 BİR SORUDAN FAZLASI | Eşimin çamaşırlarını yıkamak zorunda mıyım? 'Madem makine yıkıyor o da benimkini yıkasın'

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Abby Yeckel, kocasının çamaşırlarını yıkamadığını hatta eşit olsun diye çocuklarının çamaşırlarını bile eşiyle paylaştığını, eşine annelik yapmak istemediğini gururla paylaştı.

Abby, TikTok'ta yaptığı açıklamada, "Kocam ve ben birbirimizin çamaşırlarını yıkamıyoruz çünkü ikimizin de ayrı ayrı yıkayacak kadar kendimize ait çamaşırımız var." ifadelerini kullandı.

Eşinin çamaşırlarına dokunmasını ve katlamaya çalışmasını istemediğini, kurutucuya neyin konulacağına ve neyin asılarak kurutulacağına dikkat etmesini istediğini belşrten kadınların otomatik olarak ev işlerini üstlendiğini belirten Abby, işte bu yüzden bunların kendilerinden beklendiğini düşünüyor.

İngiltere'de 4.000'den fazla çift üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kadınların %72'si ev işlerinin çoğunu kendilerinin yaptığını söylüyor. Starling Bank'ın yaptığı aynı araştırmada, kadınların temizlik ve evi toplama işleriyle ilgilenme olasılığının erkeklerden beş kat daha fazla olduğu, haftada toplam 36 saat ev işi yaptıkları ortaya çıktı. Kaynak: Metro.co.uk

İlişki koçu Gemma Nice, Metro.co.uk için yaptığı açıklamada, birçok kadının ilişkilerdeki anne dinamiğine hapsolduğuna inandığını, bunu danışanlarında çok sıklıkla duyduğunu, önemli olanın ilişkinin en başından itibaren sınırları çizmek olduğunu söyledi.

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Biz de BİR SORUDAN FAZLASI serimizde ‘Eşinizin çamaşırlarını yıkıyor musunuz?’ diye sorduk ve birbirinden renkli cevaplar aldık.







KOCAMIN ÇAMAŞIRLARINI SEVEREK YIKARIM DA ASARIM DA

Ebru B. (50)

Bence hiç abartılacak konu değil. Artık otomatik çamaşır makinesi olmayan ev yok. Yani eşimin çamaşırı için ayrı bir vakit ayırmıyor ya da sadece onunkileri atıp yıkamıyorum. Gün oluyor ben makineye atıyorum o çıkarıp asıyor ya da tam tersini yapıyoruz, gün oluyor ben yıkıyorum ya da o yıkıyor. Bir evi paylaşan iki öğrenci ya da arkadaş değiliz ki herkes kendi görevinden mesul olsun. Biz bir hayatı paylaşmak için aynı çatı altında yaşamayı seçmişiz, bu da bir paylaşım tıpkı ona yemek yapmak ya da dışarıdaki bir işini halletmek gibi.

Tek taraflı bir efor söz konusu olsaydı belki sorun olabilirdi lakin bizim evimizde karşılıklı paylaşım söz konusu. Eşim ya da ben birbirimiz için yaptığımız her şey için teşekkür ederiz. Günlük yapılan her rutin için bile bu böyledir. Dolayısıyla kocamın çamaşırlarını severek yıkarım da asarım da. Bilirim o da yıkar o da asar.

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BİZ ÇAMAŞIRLARI KİMİN OLDUĞUNA GÖRE DEĞİL RENKLERİNE GÖRE AYIRIYORUZ

Selda G. (32)

Ben sadece çamaşır işinin değil ev ile ilgili bütün sorumluluğun paylaşılmasından yanayım. O kadın işi bu erkek işi diye bölmeden herkes her şeyi yapabilmeli. Yeri geliyor ben işten geç geliyorum eşim sofrayı kuruyor, benimle beraber cam da siliyor perde de asıyor. Evlilik böyle bir şey, böyle olmazsa o evlilik evlilikten çıkıyor. Tıpkı keseleri ayırmak gibi geliyor bana. Biz aynı ekipte çalışan iş arkadaşı değiliz ki sen şunu yap ben bunu yapayım diyelim. Ben eşimle evlenmeden önce bu konuları hep konuştuk böyle olmasaydı ya da sonradan değişseydi evliliğimiz zarar görürdü.

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Ben şanslıyım ki kayınvalidem çocuklarını o kadar güzel yetiştirmiş ki her şey anne baba da bitiyor bence. Eşimim bir erkek bir de kız kardeşi var. Çocukken kızlar yemek yapar evi toplar erkekler güç gerektirecek işler yapar mantığı ile büyütülmemmiş. Herkes her şeyi yapmış. Annesi iki oğluna masa da kurdurmuş, bulaşık da yıkatmış perde de astırmış, kendi çamaşırlarını da yıkatıp astırmış. İşte bunları ailesinden görmeyen insanlar sorun yaşıyor. Bunu sadece erkekler için söylemiyorum. Bazı kadınlar da mutfak dolabına bile uzanamıyor nedense… Ya da küçücük bir vidayı bile yerine takmak için eşinden yardım istiyor.

Bizim kültürümüz de ‘Bu erkek işi, bu kadın işidir’ düşüncesi yaygın oluğu için bu sorunlar yaşanıyor bence. Mutfak işi kadınındır denilir ama en ünlü şefler erkek. Mantıksızlık daha buradan başlıyor işte. Yani özetle bizim evde öyle “Sen kendi çamaşırlarını yıka ve as” muhabbetleri olmaz. İkimizin kirli sepeti ayrı ama çamaşırlarımızı da ayrı yıkamayız. Mesela ben renklileri atacağım derim o benim de şu var yanına atsana der. Ya da ben o gömlekleri atayım dediğimde benim şu gömleğimi de alsana kirliden onu da at derim. Yani biz çamaşırları senin benim diye değil renklerine ve cinsine göre ayırıyoruz 😊

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EŞİM DE YIKAMAYA BAŞLAYINCA O KADAR BUNALDI Kİ KURUTMA MAKİNESİ ALDI

Özge H. (49)

Vallahi ben çamaşır işinden çok bunalıyorum, kendiminki çocuklar eşiminki derken bir bakıyorum sürekli çamaşır yıkayıp kurutuyorum. Eşim de sağ olsun hiç bu işin bu kadar zor olduğunun farkında değildi. Bir iki kez söylendiğimde ne kadar abartıyorsun sanki eskiden olduğu gibi leğende ayaklarınla çiğneyerek yıkıyorsun dedi. Makinenin düğmesine basmak bu kadar mı zor dedi.

Bende eşime çamaşır yıkamanın bir düğmeye basmaktan ibaret olmadığını deneyimleyerek öğretmeye karar verdim. Yaklaşık 5 yıldır bu ulvi görev ikimizin sıra ona gelmeden sancı tutmaya başlıyor.

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Hafta içi de yıkıyoruz ama genelde büyük çamaşır günlerimiz hafta sonu. Her hafta devirli yapmaya başladık. Çamaşırları kirli sepetlerinden topla, renklerine göre ayır, bitince çamaşırlığa as, kurut, katla… Ütü işine hiç sokamadım ama buna da şükür diyorum. Eşim çamaşır yıkamanın bir düğmeye basmaktan ibaret olmadığını kısa zamanda anladı. Şimdiden çocuklara kendi çamaşırlarını yıkamaları gerektiğini anlatıyor. Çamaşırlarını kirli sepeti yerine yerlere atmalarına kızıyor, başlarına dikilip odalarını toplattırıyor.

Hatta bu sürekli yıkama, kurutma, katlama işinden o kadar bunaldı ki kurutma makinesi alalım dedi. Vallahi ben istemedim kendi çok istedi 😊)





MAKİNE YIKIYORSA O DA BENİMKİNİ YIKASIN

Saliha N. (59)

Ben 59 yaşındayım, yıllardır eşimin çamaşırlarını ben yıkadım ama hiçbir değeri olmadı. Ev işi yapıp söylendiğimde ‘Her şey otomatik parmakların mı yoruluyor’ diye dalga geçti. Ben de yaklaşık 10-15 yıldır onun çamaşırlarını yıkamayı bıraktım. Madem tek bir tuşla her şey halloluyor, madem parmakları da yormuyor, o zaman buyur kendi işini kendin gör’ dedim o gün bugündür çamaşırlarına dokunmuyorum.

Önceleri ‘Yıkarım ne olacak sanki çok büyük iş, çok abartıyorsunuz bu işi dedi ama sonraları yine benden istemeye başladı. Niye Parmakların mı yoruldu diye dalga geçtim ben de hep.

Çocuklar zaten ayrı yaşıyor bizden. Bizim çamaşırlar da ayrı yıkanıyor. Yani herkes kendi işini kendi yapıyor. Bazen iyi günümdeysen kuruyan çamaşırlarını alıyorum ama…

EŞİM İÇİN YAPTIĞIM HİÇBİR ŞEY BENİ RAHATSIZ ETMEZ

Neriman Ç. (64)

Ben eşimi çok seviyorum, onun için yaptığım hiçbir şey beni rahatsız etmez. Çamaşırını da yıkarım, yemeğini de yaparım ve bir gün lafını etmem. Ben de onun yaptığı şeyleri yapmıyorum. Şimdi her şey çok daha kolay. Önceden merdaneli makinelerde çamaşır yıkar dışarıda kuruturduk. O zamanlar eşim gücüm yetmediği için sıkmaya yardımcı olurdu.

Artık otomatik makinelerde her şey çok daha pratik bir şekilde halloluyor. Önceden ısınmak için soba yakıyordum. Ben de bir kere bile soba yakmadım, odun taşımadım, sobayı temizlemedim. Eşim de bir kere bile bugün de sobayı sen yak, odunu içine sen at demedi. Eğer eşler birbirlerini seviyorsa yaptığı hiçbir şey ona yük gelmez zevkle yapar.