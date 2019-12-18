Beril isminin anlamı nedir? Beril ne demek?

Beril isminin anlamı, arınmış, temizlenmiş ve aklanmış olan olarak bilinmektedir.

Beril ne demek?

TDK sözlüğüne göre beril, doğada altıgen şeklinde bulunan, saydam ve çoğunlukla yeşil renkli olan berilyum ve alüminyum silikat olarak açıklanmaktadır.

Beril İsminin Anlamı ve Özellikleri

Aklanmış, temizlenmiş olarak tanımlanan Beril isminin anlamı dışında belirgin özellikleri şu şekildedir;

Önsezisi kuvvetli ve her koşulda umut taşıyan lider kişiliğe sahiptir. Üzüntüyü ve coşkuyu bir arada yaşayabilir. Hemen hemen her konuda kararsız kalabilir. Hassas bünyeye sahiptir ve oldukça kırılgandır. Sanatsal alanlarda oldukça yetenekli iken farklı analarda birçok konuda başarılıdır.

Beril İsmi Kur'an da Geçiyor mu?

Beril ismi Kur'an-ı Kerim de geçmemektedir.