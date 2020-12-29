Beslenmenizden eksik etmeyin! Kerevizin faydaları saymakla bitmiyor

Kerevizin besin değeri oldukça yüksektir. A, B, E, C ve K vitaminlerini içerir. Fosfor, çinko, bakır, mangan, kalsiyum, demir ve selenyum minerallerini içerir.

Soğuk havalarla birlikte metabolizmamızın dengesi de değişiyor. Değişen bu denge ile kabızlık, halsizlik, bağışıklık sistemi zayıflaması gibi sorunlar yaşanabiliyor. Tüm bu sorunları daha hafif atlatmak için ise kereviz yardımcımız olabilir. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, bu faydalı sebzenin nelere iyi geldiğini şöyle anlattı:

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

Her 3 kişiden 2’sinin hasta olduğu sonbahar mevsiminde metabolizmamızı ve bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmemiz gerekir. Kereviz yüksek oranda flavonoid denilen antioksidan maddeleri içerir. Bu maddeler vücudumuza kötü etkili olan serbest radikaller ile savaşarak bağışıklık sisteminin güçlü olmasına yardım eder.

- İdrar söktürücüdür

Kerevizin idrar söktürücü etkisi vardır. Bu etkiden kerevizin suyu tüketilerek daha etkili bir şekilde yararlanılabilir. Aynı zamanda kerevizin suyu ile vücut kaybettiği suyu da sağlamış olur. Bu özelliği ile böbreklere de faydalı olan kereviz kum ve taşların dökülmesine de yardımcıdır.

- Kabızlığı önler

Kabızlık tedavisinin en önemli noktası lif kaynaklarının yeterli tüketilip tüketilmemesidir. Yetersiz lif tüketimi kabızlığı tetikler. Kereviz lif içeriği oldukça yüksek bir sebzedir. Kabızlık sorunu yaşıyorsanız mutlaka beslenmenize kerevizi ilave etmelisiniz.

- Kronik hastalık riskini azaltır

Kerevizin tansiyona, kolesterolün düşürülmesine ve şeker hastalığına olumlu etkileri vardır. Aynı zamanda yapılan çalışmalar karaciğere olan olumlu etkilerini de kanıtlamaktadır.

- Rahatlatıcı etkisi vardır

Günümüzde stres ve sinir bazı dönemlerde kaçınılmaz olabilir. Özellikle de sonbahar ve kış aylarında güneşin kendini saklaması ile bireyler daha depresif ve sinirli olabilir. Bu noktada sinirleri yatıştırıcı etkisi olan kereviz yardımımıza koşar. Aşırı sinirli ve asabi kişiler kerevizin bu etkisinden faydalanabilirler.

- Zayıflamaya yardımcı

Yaz mevsiminden sonra sonbahar mevsimi diyet yapanların gözdesidir. Fakat yanlış diyet yöntemleri ile zayıflamak bağışıklık sistemi hastalıklarını da beraberinde getirir. Bu noktada doğru yöntemlerle doğru besinleri birleştirebilmek çok önemlidir. Besleyici değeri oldukça yüksek olan kerevizin kalorisi de bir o kadar düşüktür. Çiğ 100 gram kereviz yaklaşık olarak 20 kaloridir. Bu nedenle diyet yapanların rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Kerevizin salatasını, çorbasını veya yemek halini tüketebilirsiniz.

Vücudun sıvı dengesini koruyor

Diyetisyen Dilan Dalgıç da çeşitli şekillerde beslenme listemize ekleyebileceğimiz kerevizle ilgili bilinmesi gereken özellikleri şöyle sıraladı:

- Yeşil saplarının da tüketilmesi durumunda özellikle hazımsızlık şikayetleri, karaciğer, böbrek ve barsak sağlığı için olumlu etki sağlar. Ağırlık kaybı programlarında sürecin daha düzenli ilerlemesine yardımcı olur.

- Mevsimindeyken depolayabilirsiniz. Saplarını dilimleyerek, kök kısmını ise folyoya sararak derin dondurucuda 6-7 ay saklayabilirsiniz.

- İçeriğindeki sodyum ve potasyumdan dolayı vücudun sıvı dengesini korumaya yardımcı olur. Özellikle ishal, kusma gibi durumlarda elektrolit kaybının hızla yerine konulmasını sağlar. Potasyum tansiyonun dengelenmesine yardımcı olurken, içeriğindeki sodyumsa sebzenin kendine tuz eklemeye gerek kalmadan tüketebileceğiniz anlamına geliyor.

- Diğer sebzeler gibi iyi bir lif kaynağı. 1 küçük kase kerevizde 2 gram lif bulunur.

- Özellikle sap bölümü folik asit yönünden iyi bir kaynaktır. Anne adayları ve bebekler için oldukça besleyici.

- C, A ve K vitaminlerinin iyi bir kaynağıdır. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirip, enfeksiyon varlığında vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar.

- Daha eğlenceli bir hale getirmek için kerevizin saplarında soyacak yardımı ile hafifçe kıvırcıklar oluşturabilir yanında yoğurtlu veya sürme peynirli dip sos ile okul dönüşü atıştırmalık hazırlayabilirsiniz.

- Kerevizin kök bölümünü zeytinyağlı pişirebileceğiniz ya da sebze çorbasına ekleyebileceğiniz gibi, aşağıdaki 2 farklı tarifle salata olarak da sunabilirsiniz.