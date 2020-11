Bilinçsiz kullanılan vitaminler çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir

Son dönemde bazı fırsat siteleri vitamin takviyelerinde indirime giderek vatandaşı cezbetmeye başladı. Kış mevsimiyle birlikte başta C vitamini satışları artarken yoğun tempoda çalışan kişiler ise B12 vitaminine başvurmaya başladı. Ancak bilinçsiz kullanılan vitaminler çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.



“Vitamin kullanmadan önce hekimlere danışılmalı”



Uzm. Dr. Filiz Arabacı, İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Korona virüs nedeniyle insanların vücut direncini koruması için D ve C vitaminine rağbet gösterdiklerini söyleyen Arabacı, “Bu rağbet gösterdikleri vitaminleri de bilinçsizce tüketiyorlar. Ancak insanların kronik hastalıkları var ve vitaminlerin bilinçsizce kullanımı ciddi manada sistemsel problemlere yol açabilir. Örneğin D vitamininin gereksiz ve sonucuna bakılmaksızın kullanılması çok ciddi sonuçlara neden olur. D vitamini kullanmadan önce kan düzeyine bakılması gerekir ve eğer kan düzeyi düşükse D vitamini alınmalı. Bu da doktor önerisiyle olmalı. İnsanlar direk gidip eczaneden alıyorlar ve bu doğru bir şey değil. D vitaminin uzun süreli kullanılması ve kanda D vitaminin yükselmesi uzun vadede böbrek hastalıklarına, böbrek taşı rahatsızlıklarına ve tansiyon yükselmelerine yol açabilir. C vitamini vücut direncini yükseltecek bir vitamin ama bilinçsiz kullanımı böbrek taşına, tansiyon yüksekliğine ve kalp hastalıklarına yol açabilir. İnsanların vitamin kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmalarını öneriyoruz” diye konuştu.



“Yüksek dozda gereksiz vitamin kullanımı sağlığı riske atar



İnternetten vitamin alımlarının riskine dikkat çeken Uzm. Dr. Filiz Arabacı, “Özellikle güvenilirliğini bilmediğiniz yerlerden alınabilecek vitamin ve destek ürünlerinin orijinalliği ya da içerik güvenilirliği soru işaretidir. O nedenle bilmediğiniz yerlerden, bilmediğiniz bir marka ya da içeriğine emin olamadığınız bir ürünü alıp tüketmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Öncelikle vitaminleri bir hekimin önermesi daha doğrudur. Hekim dışında vitamin kullanacaklara da önerim uzun süreyle, gereksiz ya da yüksek doz vitaminleri kullanmamalarıdır. İnternet üzerinden bu tip destek ürünlerinin bilinçsizce, yüksek dozda alınması kişinin sağlığını korumak yerine riske atar” ifadelerini kullandı.



“Meyveler posasıyla tüketilmeli”



Dengeli ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayan Arabacı, daha sonra şunları kaydetti:

“Bizim önerimiz her zaman dengeli ve sağlıklı beslenmedir. Vitamin önerisini en son aşamada yaparız. Dengeli ve sağlıklı beslenmek daha önemlidir. Bol yeşillik, bol sebze ve meyvenin orantılı olarak tüketilmesi bizim tercihimizdir. Vücut direncinizi korumak istiyorsanız yapmanız gereken şey dengeli beslenmektir. Kış mevsimine giriyoruz ama kış mevsiminde ülkemizde C vitamininden zengin portakal, greyfurt ve mandalina gibi meyveler bol miktarda var. Ancak insanlar genelde bu meyvelerin suyunu tüketmeyi tercih ediyor ancak meyvenin kendisini, posalı olarak tüketmek vücut sağlığı açısından daha önemli ve gerekli.”



“Gereksiz vitamin sağlığa fayda yerine zarar verir”



B 12 ve balık yağının farklarından da bahseden Arabacı, “B 12 bir vitamin ve onu sebze ile yiyeceklerle almamız mümkün. O konuda yine dengeli beslenen ve herhangi bir rahatsızlığı olmayan insanların B 12 vitaminini yiyeceklerle almasını tavsiye ediyoruz. B 12 ve balık yağı tabi ki birbirinden farklı. Balık yağı içerisinde Omega 3 var ve o destek ürünü. Onu da biz genelde ileri yaşlarda beyin sağlığını korumak amaçlı öneriyoruz. B 12 hafıza için destek ürünüdür ama herhangi bir hastalığı olmayan kişilerde B 12 eksikliği çok sık gördüğümüz bir durum değildir. Eksikliğini gördüğümüz durumlarda ise bizim önerimiz 2 veya 3 aylık sürelerle bu vitaminlerin kullanılması, sonra ara verilip kan düzeylerine bakılmasıdır. Balık yağında öyle bir durum yok. Balık yağında ileri yaşlarda ya da beyin gelişimin olduğu dönemde çocuklarda doktor önerisiyle kullanılmalıdır. Balık yağı da kandaki belli değerleri yükseltmeye meyillidir. Zaten bu değerleri yüksek olan insanların balık yağı kullanması onların sağlığına faydadan ziyade zarar verecektir” şeklinde konuştu.