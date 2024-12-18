Bilanço ağırlaşıyor: 1,5 ayda 37 kişi hayatını kaybetti! 5 büyük tehlike: 'İlk 24 saatte semptomlar başlıyor'

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Sahte içki kâbusu her geçen gün daha da büyüyor. Son dönemde artan vakalar, hem sağlık hem de güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturuyor. Sahte içkilerin piyasada dolaşması, insanların hayatını kaybetmesine ya da kalıcı sağlık sorunları yaşamasına neden oluyor.



Sadece İstanbul’da son 1,5 ayda sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre; polis ekiplerince bu yıl yapılan çalışmalarda 287 bin 758 litre alkollü sıvı, 14 bin 701 dolu alkollü içki şişesi, 853 bin 460 adet alkollü içki yapımında kullanılan bandrol ve çok sayıda yan ürün ele geçirildi.





KAÇAK TÜTÜN DE TEHLİKE SAÇIYOR!



‘İÇİNDE ENDÜSTRİYEL BİR ÇÖZÜCÜ OLAN YAKIT TÜRÜ KULLANILIYOR’



EN TEHLİKELİSİ METANOL ZEHİRLENMESİ



ORGAN HASARLARINA YOL AÇIYOR

‘İLK 24 SAATTE GÖRME SEMPTOMLARI BAŞLAR’



‘YOĞUN BAKIMDA YATAN HASTALARDA ÖLÜM ORANI YÜZDE 30-50 ARASINDA DEĞİŞEBİLİR’

İÇKİNİN SAHTE OLDUĞUNU ANLAMANIN BİR YOLU VAR MI?

‘KAÇAK TÜTÜNLERDE TARIM İLAÇLARININ KALINTILARI VE KİMYASAL KATKILAR BULUNUYOR’

Fotoğraflar: AA, İHA, Alamy

Son dönemde artan sahte içki vakalarının yanı sıra, yasadışı tütün ürünlerinin yaygınlaşması da toplum sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 73 bin 500 adet makaron ile çok miktarda gümrük kaçağı tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. Benzer bir durum Muş’ta da yaşandı. Muş’ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir araçta 55 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Bunun gibi pek çok soruyaile cevap aradık.Sahte içkinin standart üretim süreçlerinden geçmeyen, ruhsatsız ve yasadışı üretilen alkollü içecekler olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Yunus Emre Erdoğan,dedi.Bu maddelerin her birinin ayrı bir sağlık riski taşıdığını da söyleyen Uzm. Dr. Erdoğan,ifadelerini kullandı.Sahte içkinin hayati zararlarına da değinen Uzm. Dr. Yunus Emre Erdoğan, beş maddeye dikkat çekti:Metanol, bu organlarda aşırı yük oluşturur. Toksik yan ürünlerin temizlenememesi nedeniyle organlar işlevini yitirir.Metanol merkezi sinir sistemine zarar vererek bilinç kaybı, nöbetler ve felçlere neden olabilir.Ölümcül ritim bozuklukları, tansiyonda düşme ve kalp atışının durmasına (asistoli) neden olabilir.Beyin hücreleri toksik maddelere karşı son derece hassastır. Yüksek metanol düzeyleri, hipoksiye ve hücre ölümüne yol açar.Genellikle ağır metabolik asidoz, solunum yetmezliği veya çoklu organ yetmezliği sonucu meydana gelir. Tüm bu etkiler, metanolün vücutta parçalanma süreciyle ilişkilidir ve erken müdahale edilmediği durumlarda kaçınılmaz hale gelir.Bu soruma “Metil alkol, vücuda alındığında formaldehit ve formik aside dönüşür. Bu maddeler özellikle görme sinirlerini hedef alır ve optik sinirlerde ciddi tahribata neden olur” cevabını veren Uzm. Dr. Yunus Emre Erdoğan, şu önemli bilgileri paylaştı:Yoğun bakıma kaldırılan kişilerin hayatta kalma şansıyla ilgili de bilgiler paylaşan Uzm. Dr. Yunus Emre Erdoğan,dedi. Erdoğan, şöyle devam etti:-- 10 ml metanol (1-1,5 duble içki) körlüğe neden olabilir. 30 ml ve üzeri (3-5 duble içki) müdahale edilmezse genellikle ölümcüldür. Metanol alımından sonra semptomların ortaya çıkma süresi çok değişkendir. Ancak genellikle 12 saat sonra hayati bulgular belirti verir. Erken müdahale edilen vakalarda hayatta kalma şansı daha yüksektir. Semptomların geç fark edilmesi ölüm riskini artırır. Özellikle kırsal bölgelerde veya hastane erişiminin zor olduğu yerlerde ölüm oranları daha yüksektir.-- Hafif-orta düzeyde metanol alımında ve erken müdahale edilen vakalarda ölüm oranı yüzde 10-20 civarındadır. Yüksek miktarda metanol tüketen ve geç müdahale edilen vakalarda ölüm oranı yüzde 50’ye kadar çıkabilir. Çoklu organ yetmezliği veya solunum durması gibi komplikasyonlar görüldüğünde bu oran daha da artar.“Sahte içkiyi tadından veya kokusundan anlamak genellikle mümkün değildir” diyen Uzm. Dr. Yunus Emre Erdoğan, “Çünkü içkiye aroma ve esans eklenerek tat ve koku farkı gizlenebilir” dedi ve sahte içkinin anlaşılmasında şu noktalara dikkat çekti:Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Bandrollü Ürün İzleme Sistemi (BÜİS) adlı uygulamasını kullanarak alkol şişesinin bilgilerinin taratılıp kullanılması daha güvenli olabilirPiyasa fiyatının çok altında satılan ürünlere şüpheli yaklaşılmalıdır.Alkol şişesini kendiniz açın. Önceden açılmış şişelerde daha dikkatli olunması gerekir. Tüketici olarak en güvenilir yol, alkollü ürünleri yasal ve güvenilir satış noktalarından temin etmektir.“Kaçak ve sahte tütünler, standart üretim koşullarına uygun olmadığından genellikle daha zararlıdır” diyen Uzm. Dr. Yunus Emre Erdoğan,ifadelerini kullandı.