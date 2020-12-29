Birçok kişi tadını bile bilmiyor… Meğer içinde hazine gizliymiş

Hafif ekşi tadı ve güçlü içeriğiyle alıç meyvesi, kalpten kolesterole kadar birçok alanda mucizevi etkiler yaratıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, alıç meyvesinin yararlarını şöyle sıralıyor…

Kilo vermek için…

Alıç meyvesinin en önemli faydaları arasında zayıflatma etkisi vardır. Metabolizmayı hızlandırır. Bu durum daha fazla kalori yakmayı sağlayarak hızlı kilo vermenizi sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için…

Bol miktarda C vitamini içeren alıç meyvesi, güçlü içeriği sayesinde toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Antioksidan yönünden zengin olan alıç meyvesi bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Yüksek tansiyonu düşürmek için…

Bu konuda yapılan birçok araştırma, alıç meyvesinin hafif derecede yüksek tansiyonu olan kişilerde oldukça etkili olduğunu gösteriyor. Alıç meyvesi içeriğinde bulunanlar sayesinde tansiyon için dengeleyici bir rol oynuyor.

Enerjiyi yükseltmek için…

Alıç meyvesi, koroner damarları genişleterek kan dolaşımını hızlandırır. Besini kan olan hücreler sayesinde vücutta enerji seviyesi artar ve yorgunluk hissinden arınır.

Stresi azaltmak için…

Birçok konuda fayda sağlayan alıç meyvesinin en önemli yararlarının arasında stres üzerindeki etkisi vardır. Sakinleştirici özelliği olan alıç meyvesi, kişideki stres seviyesini minimuma düşürerek rahatlatır.

Sağlıklı bir sindirim sistemi için…

Bağırsak florası ile ilgili organik bileşenleri barındıran alıç meyvesi, sindirim sisteminin çok daha sağlıklı ve kolay işlemesini sağlar. Kabızlık, hazımsızlık ve mide ağrılarına iyi gelir.

Güçlü bir kalp için…

Alıç meyvesi düzenli olarak tüketildiği takdirde kan akışını artırarak kan basıncını düşürür. Aynı zamanda kan dolaşımının gelişimini sağlar. Üstelik yüksek kolesterole bağlı olarak görülen kalp hastalığına karşı iyi bir koruma sağlar.

Tüm bunların yanı sıra…

Karaciğeri korur,

Bağırsak enfeksiyonlarının giderilmesinde rol oynar,

Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü artırır,

Antioksidan özelliği sayesinde cildin temizlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olur.

Hamileler tüketebilir mi?

Hamilelik vücudun değiştiği, hormonların dönüşüm içinde girdiği bir dönem olduğu için beslenme her zamankinden daha önemlidir. Ancak bu her sağlıklı besinin tüketileceği anlamına gelmemelidir. Bu noktada hamile veya emziren kadınlar alıç meyvesini tüketmeden doktoruna danışmalıdır.

Alıç faydalı, peki ya yaprağı?

“Kalp damar sağlığının doğal yardımcısı olan ve bünyesinde steroller bulunan bitkiler hem kolesterol seviyesini kontrol ederler hem de kalp ve dolaşım sistemiyle merkezi sinir sistemine olumlu katkıda bulunurlar” diyen Kimya Yüksek Mühendisi Ayşe Akan, alıç yaprağı ile ilgili şöyle konuştu:

“Hepimiz günlük yaşamın gereği, sağlığımız için yapılması gereken bazı noktaları dikkatimizden kaçırabiliyoruz. Bu durumda kalp damar sağlığımızın güçlenmesinde desteği olan doğanın bizlere sunduğu en önemli kaynaklardan birisi alıç yaprağı. Ayrıca sağlıklı bir kalp ve damar sistemine sahip olmak amacıyla nar çekirdeği, yeşil çay yaprağı, ginkgo biloba yaprağı, keten tohumu ve tarçın kabuğu doğanın bizlere sunmuş olduğu faydalanabileceğimiz diğer kaynaklardır.”