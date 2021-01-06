Bir bardağı bile yetiyor! Kışın vazgeçilmez içeceği boza öyle faydalı ki…

Diyetisyen Merve Yüksek, içeriğinde bitkilerle sağlığa çok sayıda faydası bulunan boza hakkında bilgi verdi.

Gıdalardan alınan enerji ile vücut kendini korumaya alıyor

Darı irmiği, su ve şekerden üretilen bu içecek, genellikle kışın tercih edilir. İnsan vücudu havalar soğudukça metabolizmayı koruma altına almak ister. Enerji harcaması azalır ve gıdalardan alınan enerjiyle vücut ısısı korunmaya çalışılır. Ortaya çıkan bu enerji ihtiyacından dolayı, özellikle kışın yoğun karbonhidrat içerikli, yüksek kalorili, tatlı ve şekerli gıdalara düşkünlük artar.

Probiyotikten zengin bir kış içeceği

Boza, fermente bir üründür. Florasında pek çok laktik asit bakterisi bulunur. Bu mayalar ve laktik asit bakterileri probiyotik etki gösterirler. Probiyotikler bağırsaklarda bulunan canlı bakterilerdir. Bu faydalı bakteriler sayesinde bağışıklık sistemi güçlenir, vücudun direnci artar. Hem kronik hem de mevsimsel hastalıklara karşı güçlü bir korunma kalkanı sağlanır. Probiyotiklerin kan şekeri, kolesterol ve hatta vücut ağırlığının dengede kalmasında da rolleri vardır. Laktik asit bakterileri sindirim sistemini korurlar. Mide yanması gibi şikayetleri önler, bağırsak fonksiyonlarını düzenler, hazmı kolaylaştırır, gaz şikayetlerinin ortadan kalkmasını sağlar, kabızlığı azaltır.

Toksik ve kanserojen maddelerle mücadele ediyor

Bozanın içerdiği bu faydalı bakteriler, tükettiğimiz gıdalarla vücudumuza giren toksik, alerjen ve kanserojen maddeleri yok eder. Boza oldukça besleyici ve enerji veren bir içecektir. Zengin bir karbonhidrat ve B vitamini içeriği vardır. Bu yüzden özellikle kilo almak isteyenler, büyüme çağında olan gençler, halsizlik çekenler, yüksek enerjili diyetle beslenmesi gerekenler ve ağır iş temposunda çalışanlara önerilebilir.





Bir bardak boza kaç kalori?

1 su bardağı boza ortalama 300 kaloridir. Göze oldukça masum görünse de 1 su bardağı boza neredeyse 2 kase sütlü tatlıyla eşdeğer enerji içerir. Bu yüzden fazla kilosu olanların veya zayıflama diyetinde olanların dikkat etmeleri gerekir. Haftada 1-2 defa, 1 çay bardağı boza ara öğün olarak tercih edilebilir. Boza genellikle tarçın veya leblebi ile tüketilir. Üzerine eklenen özellikle de taze çekilmiş toz tarçının kan şekerini düzenleyici etkisi vardır.

Serin ortamda muhafaza edilmeli



Beslenme ve Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral ise bozanın saklama koşulları ve kimlerin tüketmesi gerektiği konusunda önemli bilgiler verdi.

Bozayı; zengin karbonhidrat, protein ve B vitamini içeriği nedeniyle çocuklar, gelişme dönemindeki gençler, gebeler, emziren kadınlar, sporcular ve kilo almak isteyenler için iyi bir enerji kaynağı oluşturur. Fazla kilosu olan kişilerin boza tüketirken 1 çay bardağını geçmemeleri ve ara öğün yerine tüketmeleri tavsiye edilir.



Boza, serin bir ortamda; tercihen buzdolabında 3-5 gün saklanabilmektedir. 3-5 günden fazla beklemiş olan bozanın tüketimi sonucunda besin zehirlenmeleri oluşabileceğinden dikkat edilmelidir.