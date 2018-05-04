Bırakın çocuklar dışarıda oynasın

Pek çok anneden destek mesajları gelirken ilginçtir iki kadın meslektaşım beni eleştirdi... Dün hem Sabah’ta Ayşe Özyılmazel, hem Habertürk’te Esin Övet köşelerinde bana katılmadıklarını yazdılar; “Günümüz çocukları böyle, ellerinde tabletle büyüyorlar ne var bunda” diyerek... Çok şey var arkadaşlar.

Biri 6,5 diğeri 3 yaşında iki çocuk babası olarak bunu son 5 yıldır yakından gözlüyorum. Nasıl cep telefonu bağımlısı olduğumuzu kendinizden düşünün...

Biz kendimizi kurtaramıyoruz, sabah kalktığımızda ilk elimize aldığımız şey cep telefonu oluyor bir de her türlü görsel-işitsel saldırıdan daha çok etkilenen küçücük dimağları düşünün... Bir süre sonra ellerinden alamıyorsunuz cep telefonlarını. Önüne cep telefonu vermeden yemek yediremiyorsunuz. Tabii anne-babaların da işine geliyor bu; çocuğu alıp dışarıda zaman geçirmek, ona kitap okumak, pikniğe parka gitmek zor ve yorucu. Ver eline cep telefonunu hipnotize olsun çocuklar, sen de rahat et. 4 yaşında sosyal medya kullanmasının, tacizci ve sapıklara açık davetiye olduğu meselesine girmiyorum bile...

Tamamen hayatlarından çıkaramayız ama çocuklar için dijital dünyanın bir dengesi olması lazım. Dünyada da bu can yakıcı bir mesele olduğu için kampanyalar, organizasyonlar, düzenleniyor. İngiltere’de sivil toplum kuruluşları tarafından “Outdoor Clasroom Day” diye bir gün hayata geçirildi. Okul Dışarıda Günü...

Çocuklar eve, sınıflara kapanmasın, bilgisayar, cep telefonu karşısında oturmak yerine dışarıya çıksın, oyun oynasın diye. Çocukluk dediğin sokakta, parkta oynamaktır zaten. Arkadaşlarıyla sosyalleşmektir... Şimdi Aktif Yaşam Derneği öncülüğünde bizde de kutlanmaya başlanıyor bu Okul Dışarıda Günü... OMO destekliyor projeyi. Her 17 Mayıs’ta çocukların dışarıda olmasına yönelik çağrılar yapılacak. www.okuldisaridagunu.org adresinden okullar, sınıflar kayıt olarak 17 Mayıs Okul Dışarıda Günü’nü daha da büyütecekler. Anne adayı iki kadın meslektaşım çocukların böyle dışarıda olmasını, oynamasını sosyalleşmesini savunması gerekirken, onlar Demet’in kızı Hira’yı sosyal medyaya hapsetmesini alkışlıyorlar.

Yapmayın arkadaşlar, bırakın çocuklar parklarda, sokaklarda, dışarıda çocukluklarını yaşasınlar.

Bunu ne kadar hayata geçirebilirsek o kadar sağlıklı çocuklar yetiştiririz.

Yazar: Cengiz Semercioğlu

Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/cengiz-semercioglu/birakin-cocuklar-disarida-oynasin-40824923