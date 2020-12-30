Bilim insanlarından heyecanlandıran araştırma… Melatonin koronavirüs bulaşmasını engelliyor mu?

Dünya çapında 82 milyondan fazla insana bulaşan ve 1.7 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüs salgını devam ederken ABD’de yapılan bir araştırma heyecan yarattı. Cleveland Clinic'te yapılan ve PLOS Biology isimli dergide yayımlanan araştırmaya göre uyku sorununu düzenleyen melatoninin koronavirüsün bulaşmasını engellediği iddia edildi.

Araştırmayı yürüten Feixiong Cheng ekibiyle birlikte bir yapay zeka kullanarak hastanede Covid-19 şüphesiyle başvuran 27.000’den fazla insanda inceleme yaptıklarının altını çizdi. Katılımcılardan yaklaşık %28’ine melatonin verildiği, bu kişilerin koronavirüs test sonuçlarının negatif geldiği belirtildi.

Cheng “Bu sonuçlar çok önemli ancak insanlar henüz doktorlarına danışmadan bu takviyeyi alıp kullanmasınlar. Melatonin takviyesinin işe yarayıp yaramadığını görmek için daha geniş çaplı deneyler ve çalışmalar yapılmalıdır. Fakat biz bu çalışmada melatoninin araştırılmaya değer olduğunu keşfettik" diye konuştu.