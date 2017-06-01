Son Güncelleme:
Birbirinden farklı 11 tavuklu yemek tarifi
'Bugün ne pişirsem?" sorusu her gün gündeminizde mi? Öyleyse bu farklı tavuk yemeği tariflerine mutlaka göz atın! İşte, birbirinden lezzetli 11 tavuk yemeği...
SAÇ ÖRGÜ TAVUK
Malzemeler
- 2 adet kemiksiz tavuk göğüs eti
- 3 çorba kaşığı dolusu yoğurt
- 3 çay bardağı sıvı yağ
- 1 çorba kaşığı salça
- Karabiber
- Köri (isteğe bağlı)
- Kekik (isteğe bağlı)
- Tuz
SAÇ ÖRGÜ TAVUK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
TAVUK ŞİNİTZEL
Malzemeler
- 1 adet tavuk göğüs eti
- ½ su bardağı un
- ½ su bardağı galeta unu
- 2 adet yumurta
- Köri
- Karabiber
- Tuz
Kızartmak için
- Sıvıyağ
TAVUK ŞİNİTZEL TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
IZGARADA TAVUKLU ÇITIR DÜRÜM
Malzemeler
- 1 paket Doygun Tortilla
- 500 gram tavuk göğüs eti
- 1 su bardağı kaşar rendesi
- 5-6 adet salatalık turşusu
- 2 adet kırmızı biber
- 2 adet yeşil biber
- 5-6 adet kıvırcık yaprağı
- Mayonez ve ketçap (isteğe göre)
IZGARADA TAVUKLU ÇITIR DÜRÜM TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
TAVUK BLONKET
Malzemeler
- 4 parça tavuk gögsü
- 2 adet soğan
- 2 adet havuç
- 2 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Karabiber
- 4 yemek kaşığı süt krema veya kaymak
- 1 tatlı kaşığı nişasta
- 1 adet yumurta sarısı
- 3 yemek kaşığı limon suyu
TAVUK BLONKET TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
TAVUK PARMESAN
Malzemeler
- 4 adet tavuk göğüs bonfile (hafifçe vurularak inceltilmiş)
Pane için
- 1 adet yumurta
- Un
- Galeta unu veya evde kurutulmuş ekmek kırıntısı
- Tuz
- Karabiber
Kızartmak için
- Sıvı yağ
Domates sosu için
- 500 gr domates rendesi
- 1 küçük kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı şeker
- 1 demet taze fesleğen
- Birkaç sap taze kekik
- Sızma zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- 100 gr rende parmesan peyniri
TAVUK PARMESAN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
FESLEĞEN VE DOMATES SOSLU TAVUK
Malzemeler
- ½ kilogram tavuk göğüs
- ½ demet fesleğen
- 3 adet domates
- 100 gram rendelenmiş kaşar peyniri
- Karabiber
- Tuz
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay bardağı süt
FESLEĞEN VE DOMATES SOSLU TAVUK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
TAVUK DÖNER
Malzemeler
- 1 paket tavuk budu
- 5 yemek kaşığı zeytinyağı
- 5 yemek kaşığı süt
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 çay kaşığı pul biber
TAVUK DÖNER TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
PİLİÇ KANELONİ
Malzemeler
- 2,5 su bardağı un
- ½ su bardağı süt
- 1 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- Tuz
İç malzemesi
- 2 adet haşlanmış ve doğranmış but
- 200 gram mantar
- Karabiber
- Tuz
- Köri
- Biraz sıvı yağ
PİLİÇ KANELONİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
FIRINDA ELMALI TAVUK BAGET
Malzemeler
- 2 adet elma
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 8 adet tavuk baget
- ½ su bardağı elma suyu
- Taze kekik
- Tuz
- Karabiber
FIRINDA ELMALI TAVUK BAGET TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
BAHARATLI TAVUK
Malzemeler
- 10 adet tavuk but
- 1 adet domates
- 1 diş sarımsak
- 1 adet soğan
- 1 tatlı kaşığı kekik
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çorba kaşığı domates ve biber salçası
- 1 tatlı kaşığı kırmızı biber
- 1 tatlı kaşığı karabiber
- 1/2 çay bardağı zeytinyağı
- 1/2 limonun suyu
- 1 tutam tuz
BAHARATLI TAVUK TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
SEBZELİ TAVUK RULO
Malzemeler
- 500 gram tavuk göğüs eti
- 2 çorba kaşığı galeta unu
- 2 adet yumurta sarısı
- 3 çorba kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı köri
- Tuz
- Karabiber
- ½ adet sarı dolmalık biber
- ½ adet kırmızı biber
- 1 su bardağı bezelye
Üzeri için
- 1 su bardağı mısır gevreği
- Bir tutam ince kıyılmış maydanoz
SEBZELİ TAVUK RULO TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
[fotogaleri=2392,2341,2231]
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle