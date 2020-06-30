Beyaz spor ayakkabısı nasıl temizlenir?

İşte beyaz spor ayakkabısı temizlemenin püf noktaları...

Beyaz sirke kullanarak...

Temizlikte sıkça tercih edilen beyaz sirkeyi spor ayakkabısı temizliğinde de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken ayakkabınızın lastik kısımlarını birkaç damla döküp silmek.

Sıvı sabunu tercih edebilirsiniz

Ayakkabınızdaki lekeli yerleri temizlemede sıvı sabun da yardımcınız olabilir. Bunun için bir diş fırçasını sıvı sabuna batırıp sıcak suyla lekeyi güzelce ovalamanız yeterli.

Karbonat ile...

Ayakkabınızı karbonat ile temizlemeyi tercih ederseniz, ilk önce bağcıklarını çıkarıp elde veya makinede yıkayın. Bir kapta sabun, karbonat ve suyu karıştırın. Kullanmadığınız bir diş fırçasını bu karışıma batırın ve ayakkabınızı güzelce ovun. Daha sonra da güzelce durulayıp bir bez yardımıyla fazla suyu alın ve kuruması için bekletin.

Asetonu da deneyebilirsiniz

Beyaz spor ayakkabınızı temizleyebileceğiniz diğer bir yöntem aseton kullanmak. Bir süngeri asetona batırın ve ayakkabınızın lekeli olan kenar kısımlarını yumuşak bir şekilde temizleyin.