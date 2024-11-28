Biri 98 diğeri 96 yaşında, huzurevinde evlendiler… ‘Bu birliktelik ikisinin de daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı olacak’

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Snyder yakında 98. yaşına girecekti. Yeni yaşını kutlamak için bir doğum günü partisi yapmak istedi. Zaten her şey o doğum günü daveti ile başladı. Snyder, Cartwright ‘ın partisine katılmasını çok istedi. Snyder onu birkaç yıldır tanıyordu ve Cartwright'tan hoşlanmaya başlamıştı. Cesaretini toplayıp onu geçtiğimiz ocak ayındaki doğum günü partisine davet etti. Hatta katılmasını o kadar istiyordu ki katılma ihtimalini artırmak için iki arkadaşını da davet etti. Cartwright da daveti sevinçle karşıladı.

Cartwright, “Doğum günü partisinde bana bakıp durduğunun çok farkındaydım” dedi.





AŞKA İKİNCİ BİR ŞANS VERDİLER

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Snyder daha sonra kuzenine Cartwright'a âşık olduğunu itiraf ettiğinde, kuzeni onu harekete geçmeye teşvik etti. Çünkü basit bir doğum günü partisi davetinden daha cesur olması gerekiyordu. Ona “Eğer bu genç kadınla ilgileniyorsan ona çiçek al ve dondurma yemeye çıkın” diye tavsiye verdi.

Snyder kuzeninin tavsiyesine kulak verdi ve Cartwright'ın kapısının önüne bir buket gül ve bir kutu çikolatalı

dondurma (eve vardığında erimişti) bıraktı. Birkaç saat sonra Cartwright'ın hediyelerini aldığından emin olmak için kapısına gitti.

Cartwright, “Bu dünyada kim kapıma dondurma bırakır ki” diye merak etmişti. Yine de bu ilgi onu heyecanlandırmıştı. Hayranına teşekkür etti ve yanağına bir öpücük kondurdu.

İkili arasında aniden kıvılcımlar uçuşmaya başladı. İkisi de aşka ikinci bir şans vermeyi beklemiyordu, özellikle de bu kadar geç bir yaşta.

96 yaşındaki Jo Cartwright, “Gerçekten birbirimize âşık olduk. Bunun tekrar olabileceğini bilmiyordum,” dedi.

Cartwright 67 yıllık evliydi ve kocası 2014 yılında öldükten sonra hayatına başka birini sokmayı hiç düşünmedi. 2017 yılında, yaşlıların yaşadığı Westminster'a Snyder ve eşinin geldiği dönemde taşındı. Snyder'in 73 yıldır evli olduğu eşi uzun bir hastalık sürecinden sonra Temmuz 2023'te vefat etti.

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Dünya Savaşı gazisi olan Snyder, akşam yemeği için bile nadiren aşağıya iniyordu, bunun yerine odasında tek başına yemek yiyordu. Genelde yalnızdı.

Cartwright, Snyder'ın karısı hâlâ hayattayken ona ne kadar iyi davrandığını hatırlıyor. Snyder'larla zaman zaman sosyalleştiğini ve ikisini de tanıdığını anlatan Cartwright, “Eşine karşı bu kadar nazik ve kibar bir adam olduğu için çok etkilenmiştim” dedi.

Snyder, karısının ölümünden birkaç ay sonra Cartwright'ı kasabadaki bir restoranda görene kadar yeniden aşkı bulma ihtimalini düşünmemişti.

Snyder, Cartwright’ı büyük bir parça tavuğa bakarken görmüştü. Onunla ne yapacağını bilmiyordu; birinin ona yardım etmesine ihtiyacı vardı.

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Her ne sebeple olursa olsun Snyder, Cartwright'ın tavukla mücadelesini izlerken çok hoşnuttu ve işte o zaman ona âşık oldu. Birkaç hafta sonra onu doğum günü partisine davet etti. Sonra çiçekler ve dondurma geldi, ardından da birkaç akşam yemeği randevusu. İşler hızla ciddileşti.

Snyder, “Akşam yemeği partneri olarak ondan hoşlanıyordum ve giderek daha da yakınlaşıyor gibiydik. Birine tekrar âşık olacağımı hiç düşünmemiştim. 73 yıllık evliyseniz, dışarıda sizinle ilgilenecek ve sizin de onlarla ilgileneceğiniz başka birinin olduğunu düşünmezsiniz.” dedi.

Cartwright ilk başta biraz ürkek davransa da, birkaç hafta içinde o da âşık olduğunu anladı. Çift, akşam yemeğine çıkmanın yanı sıra bahçede yürüyüş yapmaktan ve birlikte egzersiz yapmaktan da hoşlanıyordu. Haftada üç kez spor yapan Snyder, Cartwright'ı spor salonuna getirmeye başladı.

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96 YAŞINDAUKEN BÖYE BİRİNE SAHİP OLMAK ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Cartwright, Snyder‘in çok centilmen biri olduğunu, bunu günümüzde artık çok fazla göremediğimizi söyledi ve onun sadece değerli bir adam, nazik, çok sevgi dolu ve özenli biri olduğunu ve 96 yaşında böyle birine sahip olmanın çok güzel bir duygu olduğunu, bunun gerçek bir sevgi ve karşılıklı saygı ilişkili olduğunu sözlerine ekledi.

Snyder, Cartwright'a olan duygularını huzurevinin geri kalanına duyurmaktan çekinmiyordu. Cartwright, flört etmeye başladığı ilk dönemlerde “Bu tatlı adam, her yerde insanlar varken masadan kalktığımda bana doğru yürüdü ve beni orada, tüm o insanların önünde öptü,” dedi.

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Flört etmeye başladıktan birkaç ay sonra, daha ciddileşip birlikte daha fazla zaman geçirmeye başladıklarında,

Snyder evlenmek istediğini söyledi.

“Hayatlarımızın sonuna geldik ama yine de birbirimize âşık olduk,” diyen Snyder, sadece birlikte olmanın yeterli olmadığını düşündüğünü ve bunu resmileştirmek istedi.





‘EVLENMEK AKIMDAKİ EN SON ŞEYDİ’

Cartwrigh ise başlangıçta evlenmekten yana değildi ama zamanla evliliğe ısındı. “Bu aklımdaki en son şeydi ama gerçekten birbirimize âşık olduk. Bunun tekrar olabileceğini bilmiyordum.” dedi.

Temmuz ayında ailelerini bir araya getirmeye karar verdiler. Cartwright ve Snyder'ın her birinin üç çocuğu var. “Onlarla konuşmamız gerektiğini hissettik” diyen Cartwright, özellikle bir yıl önce annelerini kaybeden Snyder'ın çocuklarına karşı hassas olmak istediklerini sözlerine ekledi.

‘BU BİRLİKTELİK İKİSİNİN DE DAHA UZUN SÜRE HAYATTA KALMASINA YARDIMCI OLACAK’

Her ikisi de çocuklarına evlilik kararını açıkladıklarında Cartwright’ın oğlu annesine şakayla karışık “Hamile misin?” diye sordu. Aileleri biraz şaşırmış olsalar da çiftin evlenme planını onaylayarak onları rahatlattılar.

Snyder'ın üç kızından biri olan Donna Snyder, olağanüstü heyecanlı olduğunu, annesinin İkinci bir aşka sahip olmasından daha güzel bir şey düşünemediğini söyledi ve ekledi:

“Bence bu ikisinin de daha uzun süre hayatta kalmasına yardımcı olacak, kesinlikle, hayatın tadını sonuna kadar çıkarmalarına yardımcı olacak.”

Cartwright'ın kızı Catherine Todd, “Onları anında sevdik, Snyder çok tatlı biri ve çok sevimli kızları var. Anneme çok sıcak davrandılar.” dedi.

Ve böylece düğün planlama süreci başladı.

HUZUREVİNDE EVLENDİLER

Düğün tarihi olarak 1 Kasım'da karar kıldılar. Nikah törenini Westminster'daki çardakta, düğünü ise huzurevindeki bir salonda yapmaya karar verdiler. Törene çoğunlukla yakın aile ve birkaç arkadaştan oluşan yaklaşık 40 konuk davet ettiler. Düğüne ise 130 kişi davetliydi.

Düğünden iki gün sonra Cartwright'ın kızı Gayle Adarmes, Snyder ve annesini ölen eşlerinin mezarlarını ziyarete götürdü. Her biri için düğünden kalan bir çiçek aranjmanını mezarlarına bıraktılar.

Adarmes, “Gerçekten çok tatlıydı, ne zaman aklıma gelse gözlerim doluyor.” dedi.

‘AŞKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN’

Snyder ve Cartwright evlilik hayatlarının şu ana kadar çok iyi gittiğini söylüyorlar.

Cartwright, “Birbirimizi her geçen gün daha çok seviyoruz,” dedi. Hala ayrı daireleri var ama çoğunlukla Cartwright'ın dairesinde kalıyorlar. Her ikisinin de eşyaları için yeterince büyük bir yer bulma sürecindeler.

Çift, hikayelerinin insanlara aşktan asla vazgeçmemeleri gerektiğini hatırlatmasını umduklarını, herkesin onların sahip olduklarına sahip olmalarını istediklerini söyledi.



Uzman Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı M. Berk Karaoğlu, aşkın yalnızca gençlik ve ilk yetişkinlik döneminde yaşanabileceğine dair genel bir kanı olsa da aslında aşkın birçok farklı türünün her yaş grubunda yaşanabileceğini söyledi.

50’li yaşlardan sonra da 70’li yaşlardan sonra da romantizm ve aşkın yaşanabileceğini ifade eden Karaoğlu, hayat gayesini anladıktan ve zorluklarla baş edebilmeyi öğrendikten sonra kendini gerçekleştirme amacıyla yaşanan aşkın daha sağlıklı olabildiğini de sözlerine ekledi.

Karaoğlu, tekrar evlenmek veya ilişki yaşamak isteyen kişilerin “Bu yaştan sonra ne işin var?”, “Kendine dert mi arıyorsun?” gibi tepkilerle bastırılabildiğini ancak her bireyin kendi duygularından ve kararlarından sorumlu olduğunu söyledi ve kişilerin ilişkideki mutluluğunun ve kendi adına verdiği kararların aile dinamiğine de olumlu yansıyabileceğinin altını çizdi.