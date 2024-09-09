Bilim insanlarını şaşırtan keşif: Kanser hücrelerini öldüren bakteri bulundu! ‘Ülkemizde sık görülüyor, tedaviye dair umutları artırdı’

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Son yıllarda kanser araştırmalarında yapılan yenilikçi çalışmalar, tedavi yaklaşımlarını köklü bir şekilde değiştirme potansiyeline sahip bulgular ortaya koyuyor. Bu alandaki en son gelişmelerden biri, baş ve boyun kanserleri üzerindeki etkileriyle ilgili oldukça dikkat çekici ve beklenmedik bir keşfi içeriyor.

Bilim insanları, Fusobacterium adlı bakterinin baş ve boyun kanserleriyle bağlantılı hücrelerin yüzde 99’una kadarını öldürebildiğini ve hastalara çok daha iyi sonuçlar sunduğunu ortaya koydu.

Ağızda, diş eti hastalıkları ve plak birikimiyle ilişkilendirilen bu bakterinin kanser tedavisindeki etkileri, araştırmacılar için beklenmedik bir bulgu oldu çünkü Fusobacterium’un bağırsak kanserinin ilerlemesiyle bağlantılı olduğu düşünülüyordu.

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ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 65 ORANINDA AZALTTIĞI TESPİT EDİLDİ



İngiltere’deki Guy’s ve St Thomas Hastaneleri ile King’s College London’dan bilim insanları tarafından yürütülen araştırma, modelleme yoluyla hangi bakterilerin daha fazla araştırılmaya değer olduğunu belirlemeyi amaçladı. Fusobacterium’un kanser hücreleriyle birlikte petri kaplarına (Genellikle yuvarlak, düz tabanlı ve şeffaf plastik veya cam kaplar) yerleştirilip birkaç gün bekletilmesinin ardından, kanser hücrelerinin neredeyse tamamen yok olduğu gözlemlendi.

Ayrıca, baş ve boyun kanseri olan 155 hastanın tümör verileri de analiz edildi ve Fusobacterium bakterisi bulunan hastaların hayatta kalma şanslarının daha yüksek olduğu belirlendi. Bu bakterilerin, baş ve boyun kanserlerinde ölüm riskini yüzde 65 oranında azalttığı tespit edildi.

Araştırmanın yazarı Dr. Miguel Reis Ferreira, Metro.co.uk’ya yaptığı açıklamada, “Son 20 yılda baş ve boyun kanserlerinde tedavi edici ilerleme çok azdı ve çok güçlü çalışma pek olmadı. Bu konuda daha kesin sonuçlar elde etmek istedik. Laboratuvar çalışmalarında bakterinin kanserin büyümesini teşvik edeceğini veya radyoterapiye karşı dirençli hale getireceğini düşündük ancak birkaç gün içinde kanseri tamamen yok ettiğini gördük” dedi. Ayrıca bu bulgular, aynı sonuçların görüldüğü İtalya’daki bir çalışmayla da doğrulandı.





TÜRKİYE’DE EN ÇOK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİNDEN BİRİ

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Bu heyecan verici gelişmeyi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Meral Günaldı’ya danıştığımda, “Araştırmanın sonucu, tedavi ve prognoz ilişkisi açısından oldukça önemli. Çalışma hastalığın tedavisine dair umutları artırıyor” dedi.

Baş ve boyun kanserlerinin ülkemizde görülme oranına da değinen Prof. Dr. Günaldı, “Türkiye’de kanser insidansına ilişkin 2020 verilerine göre, baş ve boyun kanserleri genel kanser vakalarının yüzde 5-10'u arasında değişiyor. Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de bu kanser türü daha çok erkekler ortaya çıkıyor. Tütün kullanımı, özellikle sigara içme oranlarının yüksek olduğu ülkelerde, baş ve boyun kanseri vakalarını artıran en önemli faktör. Türkiye'de bu tür kanserlerin en yaygın sebebi de sigara kullanımı” ifadelerini kullandı.



Özellikle larinks (gırtlak) kanserinin baş ve boyun kanserleri arasında en sık görülen alt tiplerden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Günaldı, “Türkiye'deki baş ve boyun kanserlerinin görülme sıklığı, bölgesel farklılıklar gösterebilir. Doğu Avrupa ve Orta Doğu ile benzer şekilde, Türkiye'de de sigara ve nargile kullanımı dışında alkol tüketimi ile HPV enfeksiyonu, baş ve boyun kanserleri için önemli risk faktörleri” şeklinde konuştu.

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MEVCUT KANSER TEDAVİLERİ GENELLİKLE CİDDİ YAN ETKİLERLE İLİŞKİLİ AMA BU BAKTERİNİN KULLANILDIĞI TEDAVİ BUNU ORTADAN KALDIRABİLİR

“Çalışmada baş ve boyun kanseri olan hastalar arasında Fusobacterium seviyeleri yüksek olanların daha iyi bir prognoza sahip olduğu tespit edildi” diyen Prof. Dr. Meral Günaldı, şu önemli bilgiyi paylaştı:

“Bu, bakterinin kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceğini ve böylece tedavi başarısını artırabileceğini bizlere sunuyor. Bu da gelecekte, tedaviye nasıl yanıt verileceğini öngören biyomarker olarak kullanılabileceği anlamına geliyor. Mevcut kanser tedavileri genellikle ciddi yan etkilerle ilişkilidir. Ancak bu bulgular, Fusobacterium'un kullanıldığı tedavilerin daha az yan etkileri olan tedavi seçenekleri sunabileceğini gösteriyor.”







DİĞER KANSER TÜRLERİNDE DE ETKİLİ OLABİLİR Mİ?

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Prof. Dr. Meral Günaldı, “Araştırmacılar, bu bakterinin daha geniş çaplı klinik çalışmalarda incelenmesi gerektiğini ve farklı kanser türleri üzerindeki etkilerinin de araştırılmasının önemli olduğunu vurguluyor” dedi ve şöyle devam etti:

-- Baş ve boyun kanserlerinde bu bakterinin hücreleri öldürme yeteneği keşfedildiğine göre, benzer mekanizmaların diğer kanser türlerinde de etkili olup olmadığını araştırmak mantıklı bir adım olacak. Özellikle, kanser hücrelerinin Fusobacterium’a nasıl tepki verdiğini anlamak ve bakterinin farklı kanser türleri üzerindeki etkisini değerlendiren çalışmalar henüz başlangıç aşamasında.

-- Eğer bu mekanizma diğer kanser türlerinde de işe yararsa, gelecekte Fusobacterium bazlı tedaviler daha geniş bir kanser yelpazesinde uygulanabilir hale gelebilir. Ancak, şimdilik bu bakteri yalnızca baş ve boyun kanserlerinde olumlu sonuçlar vermiş gibi görünüyor ve diğer kanser türlerinde benzer bir etkinin olup olmadığını söylemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor.





BAŞ VE BOYUN KANSERLERİNDEN KORUNMAK İÇİN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİYOR?

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