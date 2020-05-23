Berrin isminin anlamı nedir? Berrin ne demek

Farsça kökenli bir isim olarak Berrin, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir addır. Kız çocukları için kullanılan bu ismin rengi ise pembedir. Türkçede anlamı açısından, ‘Yüksek, yüce’ karşılığı aldığını söylenebilir. Özellikle böylesi güzel anlamı ile beraber kız çocuklarına hitap edebilecek en hoş isimler arasında yer alıyor.

Berrin İsminin Anlamı

Berrin kökeni Farsçadan gelen ve Türkçede çok sık kullanılan yaygın isimlerden biridir. Özellikle Türkçe karşılığı olarak gelen ‘yüksek ve yüce’ anlamları oldukça beğenilmektedir. Anlamanın yanı sıra aynı zamanda okunuşu ve telaffuzu da beğeni toplayan bir isimdir.

Kız çocuğunuz için kullanabileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Yüksek ve yüce anlamları beğeni toplarken, tek başına ya da değişik isimlerle de kullanma potansiyeli oluşturuyor. Bu isim sadece ad olarak anlamı üzerinden değerlendirilmez. Aynı zamanda amaca uygun olarak gündelik yaşamda kullanılacak bir sözcük anlamı da bulunmaktadır. Buna karşılık olarak gündelik hayatta Berrin kelimesi Türkçede, ‘karada yaşayan’ şeklinde ifade edilmektedir.

Ancak özellikle isim olarak daha fazla değerlendirildiği için yüksek ya da yüce anlamları öne çıkıyor. Bu özel ve etkili anlamı ile beraber kız çocuğunuza verebileceğiniz en güzel isimlerden biridir.