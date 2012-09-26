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Beslenme çantaları Dore ile renkleniyor

Hürriyet Haber
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Dore, özel yeni ürün ve hizmetleriyle hayatı renklendirmeye devam ediyor.

Ev konforunda alışveriş imkanı sunan Dore’nin okula hazırlık dönemine özel olarak sunduğu beslenme kutuları, yemek saatlerini bir zevke dönüştürüyor.

Cazip fırsatlarıyla akıllı alışverişin yeni adresi olan Dore, okul dönemine özel yeni ürün ve hizmetleriyle hayatı renklendirmeye ve annelerin işlerini kolaylaştırmaya devam ediyor.

Eylül ayı kataloğunun ürünlerinden biri olan Dore Beslenme Kutuları, iki kat ve üç bölmesiyle yetişkinlerin ve çocukların kullanımı için ideal olarak tasarlandı. İçeriğinde birer adet çatal ve kaşık da bulunan kutular, kilitli mekanizması sayesinde de gıdaları güvenle muhafaza ediyor.

Daha fazla bilgi için: www.doreonline.com.tr

Etiketler: çocuk

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