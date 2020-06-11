Bilirubin nedir? Bilirubin değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Bilirubin, vücudun kırmızı kan hücrelerini parçalama sürecinde ortaya çıkan sarımsı bir maddedir. Bu madde karaciğerde bulunur ve normalde sindirim sırasında vücuttan atılır. Karaciğeriniz hasar görürse, bilirubin kan ve idrara sızabilir. Bilirubinli idrar, sıkıntılı bir karaciğeri işaret edebilir. Bilirubin düzeyleri yaşa ve genel sağlık durumuna göre değişir. Bilirubin testi kandaki bilirubinin ne kadar olduğunu ölçmektedir. Bilirubin yüksekliği ve düşüklüğü birçok hastalığın habercisi olabilir.

Bilirubin nedir?

Bilirubin, bazı kırmızı kan hücreleriniz ayrıştığında doğal olarak meydana gelen turuncu-sarı bir pigmenttir. Bilirubin testi ile kanınızda bulunan bilirubin miktarı ölçülebilmektedir. Sarılık, anemi ve karaciğer sorunları ve benzeri rahatsızlıkların nedenini öğrenmek için yararlanılır. Bilirubin seviyeleriniz normalden yüksekse, karaciğer kandaki bilirubini filtrelediği ve gerisini safra olarak çıkardığı için kırmızı kan hücrelerinizin çok hasar gördüğü anlamına gelebilir. Bu, karaciğerinizin kandaki bilirubini boşa harcadığı anlamına gelir.

Başka bir olasılık, bilirubini karaciğerden boşaltım sistemine götüren yol boyunca bir yerde bir problem olmasıdır. Gerçek nedeni bulmak için bir doktora danışmalı ve bir test yaptırmalısınız. Bilimsel sonuçlar ve kanıtları içermeyen hiçbir tavsiyeye uymamaya özen gösteriniz.

Bilirubin değeri kaç olmalı?

Bilirubin normal değer aralığı genel sağlık durumuna ve yaşa göre değişir. Normal bilirubin değer aralığı:

- Konjuge (direkt) bilirubin seviyesi: 0 ila 0.3 mg / dL.

- Toplam bilirubin seviyesi: 0,3 ila 1,9 mg / dL.

Belirlenen bu değer aralıkları doktorlara ve test edilen laboratuvara göre değişebilir.

Bilirubin düşüklüğü nedenleri

Kan ve idrar testlerinde bilirubin değeri yüksek olduğu kadar düşük de olabilir. Düşük bilirubin değeri endişe kaynağı değildir. Düşük bilirubin düzeyindeki bazı doktorlar bunun kalp rahatsızlıklarıyla ilişkili olduğunu iddia etseler de, henüz kanıtlanmamıştır. Düşük bilirubinin nedenleri arasında şunlar vardır:

- C vitamini eksikliği,

- Kafeinli içeceklerin çok fazla tüketilmesi,

- Aktif bileşenleri teofilin ve fenobarbital olan ilaçların tüketilmesi.

Bilirubin yüksekliği nedenleri

Yüksek bilirubin değeri sarılık adı verilen, cilt yüzeyinde ve gözün beyaz kısımlarında sararma olarak görülen duruma yol açar. Bilirubin temel olarak karaciğerdeki kırmızı kan hücrelerinin yok edilmesinden sonra ortaya çıkan artık maddeler olduğundan, bilirubinin yüksekliği vücutta anormal derecede hızlı kırmızı kan hücresi yıkımı olduğu anlamına gelir. Bilirubinin yüksek olmasının nedenleri:

- Gilbert sendromu,

- Safra taşı veya pankreastaki tıkanmalar,

- Karaciğer hasarına neden olabilecek hastalıklar,

- Kan nakli yapılmış kişilerde oluşabilecek alerjik reaksiyonlar,

- Genetik hastalıklar,

- Hemolitik anemi hastalığı,

- Sarılık,

- Orak hücreli anemi hastalığı,

- Antibiyotik kullanımı, doğum kontrol haplarının kullanımı ve kullanılan bazı ilaçların içerdiği yan etkilerine karşı vücutta meydana gelen reaksiyonlar,

- Safra kesesi iltihapları,

- Uzun süreli açlık.

Bilirubin düşüklüğü belirtileri

Düşük bilirubin seviyesi insanlar için sorun teşkil etmediği için bariz bir belirtisi de bulunmamaktadır. Fakat yapılan testlerde ortaya çıkabilir. Buna dair yapılması gereken bir durum olursa doktorunuz bildirecektir. Bilirubin düşüklüğü yerine yüksekliğine dikkat etmek sizler için daha iyi olacaktır.

Bilirubin yüksekliği belirtileri

Bilirubin yüksekliğine dair belirtiler kesinlikle dikkate alınmalıdır. Listelenmiş olan belirtilerin büyük bir çoğunluğunu hissediyorsanız derhal doktorunuza bilgi veriniz. Biluribin yüksekliğine dair en yaygın belirtiler:

- Cildin ve gözeneklerin sararması,

- Yorgunluk,

- Mide bulantısı ve kusma rahatsızlığı,

- Yorgunluk,

- Kaşıntı,

- Anoreksi,

- Yüksek ateş,

- Fazla titreme isteği,

- Kil renginde dışkılama,

- Sık ateş,

- Ödem,

- Karın ağrısı,

- Sık ateş.