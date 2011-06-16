Bilim, Sanat ve Spor Bir arada

İstanbul Drama Sanat Akademesi Haziran ve Ağustos ayları arasında Yaz Okulu kayıtlarına başladı. Farklı yaş grupları için farklı aktiviteleri olan yaz okulu hem çok eğlenceli hem de eğitici.



İstanbul Drama tarafından düzenlenen Yaz Okulu, 5–12 yaş arası çocuklar için 12 farklı etkinlik ile zengin bir program hazırladı. “Küçük Dahiler” icatlar atölyesi ve “Benim Gözümden Dünya” fotoğraf atölyesi ile bilimin eğlenceli dünyasında yolculuğa çıkacaklar. “Spielberg Kısa Film” atölyesi ile senaryo yazmayı öğrenecek, kısa metraj film çekerek yedinci sanatla tanışacaklar.

“Kilden Oyuncaklarım” ve “Kukla” atölyelerinde el becerilerini geliştirecek, “Picasso Resim Atölyesi”nde ünlü tabloları yeniden renklendirecekler. Ormanda yapacakları macera dolu yolculukta çeşitli yarışlarla hem takım olmayı ve grupla karar vermeyi öğrenecekler, hem de çok eğlenecekler. “Perküsyon” atölyesi ile enstrüman çalmaya başlayacak, “Pandomim” ve “Yaratıcı Drama” atölyelerinde sözlü sözsüz iletişim kurmayı öğrenecekler ve özgüvenleri, toplum önünde konuşma becerileri, estetik ve sanat hazları gelişecek.



Her sabah güne başlarken, tecrübeli antrenörler eşliğinde yüzme derslerinin yanı sıra yapılacak havuz oyunları ile çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkaracaklar.

Telefon: 212 - 662 02 36 / 212 - 662 02 40