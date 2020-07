Beslenme çantası için yiyecek alternatifleri

Okullar açılıyor. Şimdiden “Çocuğumun beslenme çantasına ne koyacağım?” derdine mi düştünüz? Sizler için imdadınıza yetişecek, çocuklarınızın da severek yiyeceği tarifler hazırladık.

Taze keçi peynirli tost

Malzemeler

6 adet çırpılmış yumurta

300 gr. keçi peyniri

4 dal taze kekik

16 dilim kepekli tost ekmeği

8 dilim domates (1 cm. kalınlığında kesilmiş)

Hazırlanışı

Yumurtaları tuz ve karabiberle çırptıktan sonra yayvan bir kaba alın. Keçi peynirini taze kekik yaprakları ile birlikte çatal yardımıyla ezin. 8 dilim tost ekmeğinin üzerine kekikli peynir ve domatesleri eşit miktarda paylaştırın. Kalan tost ekmeklerini üzerlerine kapatın. Tost ekmeklerinin her tarafını yumurtaya bulayın. Family Grill'in her iki ızgara plakasının pişirme seviyesini 4'e getirin; tost ekmeklerini yerleştirin ve altın sarısı renk alıncaya kadar her iki yüzü de 7'şer dakika pişirin. Yanında şefin önerileri ile servis yapın.

KISA ZAMANDA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ KEÇİ PEYNİRLİ TOST TARİFİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Peynirli dereotlu börek







Malzemeler

1 adet yufka

150 gr. lor peyniri

1/2 ActiFry kaşığı dereotu (ince doğranmış)

1 adet yumurta sarısı

1 adet yumurta beyazı

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Adım 1



Börek harcı için lor peyniri, dereotu, yumurta sarısı, tuz ve karabiberi bir karıştırma kabında ezerek karıştırın.



Adım 2



Yufkayı ortadan ikiye bölüp 5 cm. kalınlığında ve 10-15 cm. uzunluğunda şeritler halinde kesin. Yufkaların uç kısmına 1 tatlı kaşığı peynirli harç koyun. Üçgen şeklinde sararak yufkanın en sonuna doğru gelin. Kapatmadan önce yufkanın ucuna fırça ile yumurta beyazı sürüp yapıştırın. Derin dondurucuda en az 1 saat dinlendirin.



Adım 3



Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra porsiyonlar halinde börekleri ilave edip 10 dakika pişirin.

Böreklerin açılmaması için bir seferde maksimum 8 adet börek pişirmenizi tavsiye ediyoruz. Böreğin harcını çeşitlendirerek farklı tarifler de yaratabilirsiniz.

ÇITIR ÇITIR VE LEZZETLİ BİR TARİFE HANGİ ÇOCUK HAYIR DİYEBİLİR Kİ? ANNELER, PEYNİRLİ VE DEREOTLU BÖREĞİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Poğaça



Malzemeler



500 gr un

170 gr sıvı yağ

2 adet yumurta

5 gr kabartma tozu

10 gr tuz

200 gr yoğurt



Hazırlanışı

Tefal pişirme tepsisi ile poğaça yapmak için un, tuz, kabartma tozu, yoğurt, yumurta ve sıvıyağı bir kapta kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Peynir ve dereotunu ayrı bir kapta ezerek karıştırın. Hazırladığınız hamurdan yuvarlak toplar alıp, ortasına peynirli karışımı koyup ikiye katlayın. Tefal pişirme tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sürün. Çörek otu ve susam dökerek fırına koyun. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.



ÇOCUKLARINIZIN SEVEREK YİYECEĞİ ÜSTELİK SİZİN DE KISA SÜREDE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ POĞAÇA TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!



Elmalı kurabiye







Malzemeler



250gr tereyağı

40gr pudra şekeri

20gr yoğurt

5gr kabartma tozu

450gr un

İç dolgusu:



2 adet elma

45gr şeker

2gr tarçın

35gr pirinç ceviz



Hazırlanışı



Tefal AirBake Kurabiye Tepsisi ile elmalı kurabiye yapmak için önce iç malzemesini hazırlayın. Bunu için rendelenmiş elmaları ocakta toz şeker ile suyunu çekinceye kadar pişirin. İçine ceviz ve tarçın ilave edin ve karıştırın. Soğumaya bırakın. Hamuru için un, pudra şekeri, kabartma tozu, tereyağı ve yoğurdu yoğurarak hamur haline getirin. Hamuru buzdolabında 15 dk dinlendirin. Buzdolabından çıkarın ve hamurdan küçük toplar koparıp, elle açın. İçerisine hazırlamış olduğunuz iç malzemesini yerleştirin. Rulo yapın ve hilal şeklini verin.. Tefal Airbake kurabiye tepsisine dizin. Önceden ısıttığınız 170C lik fırında üzeri hafif kızarana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.



ÇOCUKLARINIZ GÜZEL BİR YEMEĞİN ÜZERİNE BU TATLIYI BESLENME ÇANTALARINDA GÖRDÜKLERİNDE SEVİNECEKLER. ELMALI KURABİYENİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!



Limonlu yoğurt

Malzemeler

750 ml. süt

120 gr. yoğurt

2 adet limon

1/2 tatlı kaşığı şeker

Hazırlanışı



Adım 1



Limonun kabuklarını rendeleyin. Bir tencereye 100 ml. sütü koyun, limon kabuklarını ilave edip karıştırın ve ısıtın. Ardından şekeri ilave edip tekrar karıştırın. Sütün rengi sarıya dönene kadar kısık ateşte ara sıra karıştırmaya devam edin. Soğumaya bırakın.



Adım 2



Kabuklarla beraber soğuyan sütü kalan sütle birleştirip 2 saat buzdolabında bekletin ve süzün.



Adım 3



Yoğurdu ekleyip karıştırın ve kavanozlara paylaştırın.

Adım 4

Kapaklarını kapattığınız kavanozları Tefal Yoğurtçum'a yerleştirin ve fişini prize takın. ON/OFF düğmesine basın. Belirlenen süre yanıp söner: 8 saat. Gerekirse dilediğiniz kıvam ve lezzet ayarı için süreyi - ve + tuşlarıyla ayarlayın. OK tuşuna basarak onaylayın.

Adım 5

Mayalama işlemi sona erdiğinde yoğurtları soğumaya bırakıp buzdolabında saklayın.

LİMONLU YOĞURDA ÇOCUKLARINIZ BAYILACAKLAR. TARİFİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!