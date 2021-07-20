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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 05:04 | Son Güncelleme:

Berin isminin anlamı nedir? Berin ne demek? Berin adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Berin isminin anlamı nedir? Berin ne demek? Berin adının özellikleri, analizi ve kökeni

Farsça kökenli bir sözcük olan Berin, 16. yüzyılda literatüre girdi. Yaklaşık 5 asırdır övgü sözü olarak kullanılan Berin isminin sözlük anlamı yücedir. Ali, soylu, asil ve seçkin kelimeleri bu isim ile eş anlamlıdır. Berin isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur'an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Berin adı ülkemizde nadir olarak kullanılmaktadır. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de Berrin ismini taşıyan kişi sayısı: 4016. Bu isim, Farsça konuşulan ülkelerde daha yaygındır.

 Berin İsminin Anlamı Nedir? Berin Ne Demek?

 Berin isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Yüksek mevkide olan, yüce

 İkinci Anlamı: Seçkin, asri,

 Üçüncü Anlamı: Çağın gerekliliklerine uyum sağlayan, modern

 Berin İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 3

 Renk sembolü: Turuncu

 Cinsiyeti: Erkek

 Berin İsminin Analizi

 Harf analizine göre Berin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yüksek bir konumda olmasına karşın kibirden uzaktır.

 2- Yardımsever ve fedakardır.

 3- Gösterişten ve şaşaalı şeylerden hoşlanmaz.

 4- Her zaman sadelikten yanadır.

 5- Naziktir.

 Berin Adının Kökeni

 Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan Berin adı, Farsça kökenlidir.

 Berin İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Selim

 2- Kerim

 3- Salim

 4- Nadir

 5- Ali

 6- Deniz

 7- Kadir

 8- Halil

 8- Beran

 9- Okan

 10- Burak

 Berin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Berin ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

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