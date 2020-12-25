Birçok hastalığı tetikliyor... Kolesterolden korunmak için beslenmenize dikkat!

Dünya’da ölümün önde gelen iki nedeni kalp hastalığı ve inme olduğunu ve bunların da yüksek kolesterol ile ilişkili olduğunu söyleyen Yıldırım, “Yüksek kolesterolün belirgin ön belirtileri yoktur bu yüzden farkındalık geç olmaktadır. LDL kötü kolesterol ve HDL iyi kolesteroldür. LDL’nin 200’ün altına olması gerekir. 200-239 arası sınırın üstü yükseğe yakındır, 240 üstü ise yüksek kolesterol tanısıdır. Yüksek kolesterole yediğiniz besinler, fazla kilolu olmak, hareketsiz yaşam sürmek, yaş, aile geçmişi ve genel sağlığın durumu etkilidir.” dedi.

Bu besinlerin etkisi inanılmaz

Kötü kolesterolü düşüren en etkili besinin zeytinyağı olduğunu söyleyen Zünbülcan, “Antienflamatuar etkisi sayesinde kalp damar hastalıklarına karşı koruyucu etki göstermektedir. Özellikle doğal ve soğuk sıkım zeytinyağının seçilmesi oldukça önemlidir.” açıklamalarında bulundu. Sonrasında ise kolesterolde olumlu etkisi olan besinleri sıraladı.

Balık: Balık ve balık yağı, antioksidan olan omega-3 yağını içerir. Omega-3 yağ asidi damar içi tıkanıklıklarının azalmasında, kan pıhtılaşmasını azaltarak ritim bozukluklarının engellenmesinde etkilidir.

Keten Tohumu: Potasyum, E vitamini ve omega-3 yağ asidini içeren keten tohumunun kalp hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.

Pancar: Kanın temizlenmesine yardımcı olan iyi bir detoks sebzesidir. C vitamini için de iyi bir kaynaktır. Pek çok şekilde tüketilebilir.

Yulaf: Kalp hastalıklarını önleyici özelliği olan yulaf ara öğünlerde tüketilebilir. Hem kalp sağlığına iyi gelir hem de daha doygun hissetmenizi sağlar.

Yeşil çay: İçeriğindeki polifenol ve kateşinler hücre hasarını önler ve kalp sağlığını destekler. Kan basıncına ve kolesterol seviyelerine iyi geldiği gibi vücuttaki yağların azalmasında da etkilidir.

Yüksek kolesterole neden olan besinler nelerdir?

Kolesterole dost olan besinlerden uzak durulması gerektiğini söyleyen Yıldırım, kolesterole neden olan besinleri “Doymuş katı ve sıvı yağlar (Tereyağını sınırlandırın), işlenmiş et ürünleri, palm yağı (hurma yağı), aşırı kilo, trans yağ ve hidrojene bitkisel yağlar (katı margarinler, cips, kraker, kurabiyeler vb.), alkol ve yağlı etler, sigara, kafein, abur cuburlar (kruvasan, muffin vb.), fast food (kızarmış patates, hamburger vs.).” olarak açıkladı.

Kolesterolün türleri

Kolesterolün iki farklı tipinin olduğunu söyleyen Zünbülcan bunları açıkladı.

HDL Kolesterol: İyi kolesteroldür. Damarları temizleyici görev yapar. Yükseltmek için en iyi yol sigara içiyorsanız bırakmak ve daha hareketli bir yaşam tarzını benimsemektir.

LDL Kolesterol: Kötü kolesteroldür. Damarlarda birikerek damar tıkanıklığı riskini arttırmaktadır. Beslenme düzeninden etkilendiği için beslenmenizi düzene sokmalı ve bazı besinleri hayatınızdan çıkarmalısınız.