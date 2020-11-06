Bilgisayar oyunlarının çocuklarımıza kattıkları var ancak…

Oyunlardaki ışıklar, renkler, sesler ve hızlı geçişler çocuklarda uyaran etkisi yaparken oyun bağımlılığı zamanla çocuğun hayat kalitesini de düşürüyor. Ancak Yazar, Eğitmen ve Profesyonel Koç (PCC) Damla Kunç Koçman, bilgisayar oyunlarının eksileri kadar artıları da olduğunu belirterek, “Eleştirdiğimiz oyunlar ile çocuklarımızı geleceğin iş dünyasına hazırlayabiliriz” diyor.

Ebeveynlerin kendi bilgilerini artırması ve evde eğitim alan çocuğuna nasıl davranması gerektiğini öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Koçman, “Okulda çıkan sorunu öğretmen çözüyordu, artık okullar ev ekranlar sınıf oldu. Bu nedenle, evdeki okulun problemlerini ebeveynler çözmek zorunda. Doğru pedagojik yaklaşımı evde ebeveynlerin de uygulaması gerekiyor. Bunun için daha çok soru sormak, daha çok dinlemek gerekir. Çocuğun neye ihtiyacı olduğunu bilmek ve doğru iletişim kurmak çok önemli” dedi.

Çok soru soran ve sorgulayan bir toplum olmadığımızın ve daha çok bildiklerimizi anlatmayı sevdiğimizi de önemle vurgulayan Koçman, pandemi dönemiyle birlikte evde ve bilgisayar başında uzun süre geçiren çocuklar ve aileleri için çok önemli bilgiler vererek yol haritası çizdi.

Artık hem çocuklarımızı hem de kendimizi 21. yüzyıla hazırlamalıyız. Teknolojik gelişmelere ayak uydurmalıyız. Anne babalar yeni döneme hazırlanmazlarsa çocuklarına yetemeyebilirler, yetişemeyebilirler.

Bilgisayar oyunlarının geleceğe hazırlamada artıları var

Günümüz çocukları bu oyunlar içerisinde ekip olmak, ortak akıl yürütmek, strateji geliştirmek ve empati kurmak gibi bir çok yetkinliğini geliştirmeyi öğreniyor. Bilgisayar oyunlarının çocuklarımıza kattıkları var. Oyunun içerikleri tabii ki önemli, anne babalar kontrol etmeli hatta birlikte oynamalı. Oyunlar konusunda bilinçlenmeli. Gelecek dünyasında iş görüşmeleri simülasyonlar üzerinden sanki şirketi yönetiyormuş gibi oyunlar üzerinden yapılacak. Her kavramın nasıl artıları eksileri varsa, bilgisayar oyunlarının da çocukları geleceğe hazırlamada olumlu ve olumsuz yönleri var. Bugün oyun oynayan çocuk ileride iş hayatında simülasyonlarda kendini daha iyi ve kolay yönetebilen olacak, ortama daha hızlı adapte olabilecek.

Ders aralarında mutlaka hareket ve temiz hava şart

Yeni süreç insanları ne noktaya taşıyacak hiçbirimiz bilmiyoruz. Çocuklar uzunca bir sürelerini ekran başında geçiriyorlardı. Pandemi süreciyle birlikte eğitim de ekran başında oluyor. Bu süreçte ekran karşısında geçirdikleri sürede beden uzun süre hareketsiz kalıyor. Beslenme şeklinin, kaliteli uykunun ve bağışıklık sisteminin güçlü olmasının sağlığımız için önemini biliyoruz. Anne babalar bu konulara dikkat etmeli çocuklarının beslenme ve fiziksel aktivitelerine önem vermeli. Bunun sağlıklı bir formata dönebilmesi için, ders aralarında ekrandan uzaklaşmaları, temiz hava almaları, arkadaşlarıyla sosyal mesafe kurallarına uyarak sosyalleşmeleri, hareket etmeleri önemli.

Anne babalar hem dahil hem de gözlemci olmalı

Çocuğun kendi güvenini geliştirebilmesi ve yaşama hazır olabilmesi için anne babanın gerektiğinde çocuğunun hayatına dahil olması daha çok gözlemci kalabilmeyi kendine öğretmesi gerekli. Bildiklerini anlatan olmaktan çok çocuğunun deneyim yaşamasına alan açan olabilmeli. Ebeveynlerin çocuğun yönetemediği konularda onu destekleyecek kapasiteye gelmesi günümüz dünyasında daha da çok önem kazandı.