Bilge isminin anlamı nedir? Bilge ne demek

Bilge ismi kız çocuk isimleri arasında en çok araştırılan isimlerden birisidir. Türk Dil Kurumunda Bilge isminin anlamını öğrenebilirsiniz. Bilge ismi her şeyi iyi bilen, iyi ahlaklı ve olgun kimse şeklinde tanımlanmaktadır.

Bilge İsminin Anlamı

Bilge ismi ülkemizde kız çocuklarına verilen bir isimdir. Türkçe kelime olması ve anlamı itibari ile çok fazla tercih edilmektedir. Anlamını bilmeyenler Türk Dil Kurumunda değerlendirilen bu kelimeyi öğrenebilirler. Bilge isminin TDK anlamı şu şekildedir:

- İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse, hakim.

Bilge isminin anlamı dışında özellikleri de merak edilen konulardan birisidir. Bilge isminin özelliklerinden birisi duygusal kişiler olmalarıdır. Bazen içlerine kapanık, şefkatli ve iyi huylu kişilerdir. Barışçıl ve iyi kalpli karaktere sahiplerdir. Özellikle başkalarını mutlu etmeye çalışırlar ve bu durumdan çok mutlu olurlar. Sadık ve evlerine düşkün kişilerdir.

Sanatsal yetenekleri fazla olan bu kişiler oldukça düşünceli ve merhametli insanlardır. İyi bir gözlemcidir. Yaşamayı severek öğrenirler ve ataklardır. Entelektüel bir yapıya sahiplerdir. Öğrenmeyi de çok severler. Özgürlüklerine fazlaca düşkün ve hayatı yaşamayı çok severler. Genellikle arkadaşları ile dışarıda eğlenmek en sevdiği aktivitedir.