Beta HCG nedir? Beta HCG değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Hamileliği planlayanlar tarafından yakından bilinen Beta HCG, koryonik gonadotropin adı verilen bir hormon türüdür. Hamileliğin mümkün olduğunca erken teşhis edilmesine izin veren bu hormon, evde yapılabilen idrar gebelik testlerinde ve sağlık kurumlarında gebelik testi olarak uygulanan kan testlerinde ölçülen bir hormondur. İnsanlar arasında hamilelik hormonu olarak da bilinen bu tip hormon genellikle hamilelikle ilişkilidir. Ancak bazı durumlarda çeşitli hastalıklardan dolayı artabilir. Bu nedenle, yüksek Beta HCG hormonu olan bireylerde gebeliğin varlığı ile ilgili daha fazla araştırma ve takip yapılmalıdır.

Beta HCG nedir?

Beta HCG hormonu, alfa ve beta olmak üzere iki alt türe sahiptir. Hamileliğin en erken aşamalarında bile belirlenmesini sağlayan HCG hormonu, gebelik testi olarak en sık kullanılan parametredir. Çünkü önemli ölçüde artmaktadır. Kan ve idrarda kolayca test edilebilir. Kanda yapılan ölçüm, idrar testlerinden daha önce ve daha doğru sonuçlar verme yeteneğine sahiptir.

Kan testleri çok kısa sürede doğru sonuçlar sağlarken, reçetesiz olarak eczanelerden alınabilecek pratik idrar testleri ile gebelik testleri yapılabilir. Ancak idrarla yapılan bu testler; Dehidrasyon (sıvı kaybı) gibi testin yapıldığı zaman birçok faktörden kolayca etkilenebileceğinden, güvenilirliği kan testlerinden çok daha düşüktür. Ek olarak, kan testleri idrar testlerinin tespit edemediği HCG hormonu seviyesini tespit eder.

Beta HCG hormonu hamileliğin başında döllenme oluşumu ile plasenta hücreleri tarafından salgılanır. Plasenta, embriyonun rahim duvarına yapışmasına ve hamilelik sırasında bebek ile anne arasında kan alışverişine izin veren yapıdır. Salgılanması başlayan HCG hormonu, döllenmeden tam 11 gün sonra kanda ve bundan birkaç gün sonra basit idrar testlerinde tespit edilebilir. Kan testlerinde elde edilen yüksek değer, ortalama gebelik haftalarının sayısını verebilir.

Beta HCG değeri kaç olmalı?

Hamileliği olmayan bireylerde, kandaki normal Beta HCG değeri aralığı 0-10 mlU / mL olarak belirtilebilir. Bu değerler aralığını aşan beta HCG değerleri, özellikle aktif cinsel yaşamı olan üreme çağındaki kadınlarda hamileliği gösterir. Beta HCG hesaplaması ve Beta HCG hormonlarının gebelik haftasına göre artış seviyesi, birçok insan tarafından merak edilen konular arasındadır. Beta HCG hormon seviyeleri gebelik haftası hesaplaması için de kullanılabilir. Haftadan haftaya bakılırsa:

- Gebeliğin 3. haftasında 5-50 mlU / mL,

- Gebeliğin 4. haftasında 5-426 mlU / mL,

- Gebeliğin 5. haftasında 18-7.340 mlU / mL,

- Gebeliğin 6. haftasında 1.080-56.500 mlU / mL,

- Gebeliğin 7. ve 8. haftasında 7.650-229.000 mlU / mL,

- 9. ve 12. gebelik haftalarında 25.700-288.000 mlU / mL,

- 13. ve 16. gebelik haftalarında 13.300-254.000 mlU / mL,

- Gebeliğin 17 ve 24. haftalarında 4.060-165.400 mlU / mL,

- Gebeliğin 25. ve 40. haftalarında 3.640- 117.000 mlU / mL aralığında saptanan beta HCG değerleri normal kabul edilir.

Beta HCG düşüklüğü nedenleri

Hamilelik sırasında, Beta HCG hormonunun değeri kanda bir önceki günün iki katına kadar artmaya devam eder. Bununla birlikte, bu şekilde düzenli bir artış yoksa buna Beta HCG düşmesi denir. Ektopik gebelik gibi bazı olumsuz koşulların bir işaretidir.

Beta HCG yüksekliği nedenleri

Yüksek Beta HCG seviyesinin en yaygın nedeni hamileliktir. Bununla birlikte, tek başına hormonun yüksek tespiti, sağlıklı bir gebeliği teşhis etmek için yeterli değildir. Kan testleri sonucunda 10 mlU / mL'nin üzerinde belirlenen Beta HCG hormonu için izlenecek en güvenli yol, 48-72 saat sonra testi tekrarlamaktır.

Gebelik haftası olan bireylerde olması gereken Beta HCG değer aralıklarının üzerinde hormon seviyeleri bulunursa, bunun birkaç nedeni olabilir. Bunlardan en yaygın olanları hamilelik haftası yanlış hesaplaması, molar hamilelik ve çoğul gebelik gibi vakalardır. Hastalardaki hormon seviyeleri doktor tarafından belirlenen aralıklarla düzenli olarak kontrol edilmeli ve bebek kesesinin gebeliğin 4. veya 5. haftalarından sonra ultrasonda görülmesi beklenmelidir.

Beta HCG düşüklüğü belirtileri

Beta HCG düşüklüğü kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Özellikle düşük yapılması sonucu bu miktar ciddi oranda düşmektedir. Fakat zamanla tekrar eski seviyesine gelecektir. Doktorunuza sürekli olarak danışmayı ihmal etmeyiniz.

Beta HCG yüksekliği belirtileri

Beta HCG yükselmesi ile birlikte:

- Sık sık mide bulantısı

- Kusma şikâyetleri

- Kokulara karşı hassasiyet

- Sık sık idrara çıkma gibi olaylar ile karşılaşılabilir.