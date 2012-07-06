Sıcak yaz günlerinde içinizi serinletecek birbirinden lezzetli dondurma tarifleri hazırlamaya ne dersiniz? İşte, tadına doyamayacağınız videolu dondurma tarifleri!

Çilekli dondurma

Malzemeler

500 gr. çilek

120 gr. pudra şekeri

300 gr. krema

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile çilekli dondurma yapmak için temizleyip, yıkadığınız çileklere, pudra şekerini ilave edin. Blender veya rondodan geçirin.

Kremayı bir kaseye alın, mikserin en yüksek hızıyla çırparak kremşanti kıvamına gelene kadar çırpın. Çilek püresini ekleyip, homojen bir hale gelene kadar çırpma teli ile karıştırın.

Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Karışımı hareket halinde olan dondurma makinasına dökün. Kıvam alana kadar yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın.

Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18 derecede muhafaza edin.

ÇİLEKLİ DONDURMA TARİFİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Pişmaniyeli dondurma

Malzemeler

15 gr. salep (3 çay kaşığı )

1 kg. süt

300 gr. şeker

250 gr. pişmaniye (didiklenmiş)

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile pişmaniyeli dondurma yapmak için süt, şeker ve salepi tencereye koyun ve 3 dakika karıştırarak kaynatın. Hazırladığınız karışımı başka bir kaseye alarak soğumaya bırakın.

Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın. Dondurmanız kıvam almaya başladığında didiklediğiniz pişmaniyeyi ilave edin ve 3 dakika daha çalıştırın.

Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18°C'de muhafaza edin.

PİŞMANİYELİ DONDURMA TARİFİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Maraş usulü dondurma

Malzemeler

12 gr. toz salep (3 tatlı kaşığı)

1 lt. süt

400 gr. şeker

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile Maraş usulü dondurma yapmak için süt, şeker ve toz salebi bir tencerede karıştırarak kaynatın. Başka bir kaba aktarıp soğumaya bırakın.

Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın.

Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18°C'de muhafaza edin.

MARAŞ USULÜ DONDURMA TARİFİNİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

Kurabiyeli dondurma

Malzemeler

400 gr. süt

15 gr. vanilya aroması

(1 yemek kaşığı)

6 adet yumurta sarısı

140 gr. şeker

200 gr. krem peynir

6 adet burçak bisküvi

Hazırlanışı

Tefal Dondurmacım ile kurabiyeli dondurma yapmak için sütü vanilya aroması ile birlikte tencereye alıp kaynatın. Şekeri ve yumurta sarılarını beyazlaşana kadar mikserle çırpın. Kaynayan sütlü karışımı yavaş yavaş yumurtalı karışıma ilave edin ve çırpma teli ile karıştırın. Karışımı bir tencereye alın. Kısık ateşe çırpma teli ile sürekli karıştırarak pişirin. Karışımı muhallebi kıvamına gelmeden ocaktan alın. Başka bir kaba aktarıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Krem peynirini karıştırarak yumuşatın. Soğuyan karışıma, krem peyniri ilave edin ve çırpma teli ile karıştırın.

Haznesini buzlukta 24 saat soğuttuğunuz dondurma makinanızı çalıştırın. Soğuyan karışımı hareket halinde olan dondurma makinesine dökün. Kıvam alana kadar, yaklaşık 15-20 dakika çalıştırın. Dondurmanız kıvam almaya başladığında ufaladığınız bisküvileri ilave edin ve 2 dakika daha çalıştırın.

Dondurmanızı plastik spatula yardımıyla başka bir kaba alın. Buzdolabına koyup -18°C'de muhafaza edin.

KURABİYELİ DONDURMA TARİFİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun