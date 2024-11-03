BİR SORUDAN FAZLASI: Arkadaşınızın eski sevgilisi ile sevgili olur musunuz?

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“Arkadaşınızın eski sevgilisi ile sevgili olur musunuz?” Bu soru bir ortamda sorulduğunda çoğumuz 'hayır' yanıtını veririz belki ama başımıza gelince işler değişebiliyor. “Böyle bir durum başıma gelse aşkımdan ölsem de asla olmaz” diyen de var ‘aşk bu sonuçta engel, sınır tanımaz’ diyen de... ‘Bir Sorudan Fazlası’ serimizde benzer durumları yaşayanların hikayelerini dinledik.

‘DÜNYADA BAŞKA İNSAN MI KALMADI! DEMEK Kİ BİZ BİRLİKTEYKEN DE GÖZÜ VARDI’

Gizem K. (42)

90'li yıllarda çok eski bir arkadaşımın ablasının lise aşkıyla evlendiğini duyunca çok şaşırmıştım. Ablası onunla yıllarca konuşmadı ama onların aşkı dolu dizgin devam etti ve evlendiler. Ben çok şaşırmıştım, nasıl böyle bir şey olur diye düşünmüştüm, o zamanlar aklım bir türlü almamıştı bu konuyu. İnsan değil ablasının sevgilisi arkadaşının sevgilisine bile o gözle nasıl bakabilirdi. Ama yıllar sonra benzer bir şey benim başıma geldi. Allahtan bana ihanet eden ailemden biri değildi, bunu kaldıramazdım çünkü.

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Eski sevgilimle yakın bir arkadaşımın çıkmaya başladığını duyunca önce benim de dünyam başıma yıkıldı tabii. Duyduklarımın yanlış olduğunu, insanların dedikodu yaptığını düşündüm, çünkü biz birlikteyken de onlar samimiydi, aynı arkadaş çevresindeydik, yani arkadaş olarak hala görüşüyorlardı ve bu samimiyetin yanlış olarak yorumlanmış olabileceğini düşündüm. Ama öyle değilmiş gerçekten bizi ayrıldıktan üç ay sonra birlikte olmaya başlamışlar. Kendimi ihanete uğramış gibi hissettim.

Eski sevgilimin yaptığını değil ama arkadaş görünümlü arkadaşın yaptığını bir türlü kabullenemedim. ‘Dünyada başka insan mı kalmadı da benim eski erkek arkadaşımla birlikte? 'Demek ki biz birlikteyken de gözü vardı, yıllarca kandırılmışım’ diye düşündüm. Eski erkek arkadaşıma karşı en ufak bir duygu kalıntım olmamasına rağmen bu olayı atlatmam kolay olmadı, güven sorunu yaşamaya başladım. Hala da bu olayın etkileri devam ediyor aslıda. Hayatımdaki kişiyi çok kıskanıyorum, bazen gereksiz müdahalelerim oluyor, farkındayım ama elimden bir şey gelmiyor. Allahtan, sevgilim yaşadığım bu olayı bildiği için anlayışlı davranıyor.

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"DUYUNCA ‘ŞİMDİ BURADA ÖLSEM’ DEDİĞİMİ HATIRLIYORUM"

Emre Ç. (39)

Benim kız arkadaşımla 6 yıllık bir ilişkim vardı. Üniversitede 4 yıl boyunca birlikteydik. İkimizin de hayatına başka hiç kimse girmedi. Okul bitti ikimiz de işe girdik ve artık evlilik konuşmaya başlamıştık. İkimiz ayrı şehirlerdeydik, bunun dışında hiçbir sorunumuz yoktu. 'Düğününü bu yaz yapalım mı, aile arasında söz gibi bir şey yapalım' derken birden ayrılmak istediğini söyledi. Hiç anlam veremedim ama üstüne çok gitmedim. Biraz zaman geçince kararının yanlış olduğunu anlayacaktı çünkü buna emindim. Ama hiç beklediğim gibi olmadı, bana geri dönmedi, benim çabalarım da işe yaramadı. Yaklaşık bir ay sonra ortak bir arkadaşımız beni bir gün aradı ve dışarıda yemeğe davet etti.

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Herhalde bana moral olsun diye böyle bir yemek organize etti diye düşündüm. Amacı gerçeklerle yüzleşmemi sağlamakmış. Meğer arkadaşlarımın hepsi biliyormuş ama benden bir müddet saklamışlar. Evlenmeyi düşündüğüm kadın, çocukluk arkadaşım dediğim, yanında gülüp eğlenip birlikte yiyip içtiğimiz o hain ile sevgili olmuş. O masada ‘şimdi burada ölsem’ dediğimi hatırlıyorum.

Yaşadığı şehre gidip hesap sormak, ikisinin gözlerinin içine bakmak hatta yüzlerine tükürmek istedim ama buna bile değmezlerdi. O geceden sonra bende taşlar yerine oturdu. Biz evlenmeyi düşünürken bu eski arkadaş benim kız arkadaşımın aklını çeldi, bu yüzden benden ayrılmak istemişti. Üzerinden çok zaman geçti, artık unuttum gitti, çoluğa çocuğa karıştık ama bu olayı hazmetmem uzun zaman aldı. Ben böyle bir şeyi yaşamasaydım da asla ama asla bir arkadaşımın eski sevgilisiyle bir gün dahi bir ilişki yaşayamazdım. Bu insanlar nasıl bu kadar rahat olabiliyor ve insanların duyguları nasıl hiçe sayılıyor anlamıyorum.

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'HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMADI'

Burak S. (36)

Aslında, böyle şeylerin nasıl başladığını anlamak çok zor, bir o kadar anlatması da... Benim de başıma maalesef bir kere geldi ve olayların nasıl geliştiğini anlayamıyor, acayip arada kalıyor, duygusal gelgitler yaşıyorsun. Benim çok sevdiğim bir arkadaşımın ayrıldığı sevgilisi ile aylar sonra tesadüfen karşılaştık.İlk başta sadece sohbet ettik, eski günlerden bahsettik, tekrar buluşma kararı aldık. Arkadaşımın hoşlandığı yeni birisi vardı sevgili olmak üzereydiler yani aklı eski sevgilisinde falan değildi. Ben de hiç aklını karıştırmamak için eski sevgilisini gördüğümü söylemedim.

Sonra biz bu kızla daha sık buluşmaya ve çok güzel vakit geçirmeye başladık. Onunla vakit geçirmek, bana çok iyi geliyordu. Ancak, bu durumun arkadaşımın duygularını nasıl etkileyeceğini düşündükçe içimde bir suçluluk hissi büyüyordu. Ona ihanet ediyor gibi düşünüyordum, bilmesi gerekiyordu ama söylemeye cesaretim yoktu. Her buluşmamızda, arkadaşımın yüzü gözümün önüne geliyor ve kendimi kötü hissediyordum.

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Sonra bir gün cesaretimi toplayıp tüm duygularımı, bu süreçte yaşadıklarımı, bu durumu saklamak istemediğimi, olayların nasıl geliştiğini tüm çıplaklığı ile anlattım. Onu kaybetmek istemiyordum, ama aynı zamanda bu ilişkiyi de sürdürmek istiyordum. Hiç istemesem de 'Eğer bu durumdan rahatsız olursa bu ilişkiye son vereceğimi, onun benim için ne kadar değerli olduğunu' söyledim.

Başta şok oldu, ama sonra anlayışla karşıladığını söyledi. Bu durumun zor olduğunu biliyordu, ama dostluğumuzun bu durumu aşabileceğine inandı. Kendisi ile birlikteyken böyle bir duygumun olup olmadığını sordu, bu kesinlikle yoktu, asla olmadı olamazdı da dedi. Birbirimizi iyi tanıyorduk dolayısı ile bana güvendi ve inandı. Dürüst olduğum her şeyi anlattığım için bu kadar anlayışlı davrandı belki de ama yine de onunla önceki yakın ilişkimiz zedelendi.

Önceden onunla her şeyi rahatlıkla konuşuyordum, daha sık görüşürdük ama bu olaydan sonra araya mesafe girdi. Yani aslında dili başka söylüyordu gönlü başkaydı.

Bizim ilişkimiz bir yılı bulmadan bitti ama arkadaşımla eski günlerimize asla geri dönemedim. Umarım bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalmam çünkü gerçekten çok zor. Şimdiki aklım olsa asla ama asla böyle bir işe girişmezdim. Arkadaşım her şeyden önemliymiş çok acı bir şekilde deneyimledim.

‘BEN AŞKIMDAN GEBERDİM AMA SESSİZ SEDASIZ İÇİMDE YAŞADIM’

Ezgi E. (36)

Ben 20’li yaşlarımda böyle bir şey yaşadım daha doğrusu o duyguyu yaşadım sadece. Lisedeyken birinden hoşlanmaya başlamıştım ama hiç kimseye bahsetmedim. En yakın arkadaşıma bile. Ben ondan hoşlanıyordum ama tek taraflı değil gibiydi, o da bana karşı ilgiliydi ama işte emin olamadığım için ne ona açılmıştım ne de arkadaşlarıma söylemiştim. Sonra bir gün bir baktım ki benim hoşlandığım çocuk ile en yakın arkadaşım sevgili olmuşlar. Ona o kadar aşıktım ki inanılmaz acı çekiyordum.

Sonra lise son sınıfa geldiğimizde bu aşıklar ayrıldılar. O ayrılıktan hemen sonra esas oğlan benimle ilgilenmeye, flörtöz konuşmaya başladı. Akşamları falan gereksiz yere arayıp konuşmak istiyordu, ders çalışıyorum diye uzatmadan kapatıyordum telefonu.

Bir gün telefonuma benden hoşlandığını söyleyen bir mesaj gönderdi. Ben ona hala aşıktım, deyim yerindeyse aşkımdan geberiyordum ama yapacak bir şey yoktu. Bir kere seçimini yapmıştı. Ona aşık olsam da en yakın arkadaşımın eski sevgilisi ile sevgili olamazdım.

Benim ondan hoşlandığımı biliyordu ve kesin kabul ederim diye düşünüyordu ama ben teklifini reddettim hiç düşünmeden. Arkadaşım çoktan yeni sevgili bulmuştu ama benim için bu kabul edilmez bir durumdu. Ne kendim yaparım ne de bana yapılmasını isterim. O arkadaşımla hala çok samimiyiz ama hala bu konu ile ilgili en ufak bilgisi yok. Belki o benim kadar katı değil bu konuda ama bence benim yaptığım doğrusu. Arkadaşının eski sevgilisi ile sevgili olunmaz.

Peki siz böyle bir durumu yaşamamış olsanız da başınıza geldiğinde nasıl tepki verirdiniz? Arkadaşınızla ilişkiniz eskisi gibi devam edebilir mi?





‘BENİM ESKİ SEVGİLİMLE NE İŞİ VAR, BEN BİR KALEMDE SİLERİM’

Mert K. (29)

Ben böyle bir şeyi düşünmekten bile rahatsızlık duyarım. Yakın arkadaşına, dostuna herkesten fazla güvenirsin, o da sana aynı şekilde güven duyar. Onun kız arkadaşı benim kardeşim gibi olur. Aksi düşünülemez ama neler yaşanıyor neler. Ben böyle bir şey yaşasam öfkeme çok zor hâkim olurum herhalde ama bir kalemde silerim arkadaşımı.

Arkadaşımın eski sevgilisi ile birlikte olmak ihtimalim ise sıfır. Yani insanız, her şey başımıza gelir, duyguların önüne geçmek zor, duygularımıza yön veremeyiz ama davranışlarımıza verebiliriz. Böyle bir duygu yaşasam bile asla ama asla bir ilişki yaşama ihtimalim olamaz. Zaten arkadaşım ayrıldığı için o kişi ile görüşmem de doğru olmayacağı için gözümden uzak tutarım, gönlümden de uzaklaşır.

‘AŞK BU SONUÇTA ENGEL, SINIR TANIMAZ’

Ayşe P. (42)

Bence eğer arkadaşın ile eski sevgilin birbirlerini çok eskiden beri tanımıyorsa, siz sevgiliyken sürekli birlikte takılmadıysanız, ilişki bittikten sonra aralarında böyle bir şey geliştiyse sevgili olabilirler bence. Aşk bu sonuçta engel, sınır tanımaz. Ben çok takılmazdım öyle bir şeye, Hiç başıma gelmedi ama aynen bahsettiğim senaryoda bir şey yaşasam, çok aşık olsam sırf daha önceden arkadaşımla birlilteydiler diye engel olmam kendime, ilişkiye hayır demem, diyemem. Bir arkadaşım benim ayrıldığın kişi ile sevgili olduğunda da aynı şekilde çok etkilenmem.

İKİSİNE DE MUTLULUKLAR DİLERİM AMA ESKİSİ GİBİ ARKADAŞ OLAMAM

Filiz G. (43)

Arkadaşlık gerçekten çok önemli, buna çok değer veren birisiyim. Böyle bir şey başıma gelse ilk düşüneceğim şey şu olur: Eğer ayrılan tarafların ikisi de bu durumu rahat karşılarsa ve arada düşmanlık yoksa anlayışla karşılanabilecek bir durum, neden olmasın. Benim başıma gelse de aynı şeyi düşünürüm. Yani ben biri ile ayrıldıktan sonra arkadaşım ile eski sevgilimin arasında bir şeyler olabilir. Eğer hala ona karşı bir şey hissetmiyorsam sorun yapmam, ikisine de mutluluklar dilerim. Ama eskisi gibi de arkadaşlığımı da sürdüremem. Yani yabancılar bunu çok normal karşılayabilir ama ben o kadarını yapamam. İlişki yaşamalarını normal karşılasam da eskisi gibi samimi olamam arkadaşımla. Neticede bir tercih yapmış oluyor günün sonunda.