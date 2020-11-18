Berkay İsminin Anlamı Nedir? Berkay Ne Demek?

Yeni doğan çocuklarına isim telaşı içinde olan ebeveynler genellikle Berkay ismini tercih etmektedirler.

Berkay İsminin Anlamı

Berkay demek güçlü ve ay gibi parlayan kimse demektir. Berkay ismi ayrıca dayanıklı ve metanet sahibi anlamına da gelmektedir. Berkay ismi Türk Dil Kurumu'nun internet sitesinde yer almamaktadır.

Berkay İsminin Özellikleri

Berkay ismini taşıyan kişilerin iletişim yeteneği gelişmiştir. İletişim kurarken üstünlük kurmayı da severler. Genel olarak mutlu olmaya çabalayan ve bu yolda her şeyin doğru olduklarını düşünürler. Eğlenmeyi ve gezmeyi de seven kişilerdir. Etkileyici bir yapıları bulunur.

Topluluk önünde konuşmayı çok severler. Boş durmayı sevmezler ve çalışkan bir yapıları vardır. İş konusunda herhangi bir ayrım yapmazlar. Ve işleri büyük titizlikle yaparlar. Gündelik hayatta da titiz kişilerdir. Ve hem görünüşe hem de kişisel temizliğe oldukça fazla önem verirler. Bulundukları yerin temiz olmasına dezenfekte edilmesine dikkat ederler. Tavsiye vermeyi severler fakat tavsiye almaktan da kaçınırlar. İnsanları kendi benliği ile kabul ederler. Ve oldukça iyi sır tutan kişilerdir. Dost canlısı ve sıcakkanlı yapıları bulunur. Berkay ismi Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir yerinde yer almamaktadır.