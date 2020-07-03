Besin alerjisi olanlar koronavirüs döneminde nelere dikkat etmeli?

Besin alerjisi şüphesi olanlar bu süreçte nasıl hareket etmelidir?

Kovid-19’dan korunmanın en iyi yollarından birinin sağlıklı ve dengeli beslenme olduğunu söyleyen Prof. Dr. C. Dost Zeyrek şunları ifade etti: “Sağlıklı beslenmeyi bozacak bilinçsiz bir diyet risk oluşturabilir. Eğer besin alerjisi şüphesi varsa gerekli incelemeler yapılmadan bu konuda uzman olmayan doktorların değerlendirmesi ile diyete başlanmamalıdır. Bu durumda mutlaka bir alerji uzmanına başvurarak gerekli olmakla birlikte değerlendirme ve tetkikler yapıldıktan sonra diyet kararının verilmesi sağlıklı olacaktır.”

Besin alerjisi olanlarda Kovid- 19’a yakalanma ve daha şiddetli geçirme riski fazla mıdır?

Besin alerjisi olan kişilerde koronavirüse yakalanma veya yakalandıysa hastalığı daha şiddetli geçirme riskinin arttığına dair bir bilgi olmadığını dile getiren Zeyrek “Bununla birlikte, hastalık sürecinde alerjik besinin alınması durumunda reaksiyon daha şiddetli olabilir. O nedenle bu kişilerin diyetlerine daha çok dikkat etmeleri gerekmektedir. Eğer hastada bir veya birden fazla besine alerjisi var ve diyet yapılıyorsa, daha önce hiç alınmayan besinlere de alerji gelişebilir. Dikkatli olunması yararlı olacaktır. Bu konuda hastayı takip eden alerji uzmanı ile görüşülmeden hareket edilmemelidir.” dedi.

Besin alerjisine tolerans geliştiğini düşünerek diyeti bozmak bu süreçte riskli olabilir mi?

Toleranslar konusunda alerji uzmanına danışmadan hareket edilmemelidir. Şayet tolerans gelişmemişse ve ciddi bir reaksiyon olursa, hastaneye gitmek koronavirüs bulaşı açısından risk oluşturur. Öte yandan ciddi bir reaksiyon gelişmesi durumunda hastaneler ve acillerdeki olağanüstü durum nedeniyle yeterli müdahale yapılamayabilir. Bu nedenle koşullar normale dönene kadar rutinlere devam edilmesi uygun olacaktır.

Besin alerjisine bağlı ciddi reaksiyon olması durumunda nasıl hareket edilmelidir?

Eğer besin alerjisine alerjik şok (anafilaksi) gelişme durumu söz konusu ise mutlaka evde acil tedavinin başlatılması için Adrenalin otoenjektörü (Penepin) bulundurulmalıdır. Daha sonrada pandemi hastanesi olmayan bir kuruma başvurarak tedaviye devam edilmesi gerekmektedir.

Besin alerjisi olanlar Kovid-19 sürecinde tatilde nelere dikkat etmeliler?

Besin alerjisi olanların alerjik besinin yemek içinde olup olmadığı konusunda tatil zamanlarında daha da dikkatli olmaları gerektiğini kaydeden Dost Zeyrek: "Kovid-19 nedeniyle temasın azalması bu bilgiye ulaşmayı daha zorlaştırabilir. Alerjik besinin yenilmesi durumunda tatilde ciddi alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Fakat tatil yörelerinde sağlık hizmetlerine ulaşmak meşakkatlidir. Besin alerjisi olanların yanlarında ciddi alerjik reaksiyon gelişmesi durumunda kullanılmak üzere adrenalin otoenjektörü bulundurmaları faydalı olacaktır.” açıklamasında bulundu.