Bergamot Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Bergamot Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Kalp damar hastalıklarına iyi gelen bergamot kötü kolesterolü düşürür. Bu meyvenin kabuklarından elde edilen esansiyel yağ anti bakteriyeldir ve antidepresan olarak aromaterapi uygulamalarında kullanılmaktadır.

Bergamot Yağı Nedir?

Bergamot, acı portakal ve limonun melezlenmesinin bir sonucudur, bilimsel adı Citrus bergamia'dır. Çok sayıda yağ asidi, çinko, magnezyum, demir, bakır, selenyum, potasyum, fosfor, manganez, kalsiyum mineralleri, A vitamini, E vitamini, C vitamini, B vitamini ve çok az kalori içerir. Tropikal bir bitki olan bergamot ağırlıklı olarak Avrupa'da üretilmektedir. Bergamot, kışın çiçek açan kokulu ve ekşi-acı bir meyvedir. Yağı parfümeri, kozmetik, gıda ve şekerleme endüstrilerinde kullanılmaktadır. Bergamot yaprakları ve kabuğu birçok çayı tatlandırmak için kullanılır.

Bergamot Yağı Nasıl Yapılır?

Bergamot yağı, soğuk presleme ile elde edilen bergamot ağacının uçucu yağıdır. Acı aromatik tatta ve yeşilimsi kahverengi-sarı renktedir. Hoş kokusu ve faydalı aroması nedeniyle aromaterapide, enfeksiyonlarla mücadelede ve bağışıklığı güçlendirmede yardımcıdır. Çay veya öğünlere eklendiğinde mide ve sindirim sorunlarına iyi gelir.

Bergamot Yağı Ne İşe Yarar?

C vitamini açısından çok zengindir ve bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirir. Kışın, sık grip ve buna bağlı enfeksiyonları olan kişiler tarafından tüketilebilir. İdrar söktürücü ve iltihap önleyici etkiye sahiptir.

Bergamot Yağının Faydaları Nelerdir?

Hücreleri yenileyerek yaşlanmayı geciktirir. Antioksidanları serbest radikallerle savaşır. Yapılan araştırmalar sonucunda düzenli tüketiminin yüksek şeker hastalığında tedavi edici etkisi olduğu tespit edilmiştir.

Bergamot yağı yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Çok fazla flavonoid içerir. Kaygı ve stresi azaltır. Zihni yatıştırır ve beynin kimyasını dengeler. Serotonin ve dopamin salgılanmasını düzenler.

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Burada ortaya çıkabilecek enfeksiyon ve hastalıkları önler. İltihabı giderir ve faydalı bakterilerin bağırsakta çoğalmasını sağlar.

Kas veya kemik ağrısı olan kişiler bergamot yağı ile ağrıyı hafifletebilir. Antiseptik özelliklere sahip olan bergamot yağı kullanılarak kronik ağrı da önlenebilir.

Sedef hastalığı ve egzama gibi cilt hastalıklarını ortadan kaldırır. Cilde rahatlama sağlar. Üstelik cilt lekelerini önlemede etkilidir. Cildi yenileyip canlandırabilir ve yaşlanmayı geciktirebilir.

Derideki yaraların hızlı iyileşmesini etkiler. Rahatlatıcı etkisi nedeniyle kas kasılmaları ve krampları için de kullanılabilir.

Saç derisinin sağlığını korumak ve oluşan mantarları yok etmek için kullanılabilir. Bunun için şampuanın içine birkaç damla yeterlidir.

Bergamot Yağı Nasıl Kullanılır?

Bergamot esansiyel yağı doğrudan cilde uygulanmamalıdır. Vücut losyonu ve masaj için hindistancevizi yağı veya mineral yağ gibi taşıyıcı yağlarla karıştırılabilir.

Bu şifalı yağı sabah tok karnına bir bardak su koyarak içebilir ya da dışarıya masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bergamot yağının ruh sağlığından yararlanmak istiyorsanız bu uçucu yağı koklamak kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Bergamot Yağının Zararları Ve Yan Etkileri