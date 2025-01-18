BİR SORUDAN FAZLASI | Ne zaman evleneceksin?

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‘BU SORUYU HER DUYDUĞUMDA BEYNİMDE ŞİMŞEKLER ÇAKIYOR’



Sanem H. (37)

Bir insanın sevgilisinin olması, onunla evlenip evlenmemeye karar vermesi, evlendiğinde çocuk sahibi olmak istemesi ya da tercih etmemesi sadece kendini ve partnerini ilgilendirir. Ama bizim ülkemizde evlenme çağına gelmiş birinin hala evlenmemesi ailenin, akrabaların, arkadaşların ortak sorunu. Aileler ahlayıp vahlıyor, arkadaşların sürekli sana birini bulmaya çalışıyor, her konu mutlaka senin bir türlü evlenmemene geliyor.

Bu kadar önemli ve özel bir konuda herkes nasıl söz sahibi olabiliyor, ne cüretle bunu sorabiliyorlar, gerçekten aklım almıyor. Anne babanın bu konuda soru sorması bile üzerinde baskı yaparken komşu teyzenin ‘Sen de bir evlenemedin, ne zaman evleneceksin’ demesi insanı çileden çıkarıyor. ‘Evlenemedin = beceremedin’ diyor yani..

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Kimseye saygısızlık etmek istemediğim için bu soru her sorulduğunda sakin kalmaya çalışıyorum ama asıl saygısızlık bana yapılıyor. Ben belki çok evlenmek istiyorum ama sevgilim evliliğe yanaşmıyor, hakkımda hiçbir şey bilmeyen insanların böyle yorumlar yapmasına tahammül edemiyorum. Bu soruyu her duyduğumda beynimde şimşekler çakıyor.





‘SANKİ KAPIDA DİZİLDİLER DE BEN REDDEDİYORUM’

Berrin T. (32)

Ya bu evlilik öyle ha deyince karar verilecek, isteyince hemen olacak bir şey mi ki? Ben bu yaşa geldim ama evlenme aşamasına gelemedim. Yani ben geldim de olmadı işte. Hani evlilik için her iki tarafın da istemesi gerekiyor ya, sen ‘hadi ben evlenmek istiyorum’ dediğinde olmuyor ya… Mesela ben nişan attım evlilik tarihimiz çok yakınken. ‘Ne zaman evleneceksin?’ diye soranlar acaba bunları hiç düşünmüyor mu? Bu soruyla karşıdaki insanı ne kadar yaraladıklarının farkında değiller mi? Sanki tüm erkekler kapımda dizildi de ben aralarından seçip karar veremiyor, şımarıklık yapıyorum. Buradan tüm akrabalarıma, arkadaşlarıma sesleneyim, ben evlenmek istiyorum zaten ama karşıma evleneceğim biri çıkmıyor. Çok kolaysa siz bulun o zaman bana.

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45 YAŞINDAN SONRA BU SORUDAN KURTULUYORSUN ÇÜNKÜ PES EDİYORLAR

Bilge M. (49)

Ben bu soruya yıllarca maruz kaldım ama hiç kafama takmadım. Bu hadsiz soruyu soranlara da hep haddini bildirdim. Kızmıyordum ama insanın açıklama yapmak zorunda bırakılması bile çok saçma ve sinir bozucu. En yakın aile üyelerin bile bu soruyu sorduğunda 'Yeter artık' diyesin geliyor. Bizim kültürümüzde evlenmeyen kişiye başarısız gözüyle bakılıyor. “Yazık, bir türlü evlenemedi” diyet arkandan ağıt yakıyorlar. Ben bu sorulara kulak asmadım, kendimi değersiz de hissetmedim. Belki ben yurt dışında yaşadığım için daha rahattım ama benim çevremde Türkiye’de yaşayan evlenmemiş bir iki arkadaşım var, o kadar üzülüyorlar ki önlerine kim çıksa evlenecek duruma geldiler. Evlilik böyle bir şey mi? Sırf bir imza atıp “Oh tamam evlendim bir de çocuk yaparım herkesin istediği olur”

düşüncesi ile bir ömür geçirilir mi?

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Neyse Allahtan bana artık bu soruyu kimse sormuyor. Millet pes etti, ümitsiz vakayım diye herhalde. 45’ten sonra rahat ediyorsun yani, bu soruyu soran kalmıyor. Zaten bu yaşa geldi, kim evlenir artık gözüyle bakıyorlar herhalde. Malum menopoz vs. de devreye girince bu saatten sonra ‘Ne zaman evleneceksin?’ sorusunun yerini ‘Ne zaman emekli olacaksın?” sorusu alıyor. Yani bir yaştan sonra kademe atlıyorsun 😊







‘BU SORUYU DUYDUKÇA HEP PANİK YAPIYORUM’

Bora K. (33)

Ya ben askerden geldim geleli bu soruyu yüzlerce kez duydum. İlk zamanlar, 'Ya daha erken' diyordum, daha sonra 'Kısmet’e döndü, şimdi ise kaçacak delik arıyorum.

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İlk zamanlar zaten bir sevgilim vardı ama evlilikle sonuçlanmadı. Daha yaşım de gençti o zamanlar. Sonra başka biri girdi hayatıma onunla da olmadı, iki yıl sonra ayrıldık. 25 yaşından sonra bu soru daha da sık gelmeye başladı.

Önceleri pek umursamıyordum ama ne kadar takmamaya çalışsan da sürekli aynı şeyi duymak sanırım bilinçaltında paniğe neden oluyor. 30 yaşından sonra bu soru psikolojimi bozmaya başladı.

Gerilim filminin içinde gibi, hani bir saat sonra bomba patlayacak, senin o zaman diliminde bombayı bulup kabloyu kesmen lazım hissi yaşatıyor. Zaman daralıyor, her geçen gün benim aleyhime işliyor.

'Herkes evleniyor çoluğa çocuğa karışıyor, ben evlenecek birini bulamayacağım.' Bana yaşattıkları duygu bu. Ben arkadaşların, akrabaların dediklerine pek kulak asmıyorum ama ailemin baskısı gerçekten psikolojimi bozuyor.

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İnsan çocuğuna bunu neden yapar anlamıyorum. Bu soruların sonu gelmeyecek bunun da farkındayım. Evlenince "çocuk ne zaman? ", çocuk olunca "ikinciyi ne zaman yapacaksınız?" gibi devam edip gidecek. Ne kadar aman takmayım dese de gün sonunda takıyor insan.

Sürekli karşıma birilerini çıkarıyorlar. Akşam eve bir geliyorum evde ilk defa gördüğüm bir kız annemle, ablamla oturuyor. Bilmem ne teyzenin görümcesinin kızı… sonraki hafta yine başka bir tanıdığın uzaktan akrabası… Kaç yaşıma kadar dayanabileceğim bilmiyorum. Ya pes edip onların bana münasip gördüğü birileriyle sonunda evleneceğim, ya da ailemin yanından ayrılıp tek başıma yaşayacağım ve kısmetse mutlu bir yuva kuracağım biri ile tanışana kadar öyle tek başıma yaşayacağım.

‘SEN NE ZAMAN BOŞANACAKSIN DEMEK İSTİYORUM’

Ceyda Ö. (39)

Ya ben ne kadar umursamaya çalışsam da insanların bu hadsiz sorusu karşısında çok sinirleniyorum, çığlık atasım geliyor. Bana bunu soran ve mutsuz evliliği olan arkadaşlarıma ‘Sen ne zaman boşanacaksın’ demek istiyorum. Hatta geçenlerde yine bu konuyu açan bir arkadaşıma kendimi tutamayıp aynen bu cümleyi kurdum. Çok bozuldu tabii, ben de ‘Senin sorduğun soru da aynı bu soruya benziyor işte’ dedim.

Kendi inanılmaz mutsuz, her gün ağlıyor ama bana “Ne zaman evleneceksin?’ diye gün aşırı sormaktan kendini alamıyor. Ben sırf evlenmiş olmak için evlenmek istemiyorum. Mutsuz arkadaşlarım gibi mutlu numarası yapmak istemiyorum.

Eşlerini sevmediği halde sırf çocuk var, elalem neden diye bir evliliği zoraki sürdüren insanlardan olmak istemiyorum. Bunun içinde gerçekten evlenmek isteyeceğim, çok sevdiğim, birlikte yaşlanmak isteyeceğim ısmarlama olmayan biri ile hayatımı birleştirmek istiyorum. Yani o insan karşıma çıkmasa da illa evlenmek gerekiyor diye bir evlilik yapmayacağım. Yani belli bir yaşa kadar evlenmeyen insanların çoğu evliliğe karşı oldukları için değil evlenecek biri henüz karşılarına çıkmadıkları için evlenmiyor. Siz inatla sordukça da durum değişmiyor, aksine bazılarını evlilikten soğutuyor. O yüzden bırakın isteyen istediğini yapsın, istediği zaman evlensin ya da evlenmesin, siz kendi evliliğinizle meşgul olun yeter…

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Peki aileler, arkadaşlar akrabaların gençlere yaptığı bu baskı onların psikolojisini nasıl etkiliyor?

Aile büyükleri, arkadaşlar ya da akrabaların böyle bir durumda olan kişiye doğru yaklaşımı nasıl olmalı?

Bazı insanlar neden evliliğe karşı bu kadar tepkililer?

Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, öncelikle evlilik kaygısını şu şekilde tanımladı:

“Bireylerin evlilik ile ilgili meseleleri düşündüğünde ya da evlilik bahsi geçtiğinde endişe etmelerine sebep olan; evlilik kavramına olumsuz düşüncelerin ve duyguların eşlik ettiği; evlilikten kaçınmalarına neden olabilecek aşırı uyarılmışlık hali olarak tanımlanabilir.” Klinik Psikolog Fulda Karaçiçek, evlilik kaygısını şu şekilde tarif ediyor: “Bireylerin evlilik ile ilgili meseleleri düşündüğünde ya da evlilik bahsi geçtiğinde endişe etmelerine sebep olan; evlilik kavramına olumsuz düşüncelerin ve duyguların eşlik ettiği; evlilikten kaçınmalarına neden olabilecek aşırı uyarılmışlık hali olarak tanımlanabilir.”

Evlilik olgusunun özellikle henüz evlenmemiş insanlar için belirsizliklerle dolu bir süreç olabildiğini, kaygıya belirsizlik duygusunun da eşlik edebildiğini belirten Karaçiçek, belirsizlik durumlarının, insanların temel karar verme mekanizmalarının çökmesine zemin hazırlayabildiğini, kişinin bu belirsizlikle bazen kaçınma ve inkâr şeklinde baş etmeye çalışabildiğini, bu doğrultuda, bireylerin evlilik kaygısı yaşamaları durumunda evlilik ile ilişkili durumlardan uzak durmalarının söz konusu olabileceğini ifade etti.

Fulda Karaçiçek, aile büyükleri, arkadaşlar ya da akrabaların evlilik kaygısı yaşayan kişiye nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda şunları söyledi:

“Evlilik kaygısının nedenlerini anlamak, başa çıkmanın ilk adımıdır. Geçmiş deneyimler, inançlar, toplumsal etkiler gibi faktörlere dikkate alarak bireye yaklaşılmalıdır. Başkalarının mutlu ve sağlıklı ilişkiler yaşadığını hatırlatın. Olumlu deneyimlerinizi paylaşın. Her zaman mutlu olunamayacağını, ancak konuşarak ve destek alarak sorunları çözebileceğinizi hatırlayın. Korkularını sizinle paylaşmasını sağlayarak, duygusal yükünü hafifletebilirsiniz. Bu destek, korkular ile başa çıkmasına ve farklı perspektifler kazanmasına yardımcı olabilir. Geleceğe odaklanmasını sağlayın. Yaşlılık, zor zamanlar ve mutlu günlerde nasıl bir hayat istediğini anımsatın. Bu, evlilik korkularının gerçek önceliklerinizi yansıtıp yansıtmadığını anlamada yardımcı olabilir.”

Evliliğin belirsiz bir geleceği beraberinde getirdiğini, bu belirsizliğin bazı insanlarda endişe yaratabileceğini söyleyen Karaçiçek, bunun nedenlerini sıraladı:

• Bireyin boşanmış bir anne-baba ilişkisi görmüş olması

• Bireyin kişisel öz güven eksikliği

• Bireyin kendisi ile ilgili olarak cinsel yetersizlik hissi

• Kişinin ailesinde, ebeveynleri arasında yaşadığı fiziksel/psikolojik şiddet olayları

• Bireyin bilinçaltında yatan kaygılar

• Evlenecek olan kişinin, hep daha iyi bir eş bulma düşüncesi ile arayışta olması

• Bireyin hayatının tek düze hale geleceğinden, özgürlüğünü kaybedeceğinden korkması

• Kişinin narsist kişilik özelliklerine sahip olup, kimseyi kendisine layık görememesi

• Evlenecek olan kişinin anti sosyal ya da asosyal olması

• Evlilikle ilgili edinilmiş eksik veya yanıltıcı bilgiler

• Kişinin evlilik hakkında gerçekçi olmayan korkular