Bir insanın 526 tane dişi olabilir mi?

Bazen çeşitli kalıtımsal sebepler veya lokal travma gibi faktörler normalin üzerinde dişlerin çıkmasına neden olabilir. Eğer bu fazla dişler şişlik, ağrı ya da başka durumlara neden olursa dişlerin çekilmesi ya da başka tedaviler yapılması gerekebilir.

Peki, nedir bu fazla dişler?

Fazla dişlerin çok azı tam bir diş formu ve yapısında olmaktadır. Genellikle şekilsizdirler ya da bazı dokuları eksiktir. Bu fazla dişlerin en sık görülme nedeni ‘odontomalar’ olarak karşımıza çıkar.

Odontom, iyi huylu odontojenik tümör olmasına rağmen dişlerde konum değişikliklerine (ayrık dişler gibi), sürmenin engellenmesine neden olabilir ya da kistik dokulara dönebilir. Ancak odontomlar bazen hayat boyu herhangi bir sorun oluşturmayabilir. Bu nedenle bazı diş hekimleri odontomların saptandıkları zaman cerrahi müdahale ile alınmalarını önerirken, bazı hekimler sorun çıkarmadığı sürece takip edilmesini tavsiye eder.

Odontomalar genellikle üst çenede alt çeneye göre daha fazla görülebilir ve kemik içerisinde kalırlar. Eğer sürerek ağızda görünür hale geçerlerse, apse ya da enfeksiyona neden olabilirler. Odontomalar çeneden alınan röntgenlerde rahatlıkla görülebilirler. Genellikle en az diş kadar opak görüntüleri vardır. Meydana geldikleri sırada dişleri oluşturan pek çok tomurcuk diş yapısını oluştururken odontomalara da neden olabilmektedir. Bu nedenle beklenenin üzerinde sayıda diş oluşabilmektedir. Eğer tomurcuklanma sayısı artarsa oluşacak odontoma sayısı da artmaktadır. Dolayısıyla fazladan bir diş değil pek çok diş de röntgende görülebilir.

Görenleri şaşırtmıştı

Hindistan’da geçtiğimiz yaz çene ağrısı nedeniyle doktora giden bir çocukta tam 526 tane dişin operasyonla çıkarıldığı vaka haber olmuştu. Bu haberde bahsedilen aslında odontomadır. İlgili vakada kompleks ve kompaund odontomalar görülmüştür. Odontomalar her zaman ağrı yaratmayabilir. Özellikle kompaund odontoma genellikle şişlik olarak kendini belli eder.

Yani bir insanda 526 tane diş benzeri yapının bulunması gibi bir durum gerçekten mümkün.

Odontomaların etyolojileri, yani oluşum nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Travma nedeniyle olabildiği gibi kalıtsal nedenler ya da genetik mutasyonlar ya da enfeksiyonun odontomanın nedenleri arasında olabileceği bilimsel yayın ve kitaplarda bildirilmektedir. Odontomaların şekilleri dişe tam benzemese bile mine, dentin, pulpa gibi anatomik yapıları bulunmaktadır. Bu nedenle bu vakada 526 dişten bahsedilmektedir. Yani irili ufaklı dişler oluşmaktadır ve bu dişlerin boyutları 1-2 mm ile sınırlı kalabilmektedir.