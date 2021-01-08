Beslenmenize mutlaka ekleyin… Sindirimi kolaylaştırıyor, hazımsızlığa iyi geliyor

Yulaf, diğer tahıllara nazaran daha fazla çözünebilen posa içermesi ile öne çıkan bir tahıldır. Ayrıca demir, selenyum, manganez, çinko, E vitamini ve diğer B grubu vitaminlerinin iyi kaynağıdır.

Kilo kontrolüne yardımcı olur: Yulaf tüketildikten sonra içinde bulunan lifler su ile birleşip jelleşir ve mideyi daha geç terk eder böylece uzun süreli tokluk hissi sağlar. Kan şekeri dengesini sağlaması sayesinde de şeker ihtiyacını azalmasına yardımcı olur ve kilo kontrolüne bu etkileri ile önemli bir yardımcıdır.

Kolesterolü düşürür: Çözünebilen lifler midede ve bağırsak jelleşerek safra asitlerini bağlayıp atılmasını sağlarlar. Vücut yeniden safra asidi yapabilmek için de kandaki kolesterolü kullanır. Böylece kötü huylu kabul edilen HDL’nin düşmesi sağlanır.

Kan şekerini düzenler: Yüksek çözünebilir lif içeren yulaf tüketimi ile kan şekeri dengesi daha uzun süre sağlanır. Çünkü yulaf glisemik indeksi düşük olan ve kana çok yavaş karışan bir tahıldır. Sabah kahvaltısında ve diğer öğünlerde yulaf ezmesi, yulaf eklenmiş ekmek şeklinde tüketilirse gün boyu kana yavaş karışacak tahıl kaynağı alınmış olur.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar: Çözünebilen lifler mide ve bağırsakların düzenli çalışmasında etkinliği kanıtlanmış maddelerdir. Yulaf tüketimi düzenli hale getirilirse başta kabızlık olmak üzere ishal, hazımsızlık, şişkinlik, İBS gibi sindirim ve emilim şikayetleri önemli oranda azaltılabilir.

Çocuk beslenmesinde yeri yok

Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu, çocuk ve yetişkin beslenmesinin büyük farklar içerdiğini belirterek, çocuk beslenmesinde yulaf kepeğinin yeri olmadığına şu sözlerle vurgu yaptı:

“Yulaf ya da buğday kepeği gibi her türlü tahılın kepeği yetişkinler için bir süreliğine uygun olabilirken, tahıl kepeklerinin bebek ve çocuk beslenmesinde yeri yoktur. Sıklıkla yulaf kepeği arayan, araştıran, bebeklerine muhallebi yapmak için kepek arayan annelere rastlıyoruz. Faydalı olacağım derken bebeklerinizi, çocuklarınızı lütfen bilinçsiz bir şekilde beslemeyiniz.



Örneğin yulaf kepeği yulafın sadece en dış kabuk kısmını içerir. Bu kısım hem en çok fitat içeren, hem de vitamin ve minerallerin emilimini azaltan kısımdır. Dolayısıyla bebek ve çocuklar için faydadan çok zararı vardır. Tam tahıl ürünlerinin hepsinde kepek bulunur ancak oranları azdır. Bu yüzden tan tahıl ürünlerini tercih edin.”