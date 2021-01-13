MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Beslenme şeklindeki yanlışlar saç dökülmelerine sebep olabilir
GeriSağlık Beslenme şeklindeki yanlışlar saç dökülmelerine sebep olabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık
Haber: İHA I Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 13.01.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Beslenme şeklindeki yanlışlar saç dökülmelerine sebep olabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Beslenme şeklindeki yanlışlar saç dökülmelerine sebep olabilir
Abone Olgoogle-news

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, saçlarımızın cansızlaşmasına, kırılmasına ve dökülerek seyrelmesine sebep olan çok sayıda unsur arasında beslenme şeklimizdeki yanlışlıklar ve yetersizliklerin de önemli payı olduğunu söyledi.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Oğuz Küçükçakır, saçlarımızın cansızlaşmasına, kırılmasına ve dökülerek seyrelmesine neden olan çok sayıda sebepler arasında beslenme şeklimizdeki yanlışlıklar ve yetersizlikler de azımsanmayacak oranda yüksek öneme sahip olduğunu söyledi. Yapılan araştırmalarda günlük 1000 kalori ve altında uygulanan diyetlerde saç dökülmelerinin 1 ile 6 ay içerisinde başladığı gözlendiğini ve diyetin normale döndürülmesiyle saç büyümesinin normale döndüğünü söyledi.

Yeterli protein almadan beslenmenin de saç dökülmesine yol açtığına dikkat çeken Küçükçakır, “Omega 3,6,9 denilen esansiyel yağ asitlerinin eksikliği durumda 2-4 ay içinde saçlarda dökülme başlar. Omega-3 içeren besinlerin başında somon, torik, uskumru ve palamut balıkları, kabak çekirdeği, keten tohumu ve semizotu gelir.

Omega-6 ise saçlı derideki kepeklenme ve kızarıklığı 3 haftada, saç değişikliklerini ise 3 ayda düzeltir. Demir eksikliği saç kaybının nedenlerinden biridir. Bunun yanında çinko minerali, saç köklerinin gelişmesine yardımcı olur. Çinko eksikliğinde saçların dökülmesi, beyazlaması, seyrek, kısa ve kırılgan bir hal alması gözlenir. Bakır eksikliği ise, saç köklerinin yetersiz gelişimine ve beyazlamasına neden olabilir” dedi.

10
Uzmanı açıkladı: Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi
Uzmanı açıkladı: Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

C vitamini eksikliği saçları olumsuz etkiliyor

Saç köklerinin sağlıklı büyümesi için gerekli vitaminlerden birisinin de biotin olduğunu vurgulayan Küçükçakır, eksikliğinde saçlarda seyrelme, kırılma ve dökülmeler başlayacağının altını çizdi. Özellikle yumurta akının fazla tüketilmesinde ya da genetik kökenli bazı hastalıklarda biotin eksikliğinin gözlendiğini kaydeden Küçükçakır, “Bununla birlikte C vitamini eksikliğinde de saçta kırılmalar başlar.

Özellikle yaşlılarda, sigara içenlerde, kortizonlu ilaçların uzun süreli kullanımında, taze sebze veya meyvelerin yetersiz tüketimine bağlı gelişir. Bunların dışında dışarıdan almamız gereken L-lizin, L- sistin gibi esansiyel aminoasitlerin eksikliğinde de kuru ve kırılgan saçlar, saç kaybı ve erken beyazlama görülmektedir. Ayrıca yeşil çay tüketiminin saç köklerinde büyümeyi uyarır ve özellikle erkek tipi kellikte faydalıdır. Sonuç olarak beslenme alışkanlıklarımızı bilinçli bir şekilde sağlıklı ve bilimsel temellere dayalı diyetlere göre düzenlemek bile başlı başına saç dökülmesi ve diğer problemlerin birçoğunun önlenmesine yeterli gelecektir.

Bağışıklık güçlendirici detoks yapımıYapabilirim'in bu haftaki bölümünde bağışıklık güçlendirici detoks yaptık. Videomuzu izleyip youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle