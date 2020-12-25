Bir kaşığı bile şifa dağıtıyor! Andız pekmezi, öksürük ve bronşit için doğal çare...

Kansızlık denilince ilk akla gelen besinlerin başında pekmez geliyor. Ağız içinde yer alan ve aft diye tabir edilen yaraların geçmesi için pekmez tavsiye ediliyor. Son yıllarda popülerliği hızla artan sağlıklı besinler arasında ise pekmezin bir çeşidi olan ‘andız pekmezi’ geliyor. Bu nedenle andız pekmezi nedir, andız pekmezi nasıl yapılır, andız pekmezinin faydaları nelerdir, andız pekmezi nasıl tüketilir gibi sorular internette sıkça aranıyor. Gelin bu sorulara uzmanlardan yanıt alalım…



Uzman Diyetisyen M. Turgay Köse, andız pekmezi ile ilgili merak edilen sorulara cevap verdi.



Andız pekmezi nasıl yapılır?



Andız, Doğu Akdeniz bölgesinde görülen bir çam türüdür. Pekmez bu ağacın kozalaklarından elde edilir.

Andız pekmezinin faydaları nelerdir?

-İçerdiği yağ asitleri sayesinde antioksidan özellik gösterir.

-Böylelikle vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı olur.

-Kalp ve damar hastalıklarından koruyucu etkiler içerir.

-Öksürüğe ve bronşite iyi gelir.

-Tadı biraz acımsı olsa da şifa kaynağıdır.

Andız pekmezi ne kadar tüketilmeli?

Çocuklar için sabah akşam bir tatlı kaşığı, yetişkinler için ise bir yemek kaşığı tüketilebilir. Arzu edilirse suya karıştırılarak da içilebilir.

Hangi pekmez neye iyi geliyor?

Geleneksel lezzetlerimizden biri olan pekmezin yetişkinler, çocuklar, hamileler, emziren anneler ve yaşlılar için doğal bir besin takviyesi olduğuna vurgu yapan Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, pekmez çeşitlerini ve sağlık için faydalarını tek tek sıraladı.

Üzüm pekmezi: İçerdiği yüksek oranda kalsiyum ve demir sayesinde günlük demir ve kalsiyum ihtiyacınızı karşılamanıza yardımcı olur. Demir, oksijenin vücutta tüm dokulara taşınmasına yardımcı olur, kan yapımını sağlar. Kalsiyum kemik erimesinin önlenmesinde etkilidir; ayrıca diş sağlığı açısından da önemlidir.

Dut pekmezi: Antosiyanin yapısı kuvvetlidir. İçerdiği selenyum sayesinde soğuğa karşı vücut direncini arttırmada yardımcı olur.

Keçiboynuzu pekmezi: Pekmezlerin en şifalısı olarak değerlendirilir. Astım hastalarına tavsiye edilebilir, içerdiği gallik asit akciğerlere etkisi bulunan güçlü bir antioksidandır. Bronşit hastalığına, öksürük sıkıntısı olanlara iyi gelir. Mide hastalıklarına, mide yanması gibi sıkıntıları olan kişilere önerilir.

Kayısı pekmezi: Potasyum yönünden zengin bir besindir. Potasyum minerali, normal kalp atışı, kan basıncının ayarlanması ve kasların kasılıp gevşeme hareketinin gerçekleşmesi için önemlidir. Kayısının içinde bulunan beta-karoten; kanserin, özellikle akciğer kanserinin, kalp hastalıklarının ve kataraktın önlenmesine yardımcıdır. Kayısı kabızlığa karşı etkili bir meyvedir.

Hurma pekmezi: Dengeli şeker oranına sahiptir. Hurma meyvesi suda çözünebilir lif içeriği yüksek olduğu için sindirim sistemi rahatsızlıklarını (kabızlık, gaz, hazımsızlık vb) önlemeye ve gidermeye yardımcı olur. Ayrıca demir ve magnezyumdan zengindir.



Nar pekmezi: Bol miktarda potasyum ve C vitamini içerir, antioksidanlar yönünden de oldukça zengindir. Nar pekmezindeki antioksidan miktarının yeşil çay, kızılcık ve portakal suyuna göre kat kat fazla olduğu bulunmuştur. Yağ ve proteinin hemen hemen hiç bulunmadığı nar, tam bir potasyum deposudur. 100 gram narda, 250-300 mg potasyum bulunmaktadır, C vitamini açısından zengindir. Oksitlenmeyi önleyici maddeler olan antioksidanlar bakımından nar suyu yeşil çaya göre çok daha zengindir.



Karadut pekmezi: Karadut meyvesi çok güçlü antioksidanlar içerir. Bu güçlü antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirerek bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği flavonoidler sayesinde kalbi koruyucu, yaşlanmayı geciktirici etkisi bulunur. Betakaroten (A vitamini) içerir. Yüksek miktarda demir içerdiğinden kansızlıkta destekleyicidir. Anne sütünü arttırıcı etkisi vardır.



Kara üzüm pekmezi: Diğer antioksidan pekmezler gibi yüksek antioksidan değerlerine sahiptir. Kanın antioksidan kapasitesini çoğaltır. Ağız yarası, aft gibi hastalıklara iyi gelebilir. İçerdiği B vitaminleri (B1 ve B2) sayesinde iyi bir B vitamini deposudur.