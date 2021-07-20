Berin isminin anlamı nedir? Berin ne demek? Berin adının özellikleri, analizi ve kökeni

Berin adı ülkemizde nadir olarak kullanılmaktadır. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de Berrin ismini taşıyan kişi sayısı: 4016. Bu isim, Farsça konuşulan ülkelerde daha yaygındır.

Berin İsminin Anlamı Nedir? Berin Ne Demek?

Berin isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Yüksek mevkide olan, yüce

İkinci Anlamı: Seçkin, asri,

Üçüncü Anlamı: Çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, modern

Berin İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 3

Renk sembolü: Turuncu

Cinsiyeti: Erkek

Berin İsminin Analizi

Harf analizine göre Berin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Yüksek bir konumda olmasına karşın kibirden uzaktır.

2- Yardımsever ve fedakardır.

3- Gösterişten ve şaşaalı şeylerden hoşlanmaz.

4- Her zaman sadelikten yanadır.

5- Naziktir.

Berin Adının Kökeni

Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan Berin adı, Farsça kökenlidir.

Berin İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Selim

2- Kerim

3- Salim

4- Nadir

5- Ali

6- Deniz

7- Kadir

8- Halil

8- Beran

9- Okan

10- Burak

Berin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Berin ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.