Bezelye buzlukta nasıl saklanır? Haşlanmış bezelye dondurucuda veya buzdolabında ne kadar süre saklanır?

Bezelye mutfakların vazgeçilmez yemek çeşitleri içerisinde yer alır. Aynı zamanda özel olarak hazırlanması suretiyle saklanarak farklı mevsimlerde tüketilebilir. Sağlıklı bir besin kaynağı olarak da öne çıkması nedeniyle, buzdolabında ya da derin dondurucuda saklamak büyük öneme sahiptir.

Bezelye Buzlukta Nasıl Saklanır?

Aşamalı olarak gerekli unsurları yerine getirmek suretiyle bezelye buzlukta saklamak mümkün. Tabii bu aşamalar için öncelikle bezelyelerin haşlanması gerekmektedir. Haşlama işlemini gerçekleştirdikten sonra sırası ile gerekli paketleme yapılarak buzdolabında ya da buzlukta saklamak mümkün olabilir. Elbette bunu gerçekleştirirken mutlaka süresi dikkate alınmalıdır. Zira derin dondurucu ile beraber buzdolabında bezelyenin saklanma süresi farklılık gösterir.

- Öncelikle bezelyelerin haşlanması gereken su kaynatılmalıdır.

- Daha sonra güzel bir şekilde bezelyeler yıkanmalıdır.

- Yıkanmış olan bezelyeler kaynatılan su içerisinde 5 dakika boyunca bekletilmelidir.

- Bezelyeler kaynarken mutlaka tencerenin kapağı kapalı olmalıdır.

- Ardından süzgeç yardımıyla tencereden bezelyeler alınmalıdır.

- Hemen arkasından hiç beklemeden soğuk suyun içerisine bezelyeler atılmalı ve şoklama yapılmalıdır.

- Bezelyeler hasar görmeden hemen özel bir poşetin içerisine tamamen kapalı bir şekilde yerleştirilmelidir.

- Arzu edilirse poşetin üzerine tarih atılabilir.

- Bezelyelerin doldurulduğu paketlerin mutlaka etkin bir şekilde havaları aldırılmalıdır.

Bu işlemin ardından özellikle derin dondurucuda uzun bir süre bezelye saklamak mümkün. İlk günkü gibi taze bir şekilde yılın farklı mevsimlerinde böylece bezelye yemeği yapılabilir.

Haşlanmış Bezelye Dondurucuda veya Buzdolabında Ne Kadar Süre Saklanır?

Özel olarak aşamalı bir biçimde saklanmak için hazırlanmış olan bezelyeler, derin dondurucuda ya da buzdolabında farklı sürelerde saklanabilir. Örneğin derin dondurucuda ortalama 1 sene boyunca bezelyeleri saklamak mümkün olur. Hazırlanmış olan bezelyeler buzdolabında ise yaklaşık en fazla bir hafta kadar tutulabilir. Ayrıca günlük olarak tezgahta bir gün yine saklanabilir.