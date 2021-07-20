Berivan isminin anlamı nedir? Berivan ne demek? Berivan adının özellikleri, analizi ve kökeni
Kürtçe kökenli bir isim olan Berivan, Farsça ve Arapça konuşulan ülkelerde de yaygındır. Ber eki ve van kelimesinin birleşmesiyle oluşturula bu isim, 17. yüzyıldan beri kullanılıyor. Ülkemizde kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biri olan Berivan isminin anlamı nedir? Berivan isminin özelliklerini ve kökenini detayları ile derledik.
Ülkemizde yaklaşık 25000 kişi bu ismi taşıyor. Berivan isminin en çok kullanıldığı iller ise şu şekilde sıralanabilir: 1- İstanbul 2- Diyarbakır 3- Tunceli 4- Ankara
Berivan İsminin Anlamı Nedir? Berivan Ne Demek?
Berivan ismindeki ''van'' kelimesi Kürtçede karşılayan ve ilgilenen demektir. Ber ismi başına geldiği kelimeleri isim yapar. Berivan da hayvanlarla ilgilenen ve süt sağan kadın demektir. Aynı zamanda nadir yetişen bir dağ çiçeğinin adı da Berivan'dır.
Berivan İsminin Özellikleri
1- Kız çocuklarına verilen popüler bir isimdir.
2- Berivan kelimesi Ber ve van kelimelerinden oluşur.
3- Berivan kelimesi 7 harfli ve 3 hecelidir.
Berivan İsminin Analizi
Berivan ismini taşıyan kişiler özgürlüğüne düşkün olur. Doğayı ve hayvanları sevmek bu ismi taşıyan kişilerin ortak özellikleri arasında yer alır.
Berivan Adının Kökeni
Berivan adı Kürtçe kökenlidir. Ancak bu isim resmi dili Farsça olan ülkelerde de yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.
Berivan İsminin Yanına Yakışan İsimler
Berivan ismiyle kafiyeli ve uyumlu isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
1- Ceyhan
2- Perihan
3- Aycan
4- Bircan
5- Aydan
6- Bilgecan
7- Reyhan
Berivan İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Kur’an'ı Kerim Arapça nazil olmuştur. Kürtçe kökenli bir isim olan Berivan ismi Kuran'da geçmemektedir.