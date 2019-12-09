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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 09.12.2019 - 11:46 | Son Güncelleme:

Betül isminin anlamı nedir? Betül ne demek

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Betül isminin anlamı nedir? Betül ne demek
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Betül ismi Arapçadır. Arapçada "bal" anlamında kullanılmaktadır. Söz konusu bal, insanlara şifa veren, iyileştiren özelliklere sahiptir. Dünyevi olmaktan çok, manevi anlamlara işaret eder. Bazı yerlerde Betül sözcüğü huzur, sevgi, muhabbet anlamlarına da gelmektedir. Bu isim, kız çocukları için verilmektedir.

Betül ismi namuslu, iyi ahlaklı kadın anlamında kullanılır. Bu isim anlamı itibari ile Hazreti Meryem'e ve Hazreti Fatma'ya atfedilen bir sıfattır. İsim bu anlamları dışında bir ağaçtan ayrılarak köklenen bir fidan anlamında kullanılmaktadır.

Betül İsminin Özellikleri

Betül ismi, sanatsal alanda sahip olunan meziyetlere işaret etmektedir. Bu isme sahip olan kimselerde sanatçılık ruhu gözlemlenir. Çevresini iyi gözlemleyen, bunları doğru anlamlandıran kimseler söz konusudur. Betül ismi, güzel huy ve ahlakla açıklanmaktadır. Bu ismi taşıyanlar anne ve babalarına karşı hayırlı birer evlattır. Kendi kurdukları aileleri ve çocukları için de mücadele gücünü temsil ederler.

Betül İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Betül ismi Kur'anda geçmemektedir. Ancak bu isim dinler tarihinde iffetli, namuslu kadınlar için kullanılmaktadır.

 

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