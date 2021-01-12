Bırakılması gereken 5 temizlik alışkanlığı

Hızlı bir ev temizliği için bu alışkanlıklardan vazgeçmenin zamanı geldi. Bunun için her hafta değiştirmek için bir veya iki kötü temizliği alışkanlığı seçin. Sonunda, daha temiz bir eviniz olacak ve sevdiğiniz şeyler için daha fazla zamanınız kalacak.

İşte bırakılması gereken temizlik alışkanlıkları...

- Çok fazla temizlik ürünü kullanmak

Bir temizleyicinin iyi iş çıkarması, çok sayıda temizlik ürününün daha iyi ve hızlı sonuç çıkaracağı anlamına gelmez. Çok fazla çamaşır deterjan veya temizlik ürünü kullanmak aslında yarardan çok zarara neden olabilir. Fazla ürün tamamen temizlenmezse, kalıntılar mıktanıs gibi bütün kiri çekecektir. Bu sebeple ürünün kutusundaki talimatlar mutlaka okunmalı ve her zaman önerilen miktarda veya daha az kullanılmalı.

- Kirli aletlerle temizlik yapmak

Toz dolu bir süpürge ile temizlik yaparken pek olumlu sonuçlar elde edilmeyebilir. Vakum torbanız veya filtre toz soluysa, çekim gücü azalacaktır. Çamaşır makinenizde deterjan kalıntısında biriken bakterilerden kaynaklanan bir koku varsa, giysileriniz kötü kokabilir. Her kullanımdan sonra süpürgeyi boşaltmak veya temizlemek için zaman ayırın.

- Temizlik ürünlerinin yanlış muhafaza edilmesi

Temizlik süresinin bir kısmı gerekli araçları bulmaya çalışarak geçebilir. Bu, değiştirilmesi kolay kötü bir alışkanlıktır. Evin her alanı için ihtiyaç olan temizlik malzemelerini bir arada muhafaza edin. Banyo temizleyicileri bir kutuya yerleştirilebilir ve bir rafta ya da lavabonun altına saklanabilir. Aynı şekilde toz alma ve mobilya temizleme ürünlerini de bir sepette toplayın, rafta tutabilirsiniz.

- Toz almayı en sona bırakma

Evi süpürmeden önce tozunu alarak işleri daha kolay hale getirebilirsiniz. Toz alırken de yüksek yerlerden aşağı doğru temizlenmeli. Bu şekilde yere düşen toz daha sonra süpürge ile temizlenecektir. Ayrıca toz almak için kullanılan bezler düzenli aralıklarla yenisiyle değiştirilmeli.

- Kirli bulaşıkları lavaboda bırakılmak

Kirli bir bardağı lavabo veya tezgah yerine bulaşık makinesine koymak çok vakit almaz. Kirli bulaşıkları lavaboda bırakmak bakteriler ve böcekler için mükemmel bir alan. Bu nedenle evde yaşayan herkes bulaşığı biriktirmek yerine makineye yerleştirebilir.