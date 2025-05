Bilim insanlarından şaşırtan buluş: Virüslere ‘badanalı’ çözüm! Grip başta olmak üzere mikropları öldüren boya yapıldı

Haberin Devamı

Günlük yaşamda sıklıkla temas ettiğimiz yüzeyler, sandığımızdan çok daha büyük bir sağlık tehdidi oluşturabiliyor. Özellikle hastaneler, toplu taşıma sistemleri, uçaklar gibi yüksek temaslı alanlarda, yüzeylerin mikrobiyal kontaminasyon açısından taşıdığı risk oldukça yüksek.



Dünya genelinde artan antibiyotik direnci ve pandemiler ise bu riskleri daha görünür hale getirirken, bilim dünyası yüzey kaynaklı enfeksiyonlara karşı yeni çözümler geliştirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.



Bu bağlamda, Nottingham Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir antimikrobiyal boya, mikroorganizmalarla mücadelede çığır açacak nitelikte… Covid-19, MRSA, influenza gibi ölümcül ve bulaşıcı patojenleri etkisiz hale getiren bu boya, yüzeylerden bulaşan enfeksiyonlara karşı etkili bir kalkan oluşturma potansiyeline sahip.



İÇERİĞİNDEKİ MADDE CERRAHİ MÜDAHALELER ÖNCESİNDE TEMİZLİK AMACIYLA KULLANILIYOR



Söz konusu boya, eczacılık ve biyolojik ilaçlar alanında uzman bilim insanlarının, diş hekimliğinde yaygın olarak kullanılan ve güçlü bir dezenfektan olan klorheksidin maddesini reçine bazlı bir polimer yapı içinde formüle etmesiyle geliştirildi. Klorheksidin, özellikle ağız içi dezenfeksiyon ve cerrahi müdahaleler öncesinde temizlik amacıyla kullanılıyor. Araştırmacılar, bu bileşiği boya haline getirerek, uygulandığı yüzeylerde mikrop tutmayan bir tabaka oluşturdular.





TAMAMEN KURUYUNCA AKTİF HALE GELİYOR



BİLİMSEL OLARAK DESTEKLENDİ

Yeni boya, endüstriyel boyalar konusunda uzmanlaşmış İngiltere merkezlifirmasıyla yapılan iş birliğiyle geliştirildi. Bu iş birliği, boyanın yalnızca laboratuvar ortamında değil, gerçek dünya koşullarında da dayanıklı ve uygulanabilir olmasını sağladı. Böylece laboratuvardan fırçaya uzanan bir teknolojiye dönüştü.Boyanın en dikkat çekici özelliği, uygulandıktan sonra tamamen kuruyunca aktif hale gelmesi. Yani boya kuruduğunda yüzeye yerleşiyor ve ardından temas eden bakteri ve virüsleri öldürmeye başlıyor. Üstelik bu işlem sırasında boya, içeriğindeki klorheksidini çevreye yaymıyor ya da yüzeyden sızdırmıyor.Geliştirilen bu antimikrobiyal kaplama, bilimsel olarak da desteklendi. Yapılan laboratuvar testlerinde, boyayla kaplanmış yüzeylerde Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 ve influenza gibi yaygın virüs ve bakterilerin tamamen yok edildiği görüldü.

SERT VE GÖZENEKSİZ YÜZEYLERDE ETKİLİ ÇALIŞIYOR



Boya, özellikle sert ve gözeneksiz yüzeylerde etkili çalışıyor. Plastik, metal gibi malzemeler üzerine uygulanabilen boya, başta hastaneler olmak üzere birçok alanda kullanım potansiyeli taşıyor. Hastane yatakları, tuvalet kapakları, kapı kolları gibi sık temas edilen bölgeler, bakterilerin uzun süre hayatta kalabildiği alanlar olarak biliniyor. Gelişmiş temizlik rejimlerine rağmen bu tür yüzeylerde mikroorganizmalar günler, hatta bazı durumlarda aylarca canlı kalabilir.



Sadece sağlık sektörü değil, toplu taşıma ve havacılık sektörleri de bu teknolojiden yararlanabilecek alanlar arasında yer alıyor. Özellikle uçak içi koltuklar, tepsi masaları, metro ve trenlerdeki tutunma alanları gibi sık dokunulan yüzeylerde bu boyanın kullanılması, bulaş zincirini kırmak adına büyük önem taşıyor.



Indestructible Paint Genel Müdürü Brian Norton, “Bu teknolojiyle, mikrobiyal bulaşmanın en çok görüldüğü alanlarda yüzeylerin steril kalmasını sağlayabiliriz. Uçak koltuklarından hastane ekipmanlarına kadar pek çok yüzey için büyük bir fayda sağlayabilir” ifadelerini kullandı.





COVİD-19 HASTALARININ YÜZDE 20’SİNİN ENFEKSİYONU HASTANE İÇİNDE KAPTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

Haberin Devamı

Covid-19 pandemisi, yüzey kaynaklı bulaşlara dair farkındalığı artırdı. Özellikle pandemi döneminde hastaneye yatan Covid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 20’sinin enfeksiyonu hastane içinde kaptığı tahmin ediliyor. 2016-17 yıllarında ise İngiltere’de hastaneye yatırılan yetişkinlerin yüzde 4,7’sinin hastanede enfeksiyon kaptığı, bu enfeksiyonlar nedeniyle 22 bin 800 hastanın hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Hastane kaynaklı enfeksiyonların başlıca etkenleri arasında E. coli, Staphylococcus aureus ve Clostridium difficile gibi antibiyotiklere dirençli mikroorganizmalar bulunuyor. Bu bakteriler, geleneksel temizlik yöntemlerinden kurtulup yüzeylerde varlıklarını sürdürebiliyor. Bu da dirençli enfeksiyonların yayılması ve daha uzun, daha karmaşık tedavi süreçlerine neden olabiliyor.





ANTİMİKROBİYAL DİRENÇLE MÜCADELEDE YENİ BİR ARAÇ

Nottingham Üniversitesi’nden Dr. Felicity de Cogan, yeni geliştirilen boyanın yalnızca bir hijyen çözümü değil, aynı zamanda antimikrobiyal dirençle mücadelede bir araç olduğunu vurguluyor:Boyanın geliştirilme sürecine katkı sağlayan ekipte, Madeline Berrow, Alexander Brooks, Anna M. Kotowska, Julie Watts, Lily Riordan, Luke Kidger, David J. Scurr, Naa Dei Nikoi, Manuel Banzhaf, Jack Alfred Bryant, Simon Greenway, Violaine Mendez, Brian Norton ve Dr. Felicity de Cogan gibi birçok uzman yer aldı.Sci Tech Daily'in 'Superbug Slayer: New Antimicrobial Paint Kills Flu, MRSA, and COVID-19 on Contact' başlıklı haberinden derlenmiştir