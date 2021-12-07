Beyaz kan nedir? Beyaz kan normal değeri kaç olmalıdır? Beyaz kan değerinin eksikliğinin nedenleri

Beyaz kan kan hücreleri, İngilizce adından dolayı tıp literatüründe WBC olarak da bilinmektedir. Hatta kan testlerinde kısaltma olarak geçmektedir. Ayrıca lökasit olarak adlandırılmaktadır.

Beyaz kan nedir?

Beyaz kan, İngilizce kısaltmasıyla kan tahlillerinde görünmektedir. İngilizce adı "White Blood Cell" olarak bilinmektedir. İsmine bağlı olarak WBC olarak kabul edilmektedir. Akyuvar ya da Lökasit olarak da kabul edilmekte olan bir kan hücresi türüdür. Akyuvar ve beyaz küre kavramları halk arasında yaygındır. Beyaz kan hücreleri vücutta savaşçı hücreler olarak kabul edilmektedir. Vücudun savunma sistemi beyaz kan hücrelerinde gizlidir.

Vücutta bulunan zararlı toksinlerin vücuda zarar vermesini engellemektedir. Bu sebeple lösemi gibi ciddi hastalıklardan şüphe edildiği zaman teşhis amacıyla WBC testi istenmektedir. WBC testi istenen düzeyde çıkmadığı taktirde vücut artık enfeksiyonlara karşı savunmasız hale gelmiş demektir. Buna dayanarak kanser hastalarından sıklıkla alınan testlerden biridir.

Beyaz kan değerleri kaç olmalı?

Beyaz kan değerleri WBC testi ile belirlenmektedir. Vücutta alınan bir miktar kan test edilerek değer aralığı belirlenmektedir. Kan testinde değer aralığının altından ya da üstünde görülen rakamlar belli hastalıkların habercisi olabilir. Örneğin düşük beyaz kan sonuçları vücudun savunmasız hale geldiğinin işaretidir. Bu durumda ortaya çıkan belli hastalıklar söz konusu olabilmektedir. Kan testinin referans aralıkları laboratuvara ve ölçüme göre değişmektedir. Ancak ideal bir aralık söz konusudur.

Hastalardan 1 milimetre küp kan alınarak test yapılmaktadır. Sağlıklı bir insanın vücudundan alınan 1 milimetre küp kan içinde 4 bin ile 10 bin aralığında beyaz kan yani lökasit bulunmalıdır. Bu aralıkta olan kan değeri vücudu bakteriler, virüsler ve zararlı toksinlerden korumaya yetmektedir.

Beyaz kan düşüklüğü nedenleri

Tıp dilinde lökapeni olarak adlandırılan beyaz kan düşüklüğü belli sebeplere dayanmaktadır:

- Bazı virüslerin ortaya çıkmasına sebep olan enfeksiyonlar,

- Kullanılan bazı ilaçların etkisi,

- İnfeksiyon dışı iltihaplara sebep olan hastalıklar,

- Dalak büyüklüğü,

- Kemik iliği yetmezliği,

- Tüberküloz,

- Ciddi düzeye ulaşmış vitamin eksiklikleri,

- Kanser ve kemoterapi,

- Romatizma tipi hastalıklar.

Beyaz kan yüksekliği nedenleri

Kan değerleri ölçümünde WBC testi 10 bin değerinden yüksek olmamalıdır. 10 binden yüksek olması halinde bazı durumlar ortaya çıkabilir. Yüksekliği tıp dilinde lükositoz olarak adlandırılmakta olup nedenleri vardır:

- Organlarda meydana gelen kanser tipleri,

- Anemi,

- Bağırsaklarda oluşan hastalıklar,

- Anksiyete gibi psikolojik hastalıklar,

- Bazı ilaçların etkileri,

- Deri iltihapları ve birtakım infeksiyonal iltihaplar,

- Kan kanseri,

- Hemoliz gibi bazı kan hastalıkları,

- Kalp krizi.

Beyaz kan düşüklüğü belirtileri

Beyaz kan düşüklüğü 4 bin kan hücresinin altında olması halinde gerçekleşmektedir. Tıp dilinde lökapeni olarak adlandırılmaktadır. Bazı belirtilerle ortaya çıkmakta ve bazı hastalıklar meydana gelmektedir.

- Boğaz ağrısı ilk belirtilerinden biridir.

- İdrar yolları başta olmak üzere birtakım enfeksiyon belirtileri,

- Ağızda oluşan beyaz yaralar ve lekeler,

- Kilo kaybı,

- Aşırı terleme ya da titremeyle kendini gösteren ateşlenme.

Beyaz kan yüksekliği belirtileri

Renksiz olan beyaz kan hücrelerinin vücutta 10 binden fazla olması halinde vücutta bazı etkiler ortaya çıkmaktadır. Birtakım belirtilerle kendini gösteren beyaz kan yüksekliği lükositoz olarak adlandırılmaktadır.

- Vücutta meydana gelen ani ateşlenmeler,

- Kanamalar ve morarmalar (sebepsiz),

- Göz hastalıkları,

- Solunum yolları problemleri, nefes almakta zorlanmak,

- Aşırı kilo kaybı ve halsizlik,

- Baş dönmesi ve baygınlık hissi,

- İştah kaybı.