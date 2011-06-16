Birbirinden Eğlenceli Aktiviteler

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklar bütün senenin yorgunluğunu Tedaş Yaz Okulu’nda atabilirler. Yaz okulunda çocukların yapacağı birçok aktivite mevcut.

Tedaş Yaz Okulu, yenilenen tesisleriyle hizmet veriyor. Kapalı salon, kafeterya, büyük havuz, çocuk havuzu, halı saha, açık alan basketbol ve tenis sahalarıyla çok geniş bir alana sahip olan Tedaş Yaz Okulu, Ankara’da çocukları yormadan yerinde eğitim veriyor. Tedaş Yaz Okulu'nda futbol, basketbol, tenis, halk oyunları, satranç, sinema gibi birçok aktivite mevcut. Haftanın 4 günü deneyimli eğitmenlerle verilen yüzme kurslarıyla çocuklara yüzmeyi öğretiyor. Yaz okulu, çocukları evden alıp eve bırakma sistemiyle de ailelere kolaylık sağlıyor.

Kurs Dönemleri

1.Dönem: 20 Haziran - 08 Temmuz

2.Dönem: 11 Temmuz - 29 Temmuz

3.Dönem: 01 Ağustos - 19 Ağustos

Çocukların Günlük Programı ise şöyle:

08.30 – 9.00: Servislerin gelişi

09.30–12.00: Yüzme eğitimi (Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma)

12.00–13.30: Öğle yemeği (havuz başında ) – dinlenme(kafeterya)

13. 30–16.00: Sportif ve sosyal aktiviteler

16.00: Ara öğün beslenmesi ve toparlanma

16.30: Servislere toplanma ve evlere hareket