Bilim insanları doğruladı! Virüsle mücadelede müthiş gelişme…

Hollandalı bilim insanları, anne sütünde koronavirüsü engelleyebilecek miktarda antikor bulunduğunu açıkladı. Araştırma ekibinin başındaki Hans van Goudoever, "Sütü içerken antikorların kendilerini, bedendeki mukoza zarının yüzeyine bağladığını düşünüyoruz. Virüs, hücre içine giremeden önce bu antikorlar tarafından yok ediliyor" dedi.



Dünya Sağlık Örgütü temkinli

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, koronavirüse tepki veren antikorlar anne sütünde bulundu. Ancak ne kadar güçlü oldukları, ne kadar süre aktif oldukları ve Covid-19'a karşı koruyup koruyamadıkları henüz netliğe kavuşmuş değil. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından beri emzirmenin ara verilmeden devam edilmesini tavsiye etmişti.

DSÖ’nün Gıda ve Beslenme Eylemi birimi başkanı Dr. Laurence Grummer-Strawn, "DSÖ, kesinlikle emzirmenin devam etmesi gerektiğini söyleyen önerilerinde çok net davrandı. Dünyanın herhangi bir yerinde anne sütü yoluyla herhangi bir (Covid-19) bulaşma olduğunu asla belgelemedik" dedi.

Enfeksiyondan korunmak için duyarlı gruba anne sütünü içirilmesi gündemde

Hollandalı araştırma ekibi şimdi sütün ikinci dalga sırasında savunmasız kişilerde (yaşlılar, kronik hastalığı olanlar) koronavirüs enfeksiyonlarını önlemek için kullanılıp kullanılamayacağını araştırıyor. Antikorların sütün pastörize edilmesiyle yok edilmediğini zaten biliyoruz.

Araştırmacılar bir kampanya başlatarak, annelerden sütlerini bağışlamalarını istemişlerdi. Hedefleri 1000 kadının sütünü toplamaktı. Bu kampanya ulusal basında yer alır almaz 5000’den fazla kadın harekete geçti.

Anne sütü ile bulaşma gösterilemedi

Bu yazıyı hazırladığım tarih olan 5 Eylül 2020 tarihine dek yapılan araştırmalarda, anne sütüyle virüs bulaşmasına dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Hatta 19 Ağustos’taki ilk açıklamaya göre, anne sütü yalnızca bebeklere değil, risk altındaki diğer insanlara da şifa olacak gibi görünüyor.