Bipolar hastalığı nedir, neden olur? Bipolar hastalığı belirtileri ve tedavisi

Bipolar bozukluk ömür boyu süren bir durum olmasına rağmen, bir tedavi planı izleyerek ruh hali değişimlerinizi ve diğer semptomlarınızı yönetebilirsiniz. Çoğu durumda, bipolar bozukluk ilaçlar ve psikolojik danışmanlık (psikoterapi) ile tedavi edilir.

Bipolar hastalığı nedir?

Bipolar hastalığında, kendinizi üzgün veya umutsuz hissedebilir ve çoğu aktiviteye olan ilginizi veya zevkinizi kaybedebilirsiniz. Ruh haliniz mani veya hipomaniye geçtiğinde (maniden daha az aşırı), öforik, enerji dolu veya alışılmadık derecede sinirli hissedebilirsiniz. Bu ruh hali değişimleri uykuyu, enerjiyi, aktiviteyi, yargıyı, davranışı ve net düşünme yeteneğini etkileyebilir.

Ruh hali değişimleri nadiren veya yılda birkaç kez meydana gelebilir. Çoğu insan, bölümler arasında bazı duygusal semptomlar yaşarken, bazıları hiç yaşamayabilir.

Bipolar hastalığı belirtileri nelerdir?

Bipolar ve ilgili bozuklukların birkaç türü vardır. Mani veya hipomani ve depresyon içerebilirler. Semptomlar, ruh hali ve davranışta öngörülemeyen değişikliklere neden olabilir ve bu da yaşamda önemli sıkıntı ve zorluklara neden olabilir.

Bipolar I bozukluğu: Öncesinde veya sonrasında hipomanik veya majör depresif epizodların olabileceği en az bir manik epizodunuz oldu. Bazı durumlarda mani gerçeklikten kopmayı (psikoz) tetikleyebilir.

Öncesinde veya sonrasında hipomanik veya majör depresif epizodların olabileceği en az bir manik epizodunuz oldu. Bazı durumlarda mani gerçeklikten kopmayı (psikoz) tetikleyebilir. Bipolar II bozukluğu: En az bir majör depresif dönem ve en az bir hipomanik dönem geçirdiniz, ancak hiç manik dönem geçirmediniz.

En az bir majör depresif dönem ve en az bir hipomanik dönem geçirdiniz, ancak hiç manik dönem geçirmediniz. Siklotimik bozukluk: En az iki yıl - veya çocuklarda ve gençlerde bir yıl - birçok hipomani semptom periyodu ve depresif semptom periyodu yaşadınız (ancak majör depresyondan daha az şiddetli).

En az iki yıl - veya çocuklarda ve gençlerde bir yıl - birçok hipomani semptom periyodu ve depresif semptom periyodu yaşadınız (ancak majör depresyondan daha az şiddetli). Diğer çeşitler: Bunlar, örneğin, belirli ilaçlar veya alkolün neden olduğu veya Cushing hastalığı, multipl skleroz veya felç gibi tıbbi bir duruma bağlı olarak ortaya çıkan bipolar ve ilgili bozuklukları içerir.

Çocuklarda ve gençlerde bipolar hastalığı belirtileri

Bipolar bozukluğun belirtilerini çocuklarda ve gençlerde tanımlamak zor olabilir. Bunların normal iniş çıkışlar mı, stres veya travmanın sonuçları mı, yoksa bipolar bozukluk dışında bir akıl sağlığı sorununun belirtileri mi olduğunu söylemek genellikle zordur.

Çocuklar ve gençler, belirgin majör depresif veya manik veya hipomanik dönemlere sahip olabilir, ancak kalıp, bipolar bozukluğu olan yetişkinlerden farklı olabilir. Ve ruh halleri ataklar sırasında hızla değişebilir. Bazı çocuklar, bölümler arasında duygudurum belirtileri olmayan dönemlere sahip olabilir.

Çocuklarda ve gençlerde bipolar bozukluğun en belirgin belirtileri, normal ruh hali değişimlerinden farklı olan şiddetli ruh hali değişimlerini içerebilir.

Bipolar hastalığı neden olur?

Bipolar bozukluğun kesin nedeni bilinmemektedir, ancak aşağıdakiler gibi birkaç faktör söz konusu olabilir:

Biyolojik farklılıklar: Bipolar bozukluğu olan kişilerin beyinlerinde fiziksel değişiklikler olduğu görülmektedir. Bu değişikliklerin önemi hala belirsizdir, ancak sonunda nedenlerin tam olarak belirlenmesine yardımcı olabilir.

Bipolar bozukluğu olan kişilerin beyinlerinde fiziksel değişiklikler olduğu görülmektedir. Bu değişikliklerin önemi hala belirsizdir, ancak sonunda nedenlerin tam olarak belirlenmesine yardımcı olabilir. Genetik: Bipolar bozukluk, kardeş veya ebeveyn gibi birinci derece akrabası olan kişilerde daha yaygındır. Araştırmacılar bipolar bozukluğa neden olabilecek genleri bulmaya çalışıyorlar.

Bipolar hastalığı tedavisi

Tedavi en iyi şekilde, bipolar ve ilgili bozuklukların tedavisinde yetenekli, zihinsel sağlık durumlarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşmış bir tıp doktoru (psikiyatrist) tarafından yönlendirilir. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikiyatri hemşiresinden oluşan bir tedavi ekibiniz olabilir.

Bipolar bozukluk ömür boyu süren bir durumdur. Tedavi semptomları yönetmeye yöneliktir. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, ilaç tedavisi, günlük terapi programı, bağımlılık tedavisini gerektirir. Bu tedaviler yeterli olmadığı takdirde hastanın hastaneye yatışı söz konusu olabilir.