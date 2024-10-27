Bir Sorudan Fazlası: Seyahat etmek yaşlanmayı geciktirir mi?

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Yapılan yeni araştırmalar, seyahat etmenin sadece zihinsel huzur sağlamakla kalmayıp aynı zamanda yaşlanmayı da geciktirdiğini ortaya koyuyor. Farklı kültürlerl tanımak, yeni yerler keşfetmek, yeni insanlar tanışmak, günlük rutinden uzaklaşmak, stres seviyelerini azaltarak genel sağlığı olumlu etkiliyor, ruhu besliyor ve mutluluğu artırıyor. Kısacası, seyahat etmek sadece keyifli bir aktivite değil; aynı zamanda daha uzun ve sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralıyor.

Yapılan yeni bir araştırma, seyahat etmenin doğal yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğini öne sürüyor. Avustralya’da yakın zamanda yapılan bir çalışma, seyahatlerle ilişkili olumlu deneyimlerin yaşlanma sürecini geciktirebileceğini gösteriyor. Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi’nden araştırmacılar, Journal of Travel Research’te seyahatin insan sağlığını olumlu veya olumsuz etkileyebileceğini öne süren yeni bir çalışma yayınladı. Turizmin insan sağlığının üç alanı üzerinde olumlu veya olumsuz etkileri olabileceğini söyleyen araştırmacılar, bu etkileri, fiziksel, zihinsel ve sosyal olmak üzere üçe ayırıyor. Çalışma, yeni ortamları deneyimlemek, daha fazla fiziksel ve sosyal aktivitede bulunmanın fiziksel ve zihinsel sağlığı iyileştirebileceğini gösteriyor. KAYNAK: DHA

Peki her fırsatta seyahate çıkanlar, iki günlük kısa tatil günlerini bile değerlendirenler bu araştırma hakkında ne diyor? Gerçekten seyahat etmek yaşlanmayı geciktirir mi?





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"EVDE OTURUP BİRBİRİMİZİ YİYECEĞİMİZE EMEKLİ PARAMIZI SEYAHATLERDE YİYELİM DEDİK"

Nilüfer P. (61)

Biz eşimle emekli olmadan önce de fırsat buldukça kısa seyahatlere çıkıyorduk. Genelde yurt içinde hafta sonu tatilleri oluyordu. Çok yoruluyorduk ama yine de haftaya çok iyi başlıyorduk mutlu oluyorduk, bir sonraki tatili iple çekiyorduk. Emekli olunca deyim yerindeyse ipten kurtulmuşa döndük. Çocuklar da büyüdüğü için bir engelimiz kalmamıştı artık. Önce emekli ikramiyelerimizden bir bütçe ayırıp 10 günlük bir Avrupa turuna çıktık. O tur bizim hayatımızda dönüm noktası oldu, ondan sonra durduramadık kendimizi.

Aynı anda emekli olduğumuz arkadaşlarımıza bakıyoruz ya torun bakıyorlar, ya biçki nakış kurslarına gidiyorlar ya da hiçbir şey yapmayıp evde kalıyorlar. Tabii ki bunların da yeri ayrı ama biz eşimle dedik ki ‘Evde oturup birbirimizi yiyeceğimize emekli paralarımızı seyahatlerde yiyelim, gezelim tozalım.' O gün bugündür geziyoruz. Çocuklar da gezmeyi sevdiğimiz için arada bize tur hediye ediyorlar.

Bu ay içindeki ikinci turumuzdayız mesela. Her gün binlerce adım atıyor, bir haftada 4-5 ülke geziyoruz ama o yorgunluğa değiyor. Eşim bazen yorulup huysuzluk yapsa da o da gezmeyi çok seviyor. Ben yapılan bu araştırmaya sonuna kadar katılıyorum. Çalışırken hızla yaşlandığımı düşünüyordum, emekli olup gezmeye başladıktan sonra gençleşmeye başladım. Bunu arkadaşlarım ve çocuklarım da söylüyor. Her seyahatten öyle güzel bir ruh haliyle dönüyoruz ki “Yüzünüz ışıl ışıl” diyorlar. Evet seyahat etmek kesinlikle insanı mutlu ediyor ve yaşlanmayı geciktiriyor.

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BOTOKS -DOLGU YAPTIRMAK YERİNE SEYAHAT EDİYORUM

Ayşe T. (51)

Ben erken emekli olan tayfadan olduğum için seyahat etmeye zaman ayıran şanslı insanlardanım. Gezmeyi, yeni insanları kültürleri tanımayı oldum olası çok severim. Öğrencilik yıllarından beri para ve zaman buldukça seyahate çıkardım ama tabii çok sık olmuyordu. Emekli olduktan sonra buna daha çok zamanım oldum. Hayat tercihlerden ibaret, kimi kazandığı parayı üstüne başına harcar, kimi çağımızın estetik trendleri ile daha bakımlı olmaya yatırır kimi de benim gibi varını yoğunu seyahatlere ayırır.

Benim arkadaşlarım 3 ayda bir yüzüne gençleşmek için işlem yaptırıyor ya da benim 10 ülke gezebileceğim seyahat bütçeme ayırdığım kadar parayı bir estetik ameliyatta yiyorlar. Ben de 3 ayda bir botoks ya da dolgu yaptırmak yerine her ay bir yerlere seyahat ediyorum.

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Bahsi geçen araştırmada seyahatin yaşlanma sürecini yavaşlattığı görüşüne katılıyorum. Öyle olmasa bile mutlu ettiği aşikâr. Yine de kişiden kişiye etkileri değişiyor. Bahsettiğim arkadaşlarımı seyahat etmek mutlu etmiyor. O kadar parayla ben yüzüme şunu yaptırırım bir yıl idare eder” diye düşünüyor. Dediğim gibi gezip tozmak, seyahat etmeyi seven kişiye her yönden inanılmaz bir şekilde olumlu etki ediyor.





'HER SEYAHAT DÖNÜŞÜ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ OLUYORUM'



Deniz B. (55)

Ben sürekli seyahat eden ve gezmekten büyük mutluluk duyan biriyim. Her seyahatimde ruhumun yenilenmesi ve zihnimin tazelenmesini hissedebiliyorum.

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Her yolculuğumda yeni insanlarla tanışıyor ve onların hikayelerini dinliyorum. Bu deneyimler, dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmamı sağlıyor. Her seyahat, beni günlük hayatın rutininden uzaklaştırıyor ve stresten arındırıyor. Yani pamuk gibi dönüyorum evime.Yani seyahat etmek beni acayip mutlu ediyor, mutluluğun bedenimize etkileri tartışılmaz.

Mutlu olup yaşam kaliten artarsa elbette yaşlanma sürecin de yavaşlar. Seyahat ettikçe, hayatın sunduğu güzellikleri daha derinlemesine keşfettikçe, her anımın tadını doyasıya çıkardıkça yaşlanma süreci de gecikir herhalde. Ben henüz yaşlılığa dair bir şey hissetmiyorum ve bunda yaptığım seyahatlerin etkisi var bence.

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HER SEYAHATTE 5 YIL GENÇLEŞİYORUM, HÜCRELERİM YENİLENİYOR

Özgür C. (53)

Ben hayatımın bundan sonraki bölümünü yeni yerler keşfetmeye, her anımın tadını çıkarmaya adadım. Bir dönem çok fazla sağlık sorunu yaşadım, kötü günler geçirdim ve hasta yatarken iyileştiğimde her dakikamın kıymetini bilerek yaşayacağıma söz verdim.

Şimdi çok şükür sağlığım iyi, imkanlarım dahilinde fırsat buldukça seyahat ediyorum. Bazen sosyal medyada karşıma çıkan keşfedilmemiş bir köy, bazen her zaman gitmeyi hayal ettiğim ülkeler… Bazen tren, bazen uçak, bazen otobüs… Canım nasıl istiyorsa öyle gidiyorum. Çok önceden de plan yapmıyorum. Kendi işimi yaptığım için seyahate çıkacağım zaman hızlı organize olabiliyorum. İnanın her seyahatten 5 yaş gençleştiğimi, hücrelerimin yenilendiğini hissederek dönüyorum. Bir gün bile olsa rutinden sıyrılmak, kendi kendine kalmak, biraz işten uzaklaşmak o kadar iyi geliyor ki. Bence seyahate çıkma planı aklımıza düştüğünde mutluluk hormonu salgılamaya başlıyoruz. Seyahat sonrası da o mutluluk bir müddet devam ediyor, ta ki yeni bir seyahatin zamanı gelene kadar…





İZLEDİĞİM FİLMDEN SONRA GEZMEYE BAŞLADIM

Nermin H. (70)

Ben ‘Nadide Hayat’ adlı filmi izledikten sonra evde oturarak yaşlanmak istemediğimin farkına vardım ve 60 yaşından sonra gezmeye başladım. Yani o film hayat felsefemi değiştirdi.

Gezmekten inanılmaz keyif alıyorum, televizyonda sürekli seyahat programlarını izliyorum, her gördüğüm yere gitmek istiyorum. Bir yerleri gezip gördükçe inanılmaz mutlu oluyorum. Böyle bolca seyahat etmek yaşlanmayı geciktirir mi, ömrü uzatır mı bilemem ama mutlu ettiği kesin. Umarım yaşlanmayı geciktiriyordur ve gezmeye daha fazla vaktim vardır. Sonuçta seyahat etmek için fiziksel olarak da uygun olman lazım, belli bir yaştan sonra çok uzun yürüyemiyor, özellikle turların tempolarına ayak uyduramıyorsun. O yüzden herkese tavsiyem, her gününüzüm kıymetini bilip, sağlıklıyken, ayaklarınız tutarken bol bol gezin, eğlenin, hayatın tadını gezerek çıkarın.





YOL ARKADAŞIN SORUNLUYSA SEYAHAT YAŞLANDIRIR

Kübra M. (38)

Ben de seyahat etmeyi çok severim ama bazen birlikte seyahat ettiğin insan öyle bir canından bezdirir ki insanı değil yaşlanmayı geciktirmek 5 günde yaşlanıverirsin. Ama tek başına gidebiliyorsan, seyahat etmek en paha biçilmez bir şeydir.

Ben seyahat etmeyi ve yeni insanlar tanımayı tercih ediyorum. Birkaç kere arkadaşlarla uzun bir seyahate çıkma hatasında bulundum ve bir daha tövbe dedim. Yani kısacası yol arkadaşın sorunluysa seyahatin zehir olur, keyif almazsın, mutsuz olursun ve 5 günde 5 yaş yaşlanıp dönersin.