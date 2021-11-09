Bir Love Brand Yaratma Hikayesi: Isabel Abbey

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Değişen yüzyıl, gelişen teknoloji ve arz talep ilişkisinin artmasıyla beraber piyasada yeni ürün ihtiyaçları doğuyor. Oyuncak sektöründe bu talebe yanıt verebilmek için çoğu oyuncak mağazası kendi ürününü üretmeye başladı. Bu noktada da devreye kalite, fayda ve doğa dostu üretim gibi konular giriyor. Her ne kadar teknolojinin sağladığı olanaklar, hayatı kolaylaştırmış olsa da halen kaliteye ulaşmak sorun olabiliyor.

Fazilet Bacak Axelrod, anne olduktan sonra çocuk sektöründeki bir takım aksaklıkların aileleri ve çocukları olumsuz etkilediği farketti ve bu konuya eğildi.

2008 yılında çocuk ürünleri sektörü içerisinde kaliteli ve güvenilir ürün boşluğunu tamamlamak için çalışmalar yaparak; ebeveyn ve çocuk gelişimine fayda sağlayacak ürün arayışına başladı.

Bu araştırmalar sonucunda ilk olarak dünyanın en kaliteli çocuk ayakkabı markası olan Pediped markasını Türkiye’ye getirerek, özellikle ilk adım dönemindeki çocukları sağlıklı ayakkabılarla buluşturdu.

Fazilet Bacak Axelrod, Türk kadın girişimci kimliğiyle Isabel Abbey markasını kurma hikayesinin Los Angeles’ta kızı ile gittiği bir parkta gördüğü plasmacar ile başladığını anlatıyor. Plasmacar, hem çok eğlenceli, hem de kaliteli bir oyuncak olarak piyasaya girer girmez çok seviliyor ve böylece oyuncak sektörüne ilk adım atılmış oluyor.

Oyuncak ürün grubunu çok seven Axelrod, bu konuda yoğunlaşmaya karar veriyor ve birbiri ardına titizlikle seçtiği en güzel markaları ülkemize getirmeye başlıyor. Markaları seçerken özellikle çocukların gelişimine olumlu katkıda bulunmasına dikkat ediyor.

Çocuk gelişiminde yapılan araştımaları yakından takip eden Axelrod, oyun oynamanın çocuk gelişiminin en önemli parçası olduğunun bilerek seçimlerini bu doğrultuda yapıyor.

Gerçek hayata hazırlık için çocuklar gördüklerini uygulamak istiyorlar. Yetişkin modellemenin çocuğun kişilik geliştirmesi için önemli bir oyun yöntemi olduğunu için oyuncak mutfaklar, yemek hazırlama setleri, içinde yaşam kurgulanabilen küçük evler vb oyuncakları da bünyesine katıyor.

İster arkadaşı / ailesiyle oynasın, ister tek başına oynasın oyunda her zaman iletişim ön plandadır. Başkaları ya da kendiyle. Gerçek yaşam deneyimleri fazla olan ve iletişim becerileri gelişmiş çocuklar ise yeni yüzyıla hazır bireyler olarak yetişirler.

Bu bilgiler ışığında distribütörlüğünü yaptığı markalarla çocukların, ebeveynlerin ve eğitimcilerin ilgi odağı olan marka, hızla bünyesine; Our Generation, Djeco, Magformers ve Le Toy Van gibi birçok farklı alandaki markaları da ekledi.

2015 yılında ilk mağazasını Uniq İstanbul’da açan Isabel Abbey markası şimdi Erenköy ( İstanbul ), Panora ( Ankara ), İstinye Park ( İstanbul ) mağazaları ve online satış kanalları ile hizmet vermeye devam ediyor.

Isabel Abbey; sektör içerisindeki tutum ve ilkeleri, başarılı müşteri ilişkileri yönetimi ve ebeveynlerin ilgisi sonucu gerçek bir love brand olma gururunu taşıyor. Marka, geleceği koruyarak, mutlu ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için aile ve eğitimcilere destek oluyor.

Bundan sonraki hedefini sorduğumuz Fazilet Bacak Axelrod; dünyanın tüm kaliteli oyuncak markaları ile Türk çocuklarını buluşturmaya devam etmek istediğini söyledi.

Çünkü bizim çocuklarımız buna değer. Yetişkin olmaya hazırlanma süreci o kadar önemli ki bu yüzden çocuk tüm enerjisini oyuna harcayabilir. Oyun oynamaya bir de bu gözle baktığımızda Axelrod’un ne kadar kıymetli bir iş yaptığını anlıyoruz.

Çocuğunuzla birlikte keyifli vakit geçirmek için kalitesinden emin olduğunuz ürünlerle dolu büyülü oyuncak dükkanı Isabel Abbey’e gitmeniz, web sitesini ziyaret etmeniz yeterli.

www.isabelabbey.com.tr

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