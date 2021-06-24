Birman Kedisi Nedir? Birman Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Kutsal kedi olarak da bilinen Birman kedisi kendine has özellikleri bulunmaktadır. Birman kedisi Myanmar bölgesinde yoğun olarak görülmektedir.

Birman Kedisi Nedir?

Birman kedisi karakteri gereği konuşkan ve uysal kedi türlerinden bir tanesidir. Birman kedisi bir kedi ırkıdır. Tarihte kutsal kedi olarak da adlandırılmaktadır. Özellikle tarihte ilk kez Fransız gezginlere hediye edilen bir kedi olmuştur. Kısa sürede tüm dünyaya yayılmış bir kedi türüdür.

Birman Kedisi Kökeni

Birman kedisinin Güney Doğu Asya ülkelerinden olan Tayland kökenlidir. Aynı zamanda tarihte Myanmar bölgesinde de görülmüştür. Asıl kökeni Güney Doğu Asya olarak bilinmektedir.

Birman Kedisi Fiziksel Özellikleri

- Tüyleri krem rengi ya da mavi rengindedir. Aynı zamanda kahverengi ve leylak tüy rengi de bulunmaktadır.

- Tüy yapıları orta ya da çok uzunluktadır.

- Birman kedisinin ortalama ağırlığı 5 kilodur.

- Birman kedisinin yüz tüyleri vücudundan farklı olarak siyah renktedir.

- Gözleri ise genellikle mavidir.

- Evcil hayvan türlerinden bir tanesidir.

- Vücut tipleri orta uzunluktadır.

- Gözleri ise yuvarlak bir yapıdadır.

- Gövde tüyleri dalgalı bir renge sahiptir.

Birman Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

Birman kedileri çok sakin ve uysal bir kedidir. Genellikle insanlar ile iletişimleri ve ilişkileri çok iyidir. Daima sahiplerinin yanında gezmeyi severler. Ruhsal olarak ise çok kırılgan bir yapıya sahiptir. Duygusal kedi türlerindendir. Daima kucakta durmayı severler.

Birman Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

- Gözlerde tüy meydana gelmesi

- Hipotrikoz

- Bir takım mide rahatsızlıkları

- Titreme hastalığı

- Dejenerasyon

Birman Kedisi Bakımı

Birman kedisinin bakımında kilosu çok önemlidir. Ortalama olarak 4.5 ila 5 kilo arasında değişen kilolarını korumaları sağlıklı gelişimleri açısından çok önemlidir. Mamaları mutlaka kaliteli mamalardan oluşmalı ve tüy bakımına çok dikkat edilmelidir. Gözlerinde tüy oluşumu meydana gelebildiğinden dolayı bu tarz hastalıkları için belirli periyotlarla veterinere görülmesi gerekmektedir.

Birman Kedisi Nasıl Yıkanır?

Birman kedisi sabunlu su ile birlikte yıkanabilir. Aşırı sıcak sudan kaçınılması gerekir. Ayda bir kez olmak üzere birman kedisini tüy fırçaları ile birlikte yıkayabilirsiniz.

Birman Kedisi Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Birman kedisinin uzun tüyleri bulunmaktadır. Bundan dolayı sık sık tüy fırçası ile birlikte taranması gerekir. Haftalık olarak tüy dökebildiğinden dolayı tüy fırçası ile bu tüylerin kesimini yapabilirsiniz. Ölü derilerinden de arınması çok önemlidir.

Birman Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Ortalama olarak bir Birman kedisi 18 yıl yaşamaktadır. Bazı birman kedileri ise 16 yıl yaşamaktadır.

Birman Kedisi Nasıl Eğitilir?

Öncelikle birman kedisi eğitiminde tuvalet eğitimi çok önemlidir. Kedi kumunu sürekli olarak kediye göstermeniz gerekir. Küçük yaştan beridir her tuvaletini başka yere yaptığında kedi kumunu ona göstererek nereye tuvaletinin yapması gerektiğini gösterebilirsiniz.

Birman Kedisi Renkleri

- Mavi

- Kahverengi

- Krem rengi

- Leylak

Birman Kedisi Mama Önerisi

- Tavuk budu maması

- Tahıl içermeyen etli bal kabağı

- Bıldırcın etli bal kabağı

- Tavuklu ve Pirinçli kedi maması