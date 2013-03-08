Birbirinden lezzetli meyveli tatlılar

Hem tatlı yemek istiyor hem de kilo almaktan mı korkuyorsunuz? Birbirinden lezzetli meyveli tatlı tariflerini sizler için bir araya getirdik.

Çilekli dondurma

Malzemeler

500 gr. çilek

120 gr. pudra şekeri

300 gr. krema

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile çilekli dondurma yapmak için temizleyip, yıkadığınız çileklere, pudra şekerini ilave edin. Blender veya rondodan geçirin. Kremayı bir kaseye alın, mikserin en yüksek hızıyla çırparak kremşanti kıvamına gelene kadar çırpın. Çilek püresini ekleyip, homojen bir hale gelene kadar çırpma teli ile karıştırın. Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Karışımı hareket halinde olan dondurma makinasına dökün. Kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın. Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18 derecede muhafaza edin.

ÇİLEKLİ DONDURMANIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Muzlu rulo pasta

Malzemeler

100gr un

6 adet yumurta beyazı

6 adet yumurta sarısı

80 gr şeker

5 gr kabartma tozu

2 adet muz

Hazırlanışı

Muzlu Rulo Pasta yapmak için önce yumurta sarılarını ve bayazlarını ayırın. Yumurta sarılarını şekerin yarısı ile mikserde çırparak kabartın. Yumurtanın sarılarını ise şekerin kalan yarısı ile ayrı bir kapta çırpıp kabatrın. Yumurta beyazlı karışımı azar azar, yumurta sarılı karışıma ilave edin. Daha sonra hazırladığınız karışıma un ve kabartma tozu ekleyerek karıştırın. Yağladığınız ve unladığınız Tefal pişirme tepsisine yayarak önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 6-7 dakika pişirin.. Fırından çıkarın. Tepsiden çıkararak tezgaha koyun. Üzerine pastacı kreması sürün ve muzlarıı ikiye bölüp ortasına yerleştirin. Rulo halinde sarın. Muzlu rulo pastanın uçlarını keserek servis yapabilirsiniz. Kısık ateşte sürekli olarak karıştırarak koyu bir mayonez kıvamı alana kadar pişirin. Kıvamı geldiğinde kenara alın ve tereyağını ilave edin. Soğumaya bırakın.

MUZLU RULO PASTANIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Kavunlu sorbe

Malzemeler

300 ml. su

140 gr. şeker

½ adet limon suyu

500 gr. kavun (ayıklanmış ve doğranmış)

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile kavunlu sorbe yapmak için su ve şekeri bir tencerede şeker eriyene kadar ısıtın. Karışımı başka bir kaba alıp, soğumaya bırakın. Tamemen soğuduktan sonra karışımı ve limon suyunu kavuna ilave edip blenderda püre haline getirin. Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın. Sorbenizi plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18°C'de muhafaza edin.

KAVUNLU SORBENİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Çilekli donmuş yoğurt

Malzemeler

250 gr. çilek

1 adet limonun suyu

600 gr. yoğurt

100 gr. Şeker

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile çilekli donmuş yoğurt yapmak için şeker, limon suyu, temizlediğiniz çilekleri blenderdan geçirerek püre haline getirin. Yoğurdu ekleyip çırpma teli ile karıştırın. Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın. Yoğurdunuzu plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18°C'de muhafaza edin.

ÇİLEKLİ DONMUŞ YOĞURDUN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Kayısılı puding

Malzemeler

4 adet kayısı

100 ml. yarım yağlı süt

3 adet yumurta

80 gr. un

50 gr. öğütülmüş badem

50 gr. toz şeker

30 gr. tereyağı

Vanilya, tarçın ve tuz

Hazırlanışı

Un, badem ve şekeri bir karıştırma kabında 1\2 çay kaşığı tuz ve tarçınla karıştırın. Çırpılmış yumurtalar, süt, eritilmiş tereyağı ve vanilyayı ekleyerek karıştırmaya devam edin. Kayısıları yıkadıktan sonra ikiye kesin, çekirdeklerini çıkartın ve 4 adet yağlanmış kaba paylaştırın. Hazırladığınız karışımı kayısıların üzerine döküp, üstlerini streç film ile kaplayın. NutriCook tenceresine 750 ml. su koyun. Kapları NutriCook buhar sepetine dizin ve tencereye yerleştirin. NutriCook’un kapağını kapatın. Akıllı kontrol saatini 12 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Tatlıyı servis tabaklarına ters çevirin. Ilık olarak servis yapın.

KAYISILI PUDİNGİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Frambuazlı sorbe

Malzemeler

160 gr. şeker

300 ml. su

500 gr. Karadut

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile frambuazlı sorbe yapmak için frambuaz, şeker ve suyu bir tencerede kaynatın. Daha sonra blander ile püre haline getirin. Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın. Sorbenizi plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18°C'de muhafaza edin.

FRAMBUAZLI SORBENİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Elma tatlısı

Malzemeler

3 adet elma (golden)

2 ActiFry kaşığı siyah kuru üzüm

2 ActiFry kaşığı pekmez

2 ActiFry kaşığı ceviz (kırık)

1/2 ActiFry kaşığı tereyağı

1/4 ActiFry kaşığı tarçın

1/4 toz karanfil

100 ml. su

4 adet çubuk tarçın

Hazırlanışı

Elmaların kabuklarını soyun ve ince ince dilimler halinde kesin. ActiFry’ı çalıştırıp 2 dakika sonra elma dilimlerini ve tereyağını pişirme haznesine koyun; 10 dakika pişirin. Ceviz, kuru üzüm, tarçın, karanfil, pekmez ve suyu ekleyip 5 dakika daha pişirin. Elma tatlısını porsiyonluk çukur kaselere alın. Servis yaparken tatlıyı düz tatlı tabaklarına ters çevirin. Çubuk tarçınlarla süsleyip servis yapın.

ELMA TATLISININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKALYIN!

Vişneli elmalı crumble

Malzemeler

125gr tereyağı

2 adet yumurta

5gr kabartma tozu

1 tutam vanilya

170gr şeker

60gr Sıvı yağ

380gr un

İç dolgusu

2 adet elma

170gr toz şeker

75gr pirinç fındık

150gr vişne

2gr tarçın

Hazırlanışı

Tefal kilitli geçmeli kek kalıbı ile vişneli elmalı crumble yapmak için önce Crumble hamurunu hazırlayın. Bunu için un, şeker, kabartma tozu, vanilya , tereyağı, sıvıyağı ve yumurtaları bir kapta hamur kıvamı elde edene kadar yoğurun. Hamuru ikiye bölün. Yarısını derindondurucuda dinlendirin. Tefal kilitli geçmeli kek kalıbInı yağlayın ve unlayın. Hamurun diğer yarısını kalıba yerleştirin. İç malzemesi için rendelenmiş elmaları ocakta toz şeker ile suyunu çekinceye kadar pişirin. İçine ceviz ve tarçın ilave edin ve karıştırın. Kalıba dökün ve yayın. Vişneleri üzerine yerleştirin. Dolapta donmuş olan diğer hamuru üzerine rendeleyin. Önceden ısıttığınız 180 derecelik fırında üzeri altın rengi oluncaya kadar yaklaşık 45 dakika pişirin. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp üzerine pudra şekeri ilave ederek servis yapabilirsiniz.

VİŞNELİ ELMALI CRUMBLE’IN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun