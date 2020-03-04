Berre isminin anlamı nedir? Berre ne demek?

Arapça kökenli bir isim olarak Berre, hitap olarak da hoş gelen bir addır. Kız çocukları için değerlendirilen bu isim günümüzde çok fazla beğeni topluyor.

Berre İsminin Anlamı Nedir?

Anlam olarak Berre ismi ‘taze’ ve ‘körpe’ karşılığını bulmaktadır. Arapça kökenli bir dil olarak Türkçede bu anlamlara karşılık gelmektedir. Böylece kız çocuklarınıza bu ismi verebilirsiniz. Diğer bir anlam ile beraber Berre isminin temizleyici olarak geçtiğini söylemek mümkün.

Bu sebepten dolayı çok eski dönemlerden bu yana pek çok insan çocukları için bu ismi kullanıyor. Hem Arap ülkelerinde hem de Türkiye'de bu isim değerlendirilebilmektedir.

Berre Ne Demek?

Bere son dönemlerin en popüler kız isimleri arasında gelmektedir. Arapçadan gelen bu isim taze ve körpe anlamına gelir. Güzel bir hitap ve tonlaması olduğundan dolayı naifliği ile kız bebeklerinin isimleri için kullanmak mümkün.

Berre manevi olarak temizleyici şeklinde tabir edilebilmektedir. Bu ismin kız çocuklarında kullanılması noktasında dinen herhangi bir sakınca yoktur. Aksine gönül rahatlığı ile kız bebekleri adına değerlendirilebilir. Kulağa oldukça hoş geldiğinden dolayı günümüze çok fazla değerlendirilen isimlerden biri olarak öne çıkıyor.