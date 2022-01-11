Bipolar hastalığı nedir, neden olur? Bipolar bozukluk belirtileri ve tedavisi

Depresyona girdiğinizde, kendinizi üzgün veya umutsuz hissedebilir ve çoğu aktiviteye olan ilginizi veya zevkinizi kaybedebilirsiniz. Ruh haliniz mani veya hipomaniye geçtiğinde (maniden daha az aşırı), öforik, enerji dolu veya alışılmadık derecede sinirli hissedebilirsiniz. Bu ruh hali değişimleri uykuyu, enerjiyi, aktiviteyi, yargıyı, davranışı ve net düşünme yeteneğini etkileyebilir.

Bipolar bozukluk ömür boyu süren bir durum olmasına rağmen, bir tedavi planı izleyerek ruh hali değişimlerinizi ve diğer semptomlarınızı yönetebilirsiniz. Çoğu durumda, bipolar bozukluk ilaçlar ve psikolojik danışmanlık (psikoterapi) ile tedavi edilir.

Bipolar hastalığı nedir?

Eskiden manik depresyon olarak adlandırılan bipolar bozukluk, duygusal yükselmeler (mani veya hipomani) ve düşükler (depresyon) içeren aşırı ruh hali değişimlerine neden olan bir zihinsel sağlık durumudur.

Bipolar bozukluk belirtileri

Bipolar ve ilgili bozuklukların birkaç türü vardır. Mani veya hipomani ve depresyon içerebilirler. Semptomlar, ruh hali ve davranışta öngörülemeyen değişikliklere neden olabilir ve bu da yaşamda önemli sıkıntı ve zorluklara neden olabilir.

Bipolar I bozukluğu: Öncesinde veya sonrasında hipomanik veya majör depresif epizodların olabileceği en az bir manik epizodunuz oldu. Bazı durumlarda mani gerçeklikten kopmayı (psikoz) tetikleyebilir.

Bipolar II bozukluğu: En az bir majör depresif dönem ve en az bir hipomanik dönem geçirdiniz, ancak hiç manik dönem geçirmediniz.

Siklotimik bozukluk: En az iki yıl - veya çocuklarda ve gençlerde bir yıl - birçok hipomani semptom periyodu ve depresif semptom periyodu yaşadınız (ancak majör depresyondan daha az şiddetli).

Diğer türleri: Bunlar, örneğin, belirli ilaçlar veya alkolün neden olduğu veya Cushing hastalığı, multipl skleroz veya felç gibi tıbbi bir duruma bağlı olarak ortaya çıkan bipolar ve ilgili bozuklukları içerir.

Bipolar I ve bipolar II bozukluklarının belirti ve semptomları, endişeli sıkıntı, melankoli, psikoz veya diğerleri gibi diğer özellikleri içerebilir. Semptomların zamanlaması, karışık veya hızlı döngü gibi tanı etiketlerini içerebilir. Ayrıca hamilelik sırasında veya mevsimlere göre değişebilen bipolar semptomlar olabilir.

Bipolar bozukluk neden olur?

Bipolar bozukluğun kesin nedeni bilinmemektedir, ancak aşağıdakiler gibi birkaç faktör söz konusu olabilir:

Biyolojik farklılıklar: Bipolar bozukluğu olan kişilerin beyinlerinde fiziksel değişiklikler olduğu görülmektedir. Bu değişikliklerin önemi hala belirsizdir, ancak sonunda nedenlerin tam olarak belirlenmesine yardımcı olabilir.

Genetik faktörler: Bipolar bozukluk, kardeş veya ebeveyn gibi birinci derece akrabası olan kişilerde daha yaygındır. Araştırmacılar bipolar bozukluğa neden olabilecek genleri bulmaya çalışmaktadırlar.

Bipolar bozukluk tedavisi

Bipolar bozukluk ömür boyu süren bir durumdur. Tedavi semptomları yönetmeye yöneliktir. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak, tedavi şunları içerebilir:

İlaçlar: Çoğu zaman, ruh halinizi hemen dengelemek için ilaç almaya başlamanız gerekir.

Devamlı tedaviler: Bipolar bozukluk, kendinizi daha iyi hissettiğiniz dönemlerde bile, ilaçlarla ömür boyu tedavi gerektirir. İdame tedavisini atlayan kişiler, semptomların nüksetmesi veya küçük ruh hali değişiklikleri yaşama riski altındadır, tam gelişmiş mani veya depresyona dönüşür.

Günlük tedavi programları: Doktorunuz bir günlük tedavi programı önerebilir. Bu programlar, belirtilerinizi kontrol altına alırken ihtiyacınız olan desteği ve danışmanlığı sağlar.

Madde bağımlılığı tedavisi: Alkol veya uyuşturucuyla ilgili sorunlarınız varsa, ayrıca madde bağımlılığı tedavisine de ihtiyacınız olacaktır. Aksi takdirde bipolar bozukluğu yönetmek çok zor olabilir.

Hastaneye yatış: Tehlikeli davranıyorsanız, intihara meyilli hissediyorsanız veya gerçeklikten kopuyorsanız (psikotik) doktorunuz hastaneye yatmanızı önerebilir. Bir hastanede psikiyatrik tedavi almak, ister manik ister majör depresif bir dönem geçiriyor olun, sakin ve güvende kalmanıza ve ruh halinizi dengelemenize yardımcı olabilir.