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Sağlık
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 13.07.2020 - 15:56,Son Güncelleme:

Beyin yiyen amip nedir? Belirtileri nelerdir ve hangi hastalıklara yol açıyor?

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Beyin yiyen amip nedir? Belirtileri nelerdir ve hangi hastalıklara yol açıyor?
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ABD'de görülen ve 'beyin yiyen amip' olarak bilinen 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli canlının neden olduğu hastalığın Türkiye'de görüldüğü ve burundan girip beyine yerleşen amipin ölüme yol açtığı yönünde açıklamalar herkesi tedirgin etti. Peki beyin yiyen amip nedir? Naegleria Fowleri hangi hastalıklara yol açabilir? Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatma Nurhayat Saydam, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

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