Berke İsminin Anlamı Nedir? Berke Ne Demek?

Berke yeni nesil bir isimdir. Ancak eskiden Altın Orda Hükümdarlarının unvanı olarak bilinmektedir. Berke, aynı zamanda kelime olarak "kılıç" "kamçı" anlamlarına gelmektedir.

Berke İsminin Anlamı Nedir?

Berke, kılıç, kamçı, savaş aleti anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Tarihte sıklıkla kullanılmış olan unvanlardan biri olmakla birlikte Cengiz Han'ın torununa da Berke adı verilmiştir. Berke aynı zamanda bir kayısı türüne verilen isimdir.

Berke kama ya da savaş aletleri için kullanılan bir kelimedir. Tarihte adı geçen uzun zamanda ait isimlerden biridir. Özellikle Altın Orda Devleti tarafından kullanılmıştır.

Berke Ne Demek?

Berke, Türkçe kökenli bir kelimedir. Köken olarak Türkçe olan bu kelime yabancı herhangi bir kaynakta geçmemektedir. Kamçı, değnek, kılıç gibi anlamlar taşımaktadır. Zerdali kayısı için de bu isim kullanılmaktadır.

Kelime kökeni olarak berk sözcüğü ile ilintili olduğu bilinen bir gerçektir. Kelime anlamı derin olarak araştırıldığında çok kuvvetli olan, saldırılması güç olan zor kişi manaları taşımaktadır. Güçlü ve kuvvetli olması arzu edilen kişiler için bu isim verilmiştir. Bu sözcük sıfat olarak tercih edilirken anlamı dolayısıyla isim olarak kullanılmaya başlamıştır. Türk dilinden Moğol diline oradan da birçok milletin